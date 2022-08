Zuger Wahlen 2022 Sie will Zugs «ökologisch soziale Stimme in der Regierung» sein Über acht Jahre hinweg hat sich Tabea Zimmermann Gibson zur Grösse in der Zuger Politik entwickelt, jetzt will sie in die Exekutive. Weil es eine linke Stimme brauche, sagt die 52-Jährige – und hofft, dass Bürgerliche das auch so sehen. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Tabea Zimmermann Gibson vor dem Regierungsgebäude in Zug. Bild: Mathias Blattmann (29. Juli 2022)

Sie stellt das Tablett mit den Tassen auf den Tisch, als die erste Frage kommt, die sie nicht erwartet hat. Und auf die sie nichts entgegnen muss, weil das Grinsen alles sagt. Tabea Zimmermann Gibson, behalten Sie gerne die Kontrolle?

Immerhin hat sie sich gleich zweimal erkundigt, ob sie die Fragen schon vor dem Treffen mit unserer Zeitung haben kann. «Ja, ehrlich gesagt schon», sagt die 52-Jährige dann doch und lächelt.

Gemeinderätin, Kantonsrätin, Nichtständerätin, höchste Stadtzugerin

Weil sie ohnehin nur als Leitplanken für ein Gespräch dienen, das sich anders entwickeln kann, hat sie die Fragen tatsächlich bekommen. Und Zimmermann Gibson hat sie beantwortet: 14 Antworten, in grüner Schrift, auf fast zwei Seiten, mit 32 Bulletpoints, viele Doppelpunkte, viele Pfeile, zwischendurch ein ganzer Satz.

Fragen und Antworten; sie sind das tägliche Geschäft von Tabea Zimmermann Gibson, seit 1998 Lehrerin an der Kantonsschule Alpenquai in Luzern, zuerst für Geschichte und Englisch, heute nur noch für Englisch. Und das vielleicht bald auch nicht mehr. Denn die 52-Jährige kandidiert für die Alternative – die Grünen für den Zuger Regierungsrat.

Und das, nachdem sie 2014 mit dem Einzug in den Grossen Gemeinderat der Stadt Zug ihr erstes politisches überhaupt Mandat übernommen hat. Acht Jahre, eine erfolgreiche Wahl in den Kantons- und eine gescheiterte in den Ständerat später, will die Präsidentin des Grossen Gemeinderats den nächsten Schritt gehen.

Politisch sei sie schon immer gewesen

Den logischen Schritt? «Ja, irgendwie schon», sagt Tabea Zimmermann Gibson, die seit vergangenem Dezember als Chefin der ALG-Fraktion im Kantonsrat amtet.

Drei Fragen an die Regierungsratskandidierenden Was fehlt dem Kulturplatz Zug? Am ehesten genügend bezahlbare Räume für Kulturschaffende und Vereine, wo sie arbeiten, proben und auftreten können. Schauen Sie lieber Fussball oder Eishockey und warum? Im Fernsehen bevorzuge ich Fussball, live Eishockey, weil man die Action im Eisstadion besser spürt. Aber ich muss zugeben, dass es grössere Sportfans gibt als mich. Welcher ist Ihr liebster Kanton abgesehen von Zug und warum? Der Kanton Bern, weil ich viele schöne Erinnerungen an Familien- und Ferienerlebnisse damit verbinde.

Obwohl 44 beim ersten Amtsantritt, wird das Interesse für Politik schon in der Kanti geweckt. Die Lizenziatsarbeit im Studium handelt von der Diskussion zur Personenfreizügigkeit in der Zürcher SVP und der SP Schweiz vor der EWR-Abstimmung. Als Lehrerin in Luzern erlebt sie mehrere Sparrunden, vertritt die Anliegen der Kantonsschullehrerinnen und -lehrer gegenüber Schulleitung und Kanton.

Das alles habe sie politisiert, nach Aufgaben in Kantons- und Gemeinderat wolle sie jetzt auf einer nächsten Stufe anpacken und mitgestalten: weil sie das gut könne und gerne tue. Weil sie gerne Menschen und Neues kennen lerne, integrierend und integer sei, zuhöre und gemeinsam Lösungen erarbeite. Weil die politischen Rechte der Schweiz eben nicht nur Rechte seien, sondern auch Pflichten. Deshalb fasziniere sie ein Exekutivamt.

Linke hoffen, dass Konkordanzargument zieht

Das sagt Tabea Zimmermann Gibson – und mit ihr so ziemlich jede Politikerin und jeder Politiker, die irgendwann einmal in einem Wahlkampf gesteckt haben. Wie will sie also die Zugerinnen und Zuger überzeugen, am 2. Oktober sie zu wählen – und nicht Laura Dittli (Mitte/Oberägeri), Tabea Estermann (GLP/Zug) oder Adi Hadodo (Aufrecht-Zug/Zug)?

«In der heutigen Zeit braucht es für die inhaltlichen Anliegen wie Klimaschutz, Chancengerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt direkt eine Stimme im Regierungsrat.» Zudem sei die Schweizer Demokratie eine Konkordanzdemokratie, wo alle Kräfte in der Regierung vertreten seien:

«Deshalb braucht es diesen Ausgleich zur ausschliesslich bürgerlichen Regierung.»

Es ist dies das Credo der Zuger Linken, die ihre Lehren aus der letzten Wahl gezogen haben: Statt sich Stimmen abspenstig zu machen, unterstützen ALG und SP die gleiche Kandidatin, auch die CSP unterstützt Zimmermann Gibson. Doch nur linksgrüne Stimmen werden ihr nicht reichen, um im konservativen Zug in die Regierung einzuziehen.

«Das ist so. Aber vor vier Jahren waren auch viele Bürgerliche geschockt, dass wir aus der Regierung gefallen sind. Ich bin überzeugt, mit unserem Konkordanzanspruch auch Wählerinnen und Wähler abzuholen, die sonst nicht unbedingt links wählen.»

Und wohl mit Blick auf diese Zielgruppe fügt sie an: «Wenn ich gewählt werde, ist die Regierung ja auch weiterhin bürgerlich.»

Die Leute sollen sie auf der Strasse sehen, spüren, wahrnehmen

Trotz Optimismus – die Kandidatin weiss, dass sie bis zum Wahlerfolg einen langen Weg zu gehen hat. Und die Voraussetzungen könnten besser sein. Als Neue fehle ihr der Bisherigenbonus, das Majorzwahlsystem komme ihr als Vertreterin einer Minderheit nicht entgegen.

Und in der heissen Phase des Wahlkampfs könne sie unmöglich überall gleichzeitig sein. Umso wichtiger sei es ihr, dass die Leute sie möglichst oft zu sehen bekämen, man sie auf der Strasse antreffe, sie zu spüren sei.

Deshalb ist sie nach den Sommerferien nicht an die Kanti Alpenquai zurückgekehrt, hat unbezahlten Urlaub bis nach den Wahlen. Ab dem 3. Oktober steht sie wieder vor Schülerinnen und Schülern. Geht es nach Zimmermann Gibson, tut sie das genau noch bis Ende Jahr, ehe sie am 1. Januar einen neuen Job als Regierungsrätin annimmt. Fragen und Antworten; sie würden auch in ihrem neuen Beruf das tägliche Geschäft sein.

