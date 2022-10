Stellungnahmen zur Verzerrung im neuen Zuger Kantonsrat

ZUGER WAHLEN 2022 Ist die Bevölkerung im Kantonsrat repräsentiert? Die Meinungen der Fraktionen sind unterschiedlich Zu wenige Mieterinnen und Mieter, zu wenige Arbeitnehmende. Fraktionsvorsitzende nehmen Stellung bezüglich der Repräsentation der Bevölkerung im neuen Zuger Kantonsrat. Sina Engl Jetzt kommentieren 12.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ende letzter Woche zeigte eine Analyse unserer Zeitung, dass der neue Zuger Kantonsrat in Punkten wie Bildung, Immobilienbesitz oder Arbeitssituation im repräsentativen Sinn von der Bevölkerung abweicht. Wir fragten die Vorsitzenden der Fraktionen im Kantonsrat, woran diese Ungleichverteilung liegen könnte und wie sie damit umgehen.

Auf Anfrage unserer Zeitung rechtfertigt FDP-Fraktionschef Michael Arnold die Verteilung im neuen Kantonsrat. Am hohen Anteil wiedergewählter Kantonsrätinnen und Kantonsräte zeige sich:

«Die Bevölkerung war bisher mit dem Denken und Handeln des Kantonsrats zufrieden.»

Mitte-Fraktionschef Fabio Iten hebt hervor, dass die «Mitte-Fraktion heterogener aufgestellt ist, als die Umfrage widerspiegelt». Auch Präsidentin der GLP, Tabea Estermann, beteuert, dass «für die Grünliberalen eine grosse Diversität auf den Listen sehr wichtig ist». ALG-Parteipräsident Andreas Lustenberger erklärt die Ungleichheit mit dem Milizsystem, findet «den Trend jedoch auch bedenklich».

Interessenvertretung scheint gewährleistet

Die Meinungen bezüglich der Repräsentation der Bevölkerung im Zuger Kantonsrat gehen also auseinander. Blickt man auf die unterschiedlichen Wohnsituationen der Ratsmitglieder und der Bevölkerung, stellt sich die Frage, inwiefern die Politikerinnen und Politiker im Kantonsrat die Interessen von Mieterinnen und Mietern vertreten können, wenn diese im Rat deutlich untervertreten sind.

SP-Fraktionschef Alois Gössi kann versichern: «Die SP-Kantonsräte, die Wohneigentum besitzen, können sehr gut damit umgehen, dass sie ‹zwei Hüte› anhaben: als Wohneigentumsbesitzer wie auch als Interessenvertreter von Mieterinnen und Mietern.» Somit verwerfe er die These, dass unterschiedliche Wohnsituationen zu fehlender Interessenvertretung führt.

In der neugewählten Kantonsratsfraktion der GLP besitze laut Tabea Estermann niemand Wohneigentum und «die sechs gewählten Amtsträger kennen die Anliegen der Zugerinnen und Zuger somit sehr gut kennen».

Problem beginnt teilweise mit der Rekrutierung

Da sich die Abweichung des Kantonsrats von der Bevölkerung bereits bei einer Analyse der rund 300 Kandidierenden zeigte, stellt sich ebenfalls die Frage, ob bei den Parteien eventuell nur rekrutiert wird, wer gewisse Eigenschaften besitzt.

Mitte-Kantonsrat Fabian Iten erklärt: «Wenn man unsere Kandidierenden zu den Gesamterneuerungswahlen betrachtet, stellt man fest, dass wir den Stimmberechtigten ein Abbild der Zuger Bevölkerung zur Wahl vorgeschlagen haben. Über alle Generationen und Bildungsniveaus hinweg.» Somit könne er die oben gestellte Frage verneinen.

Tabea Estermann fügt hinzu: «Wir rekrutieren unsere Kandidierenden aus der Parteibasis und wie bei jeder Partei ist diese nicht ein volles Abbild der Gesellschaft. Meines Erachtens startet dieser ‹Mismatch› der Repräsentation bereits bei der Parteimitgliedschaft.»

Im Milizsystem ist die Krux

Andreas Lustenberger von der ALG erklärt: «Es ist ein gesamtschweizerischer Trend, dass die Parlamente in Bezug auf Ausbildung und Beruf nicht die gesamte Bevölkerung repräsentieren.»

«Die Krux am Milizsystem ist, dass sich nicht alle Berufe mit einer politischen Tätigkeit vereinbaren lassen.»

Als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer müsse man je nach Vorgaben des Arbeitgebenden seine freien Tage für das politische Engagement einsetzen oder das Arbeitspensum reduzieren, was sich wiederum nicht jeder leisten könne. Allgemein sei wohlhabenden Personen politisches Engagement leichter zugänglich, so Lustenberger. Es dürfte daher zum Beispiel nicht verwundern, «dass in Sachen bezahlbarer Wohnraum kaum etwas vorwärtsgeht».

Einen Weg, die Verzerrung zu beheben, schlägt GLP-Präsidentin Tabea Estermann vor. «Mit einer Wahlbeteiligung von rund 45 Prozent sind die Wählenden mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit auch kein repräsentatives Abbild der Bevölkerung», erklärt sie. «Die Förderung der politischen Partizipation und einer hohen Wahlbeteiligung ist daher das richtige Mittel für eine grössere Diversität.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen