Wer gewinnt den zusätzlichen Chamer Sitz im Kantonsrat?

Zuger Wahlen 2022 Schafft die GLP erstmals den Einzug in den Chamer Gemeinderat? Die Gemeinde erhält zu Lasten von Hünenberg einen weiteren Sitz im Kantonsrat. Um die neu elf Sitze bewerben sich 41 Personen. Im Gemeinderat muss Bauchef Rolf Ineichen (SVP) ersetzt werden. Im Rennen sind zwei Personen.

Ab der kommenden Legislatur wird die Gemeinde Cham neu 11 statt 10 Sitze im Kantonsrat haben. Bild: Matthias Jurt (Cham, 11. Mai 2022)

In der Gemeinde Cham ist an den Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober gleich zweifach für Spannung gesorgt. Nicht nur, weil Cham auf Kosten der Gemeinde Hünenberg einen weiteren Sitz im Zuger Kantonsrat bekommt. Neu wird Cham von elf Kantonsrätinnen und Kantonsräten vertreten.

Spannung ist ebenso bei den Wahlen in den fünfköpfigen Gemeinderat vorhanden. Hier muss SVP-Gemeinderat Rolf Ineichen (Vorsteher Planung und Hochbau) ersetzt werden. Die SVP schickt deshalb Kantonsrätin Brigitte Wenzin Widmer ins Rennen. Ein Kantonsrat soll der GLP den erstmaligen Einzug in die Chamer Gemeindeexekutive sichern. Claus Soltermann soll diesen freien Sitz holen. Wenzin Widmer und Soltermann streben im Kantonsrat eine Wiederwahl an.

Nur ein Kandidat fürs Gemeindepräsidium

Streitig machen will niemand der Mitte das Amt des Gemeindepräsidenten. Georges Helfenstein tritt dafür wieder an. Und da nur ein Kandidat für das Amt zur Verfügung steht, und davon auszugehen ist, dass Helfenstein die Wahl in den Gemeinderat schaffen wird, darf man ihm schon jetzt gratulieren. Alles andere wäre eine echte Überraschung.

Zur Wiederwahl in den Gemeinderat stellen sich Christine Blättler (Mitte), Drin Alaj (SP) sowie Arno Grüter (FDP). Sie dürften ebenso wie Helfenstein wiedergewählt werden.

Kantonsrat: Nur die Mitte tritt mit elf Personen an

Interessant ist, wie die Chamer Ortsparteien sich aufstellen, um allenfalls einen zusätzlichen Sitz zu holen. Aufgrund des Bevölkerungswachstums verfügt Cham ab der neuen Legislatur über elf Sitze. Wer diesen zusätzlichen Sitz holt, sorgt für etwas Spannung.

Betrachtet man die Wahllisten der einzelnen Ortsparteien, so fällt auf, dass mit Ausnahme der Mitte, alle anderen Parteien die wieder antretenden Kantonsrätinnen und Kantonsräte jeweils zweimal aufführen. Lediglich die Mitte füllt die elf Plätze mit elf verschiedenen Namen und führt die Namen der Wiederkandidierenden jeweils einmal auf.

Durch das zweimalige Aufführen auf der Wahlliste verschafft man seinen Bisherigen einen gewissen Vorteil, versucht also das Risiko zu minimieren. Ebenso verschafft man Kandidatinnen und Kandidaten, die die Partei in den Kantonsrat entsenden will, eine bessere Ausgangslage. Diesen Weg haben die FDP, SVP, GLP, SP und ALG gewählt.

Dass die Mitte elf verschiedene Namen für elf Sitze auf ihrer Liste aufführt, zeugt von einem gesunden Selbstvertrauen. Sie will sicher den Sitz des zurücktretenden Kantonsratsrats Hans Baumgartner verteidigen. Ob es für einen vierten Sitz reicht?

Für die ALG wird die amtierende Kantonsratspräsidentin Esther Haas den Sitz wohl verteidigen können. Ebenso dürften sich die bisherigen Kantonsrätinnen und Kantonsräte der übrigen Parteien (FDP: Thomas Gander, Jill Nussbaumer; SP: Drin Alaj; SVP: Rainer Suter, Brigitte Wenzin Widmer; GLP: Claus Soltermann) durchsetzen.

Spannend wird sein, ob es die GLP, die ja schweizweit im Aufwind ist, schafft, neben dem bisherigen Claus Soltermann einen weiteren Sitz zu gewinnen.

Grundsätzlich dürften vom Wählerpotenzial her in der Frage, wer den zusätzlichen Sitz ins Trockene bringt, am ehesten die etablierten bürgerlichen Parteien die Nase vorne haben.

