Urs Raschle kandidiert zum zweiten Mal fürs Stadtpräsidium

Zuger Wahlen 2022 Urs Raschle will Stadtpräsident werden: «Acht Jahre im Amt sind nötig, um eine Veränderung in Gang zu bringen» Der Mitte-Politiker kandidiert nach 2018 zum zweiten Mal für das Stadtpräsidium. Er will eine grünere Stadt – und das Theater Casino zurück in die Leuchtturmposition rücken. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 09.08.2022, 16.00 Uhr

Urs Raschle ist seit acht Jahren im Stadtrat und kandidiert nun fürs Präsidium. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 29. Juli 2022)

«Zug ist ein Global Player in einem kleinen Land – das hat einen besonderen Reiz», antwortet Stadtrat Urs Raschle (Mitte/Stadt Zug) auf die Frage, was die Stadt für ihn besonders macht. Der 45-jährige Stadtrat ist Urzuger und will seiner Begeisterung auf politischer Ebene noch mehr Raum geben: Er kandidiert für das Stadtpräsidium – neben André Wicki (SVP), Eliane Birchmeier (FDP) und Barbara Gysel (SP).

Es ist das zweite Mal, dass Raschle sich für das Stadtpräsidium aufstellen lässt. 2018 wagte er schon einmal den Versuch, doch Karl Kobelt machte das Rennen. «Da dieser nun nicht mehr zur Wahl antritt, stehen wir vor einer neuen Ausgangslage», begründet Raschle seine Kandidatur. Nach acht Jahren in der städtischen Regierung ist er überzeugt, genug Erfahrung für das Präsidium mitzubringen.

Beunruhigende Spaltung der Gesellschaft

Besonders nach den letzten vier Jahren, die für ihn als Vorsteher des Departements Soziales, Sicherheit und Umwelt grosse Aufgaben bereithielten, wie er sagt. Wie viele Politikerinnen und Politiker beschäftigte auch ihn die Pandemie; während er die Zusammenarbeit in der Stadt und im Kanton lobt – «die Wege sind kurz, die Regierungsräte sind bei Fragen teils sogar per Handy erreichbar» –, so betrachtete er die Spaltung der Gesellschaft in dieser Zeit mit Sorge.

Als Sicherheitsvorsteher bewilligte er zum Beispiel die Coronademonstrationen vom Bahnhof zu den Stierenstallungen und habe gehofft, dass alles auch dank enger Zusammenarbeit mit der Polizei friedlich ablaufe. «Diese Spaltung der Gesellschaft gab mir schwer zu denken», schildert er.

«Mir schlug teilweise regelrecht Hass entgegen – und ich benutze dieses Wort nicht leichtfertig.»

Zu Pandemiezeiten habe er schwierige Telefonate geführt mit Menschen, die den Behörden und ihm «ein abgekartetes Spiel» vorwarfen.

Höhepunkt war das Esaf

Aber die Stadt profitierte auch von der Pandemie, so konnten etwa die Aussenflächen neu belebt werden. «Ein gutes Beispiel ist die Buvette Quai Pasa, die im Sommer 2020 eröffnet wurde, und richtig gut ankam», findet der Stadtrat, dessen Idee die Buvette war.

Urs Raschle hatte die Idee für die Buvette. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 29. Juli 2022)

Neben schwierigen Situationen wie der Pandemie erinnert sich Urs Raschle auch gerne an Höhepunkte der letzten dreieinhalb Jahre. «Was oft vergessen geht wegen Pandemie und dem Ukraine-Krieg ist, dass die Stadt 2019 im Schwingfieber mit dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) war – ein unglaublicher, gesellschaftlicher Anlass, der mich als Sicherheitsvorsteher intensiv beschäftigte.»

Nachhaltigkeit im Fokus

Welche Ziele Urs Raschle als Stadtpräsident verfolgen würde, weiss er ganz genau. Der studierte Volkswirt will eine aktivere Wirtschaftspolitik und gezielt Cluster fördern. Ausserdem, und das liegt ihm am Herzen, will er die grüne Stadt fördern.

«Ich war erst kürzlich in den Bergen unterwegs, wo mir noch einmal richtig bewusst wurde, dass es dringend Zeit ist, die Nachhaltigkeit zu fördern, wenn wir unsere Umwelt erhalten wollen.»

In der stark von ihm mitentwickelten Entwicklungsstrategie der Stadt ist die Nachhaltigkeit bereits jetzt festgelegt – Raschle will das intensivieren. Die Stadt brauche mehr Bäume, mehr Zugang zum Wasser. Man müssen die Hitze in den engen Gassen abfangen, zählt der Stadtrat auf. Der Gesellschaft gegenüber trage man eine Verantwortung.

Mehr Leben im Theater Casino

Darüber hinaus will er die Altstadt wieder beleben – wie viele vor ihm. Der Mitte-Kandidat will das aber zur Chefsache machen, dem Lädelisterben ein Ende setzen. «Wir brauchen tragfähige Lösungen für eine belebte Altstadt», so der 45-Jährige.

Und ganz in der Nähe des Altstadtquartiers sieht er eine weitere wichtige Aufgabe: das Theater Casino. «In letzter Zeit hat es an Leuchtturmwirkung verloren, das soll sich ändern.» Als Stadtpräsident wäre Urs Raschle auch Präsident des Stiftungsrats Theater Casino.

Für ihn ist klar – wo er doch auch Präsident der Harmoniemusik war: Neben professionellen Künstlerinnen und Künstlern sollen Vereine wieder leichter Zugang bekommen. Einen Anlass dort durchzuführen, sei nämlich keine einfache Aufgabe, weiss Raschle.

Zwei Legislaturen will er sicher bleiben

Ziele hat sich Urs Raschle also einige gesteckt – auch ambitionierte. Doch er wolle sie mit seiner Begeisterung anpacken und meistern. Dazu will er sich auch langfristig engagieren.

«Sollte ich gewählt werden, dann würde ich mich sicher zwei Legislaturen bereitstellen. Acht Jahre sind nötig, um die Veränderungen in Gang zu bringen und umzusetzen.»

