Zuger Wahlen 2022 Steinhausens Grüne wollen das Gemeindepräsidium erobern Die Grünen Steinhausen haben ihre Kandidierenden für den Wahlherbst 2022 nominiert. Sie schicken bewährte Kräfte ins Rennen. 16.05.2022, 11.45 Uhr

Die Steinhauser Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen erhalten Unterstützung. Im Bild (von links): Anastas Odermatt, Katharina Jans, Christoph Zumbühl, Tabea Zimmermann Gibson (Regierungsratskandidatin), Andreas Hürlimann, Beni Wattenhofer und Manuela Weichelt (Nationalrätin) Bild: PD

Die Grünen Steinhausen treten laut Medienmitteilung der Partei mit einem erfahrenen und durchmischten Team für die Wahlen 2022 an. Für den Gemeindrat hat die Mitgliederversammlung den bisherigen Christoph Zumbühl gemeinsam mit Andreas Hürlimann nominiert. Andreas Hürlimann soll zudem Gemeindepräsident werden.

Der 46-jährige Zumbühl ist verheiratet und hat zwei Kinder. Beruflich kommt er aus dem Treuhand- und Kaufmannsgewerbe. Seit vier Jahren ist er Vorsteher der Abteilung Sicherheit und Bevölkerungsschutz.

Der 39-jährige Andreas Hürlimann ist seit 16 Jahren Mitglied des Kantonsrats und war von 2015 bis 2018 Gemeinderat und Bauchef von Steinhausen. Seit 2019 arbeitet er als Portfoliomanager bei der Baudirektion des Kantons Zürich. Er ist als Kantonsrat gemäss Mitteilung weit über die Parteigrenzen hinaus geschätzt und Mitglied der engeren Staatswirtschaftskommission.

Aktuell präsidiert er die Ad-hoc Kommission zur Reform der Anstellungsbedingungen. Auch beruflich bringt er als Betriebsökonom FH (BBA Public Management & Economics) und Informatiker mit einem CAS in Planung öffentlicher Verkehr grosses und breit gefächertes Know-How mit. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Eine Kandidatin und zwei Kandidaten für den Kantonsrat

Für den Kantonsrat wurden als bisheriger der gegenwärtige Vize-Fraktionschef der Alternativen – die Grünen, Anastas Odermatt aufgestellt. Der 37-jährige Religionssoziolge und Familienvater ist seit acht Jahren im Kantonsrat engagiert und in der Konkordats-, Justizprüfungs- und in diversen ad-hoc-Kommission tätig.

Verstärkung erhält er von Beni Wattenhofer und Katharina Jans. Der 38-jährige Beni Wattenhofer arbeitet als Projektleiter IT im Verkehrs- und Mobilitätsbereich und ist seit vier Jahren Mitglied der gemeindlichen Energiefachkommission. Katharina Jans ist 29 Jahre alt, und schliesst im Sommer ihren Master in Umwelt und Natürliche Ressourcen ab. Sie ist laut Meldung der Partei in Steinhausen als ehemalige Blauring-Leiterin und erfahrene Waldstock-Catering-Chefin bestens bekannt. (haz)