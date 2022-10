Wahlen Regierung Kanton Zug: Gewählte und Resultate

Zuger Wahlen 2022 Die Regierung bleibt bürgerlich: Ein brutales Resultat für die Zuger Linke Die Mitte hat die Chance gepackt: Sie verteidigt mit Kantonsrätin Laura Dittli (Oberägeri) den Sitz des scheidenden Sicherheitsdirektors Beat Villiger. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 02.10.2022, 19.05 Uhr

Landammann Martin Pfister und Laura Dittli (beide Mitte) erzielten bei den Regierungsratswahlen die beiden besten Resultate. Bild: Alexandra Wey (Zug, 2. Oktober 2022)

Betrachtet man die Grafik, dann ist das Resultat deutlich. Die Bisherigen und die neu gewählte Laura Dittli liegen resultatemässig nahe beieinander. Zwischen SVP-Regierungsrat Stephan Schleiss, der mit 18'379 Stimmen das schlechteste Resultat der Gewählten ausweist, und der nicht gewählten Kandidatin der Alternative-die Grünen (ALG), Kantonsrätin Tabea Zimmermann Gibson (Zug), liegen 6640 Stimmen Unterschied.

Noch 2018 war der Unterschied massiv geringer: Damals trennten die nicht gewählte Barbara Gysel (SP/Zug) und den mit dem schlechtesten Resultat gewählten späteren Baudirektor Florian Weber (FDP) 1916 Stimmen.

Laura Dittli marschiert durch

Das Resultat Laura Dittlis (21'013 Stimmen) hat die Politbeobachter im Wahlzentrum einigermassen erstaunt. Zwar haben fast alle mit der Wahl Dittlis gerechnet, dass sie aber nach Gesundheitsdirektor Martin Pfister (21'894 Stimmen) das zweitbeste Resultat schafft, das darf doch als kleine Sensation gewertet werden.

Laura Dittli (31) sagt zum Ergebnis: «Es ist unglaublich, dass es einerseits gelangt hat und dann mit einem solchen Resultat.» Sie führt das gute Abschneiden der beiden Mitte-Kandidatinnen und des -Kandidaten auch auf den engagierten Wahlkampf zurück, den sie alle drei gemeinsam geführt haben.

Die neu gewählte Mitte-Regierungsrätin Laura Dittli (rechts) wird von ihrer Schwester Valerie, Regierungsrätin Kanton Waadt (links), umarmt. Bild: Alexandra Wey (Zug, 2. Oktober 2022)

Familie Dittli hat nun zwei Regierungsrätinnen in ihrer Reihe: Laura in Zug und Valérie in der Waadt. Valérie Dittli (29) war gestern im Wahlzentrum im Kaufmännischen Bildungszentrum in Zug anwesend und freute sich riesig mit ihrer und für ihre Schwester.

Nach sieben von elf ausgezählten Gemeinden war bereits ziemlich sicher, dass es Dittli zum Einzug in die Regierung reichen wird. So gratulierte ihr Nationalrat und Mitte-Schweiz-Präsident Gerhard Pfister (Oberägeri) vorzeitig mit den Worten: «Das hast du gut gemacht.» Er sollte recht behalten. Bereits da lag Tabea Zimmermann Gibson mit gut 6000 Stimmen hinter Dittli. Diese Differenz, so Pfister, sei nur dann aufzuholen, wenn sich in der Stadt Zug ein gewaltiger Linksrutsch ereignen würde.

Enttäuschung bei der Linken

Die Stimmung bei der ALG, aber auch der SP war gestern, Sonntag, nach Bekanntwerden nicht nur gedrückt – sie war schlecht. Dass ihre Kandidatin Tabea Zimmermann Gibson mit 11'739 Stimmen das absolute Mehr von 12'055 Stimmen verpasste und mit über 6600 Stimmen hinter dem letztgewählten Stephan Schleiss zurücklag, kommentierte diese so: «Ich bin natürlich enttäuscht. Ich habe das Resultat in dieser Deutlichkeit nicht erwartet.»

Tabea Zimmermann Gibson (ALG) scheint bereits zu ahnen, dass sich eine Niederlage abzeichnet. Bild: Alexandra Wey (Zug, 2. Oktober 2022)

Natürlich sei ihr bewusst gewesen, dass es bei einer Majorzwahl für eine linke Kandidatur schwierig werden würde. Für das brutale Resultat machte sie auch verantwortlich, dass der freiwillige Proporz nicht gespielt habe. Das heisst, wie es ALG und SP auch im Vorfeld der Wahl betonten, dass alle massgebenden Kräfte im Kanton Regierungsverantwortung tragen sollten. 2018 verlor die Linke den Sitz Manuela Weichelts an die damalige CVP (heute Mitte).

Was hat die linke Allianz gebracht?

Im Vorfeld der Wahl haben ALG und SP des Kantons Zug vereinbart, sich bei Regierungs- und Stadtratswahl gegenseitig zu unterstützen. Daraus resultierte die Kandidatur Zimmermanns für den Regierungsrat und jene von Kantonsrätin Barbara Gysel (SP/Zug) für Stadtrat (in den sie einzieht) und Stadtpräsidium.

Diese gegenseitige Unterstützung scheint sich bei den Regierungsratswahlen nicht zahlenmässig niedergeschlagen zu haben. «Bis dazu wirklich haltbare Aussagen gemacht werden können, müssen die definitiven Zahlen abgewartet werden», so Zimmermann Gibson. Deshalb wolle sie sich dazu nicht weiter äussern. Sie wurde gestern erneut in den Kantonsrat gewählt. Für einen Sitz im Grossen Gemeinderat Zug kandidierte die aktuelle Präsidentin desselben nicht mehr.

FDP und SVP mit soliden Resultaten

Solide Wahlergebnisse abgeliefert haben die Kandidaten der FDP sowie der SVP. Die FDP hat gegenüber den Wahlen von 2018, als sowohl Andreas Hostettler wie auch Florian Weber neu kandidierten, Boden gut gemacht. Lagen sie 2018 noch am Schluss der damals gewählten Regierung (Hostettler: 2018: 15'148 Stimmen; 2022: 20'647 Stimmen/Florian Weber: 2018: 15'087 Stimmen/2022: 20'492).

Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler (SVP, links) schaut sich die aktuellen Resultate zusammen mit SVP-Nationalrat Thomas Aeschi an. Bild: Alexandra Wey (Zug, 2. Oktober 2022)

Boden verloren haben dafür die SVP-Regierungsräte Heinz Tännler, der 2018 (19'042 Stimmen) noch das zweitbeste Resultat erzielte, und Stephan Schleiss, der 2018 das viertbeste Resultat (18'236 Stimmen) erzielte. Für das Abrutschen dürfte bei der SVP verantwortlich sein, dass sich die beiden Kandidaten im Wahlkampf eher ruhig verhielten.

Ein Aufblitzen von Potenzial

Erstaunlich gut geschlagen hat sich die GLP, die mit Parteipräsidentin Tabea Estermann antrat. Sie und Tabea Zimmermann Gibson lagen stimmenmässig sehr nahe beieinander. In der Schlussabrechnung trennten Zimmermann (11'739 Stimmen) und Estermann (11'667 Stimmen) gerade einmal 72 Stimmen auseinander.

Tabea Estermann, GLP, verfolgt die Resultate bei den Regierungsratswahlen im Wahlzentrum in Zug. Bild: Alexandra Wey (Zug, 2. Oktober 2022)

Überhaupt war es ein erfolgreicher Sonntag für die GLP. Die Partei erreichte im Kantonsrat mit sechs Sitzen Fraktionsstärke. Das freute Parteipräsidentin und Regierungsratskandidatin Tabea Estermann fast noch mehr als ihr persönliches Abschneiden.

Natürlich sei sie hocherfreut, aus dem Stand deutlich über 11'000 Stimmen geholt zu haben. Zudem wurde sie in der Stadt in den Kantonsrat gewählt. Für Estermann ist klar: Die Partei hat viel Potenzial. Ein erstes Aufblitzen hat man am gestrigen Sonntag gesehen.

