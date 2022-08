Zuger Wahlen 2022 Vom IT-Unternehmer zum Baudirektor: Florian Weber trägt als Regierungsrat plötzlich viel mehr Verantwortung Seit dreieinhalb Jahren ist der FDP-Mann Regierungsrat. Er zeigt sich trotz hoher Arbeitslast begeistert und kandidiert für eine weitere Legislatur. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Florian Weber im Garten hinter dem Regierungsgebäude. Bild: Matthias Jurt (Zug, 30. Juni 2022)

Als Florian Weber (FDP/Walchwil) vor gut dreieinhalb Jahren sein Amt als Regierungsrat antrat, wurde er auch Chef der mehr als 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Baudirektion. Zuvor war er Geschäftsführer einer kleinen IT-Unternehmung.

Doch nicht nur die Anzahl seiner Mitarbeitenden stieg, sondern auch bei seinem Zuständigkeitsbereich tat sich ein grosser Fächer auf. «Es galt, mich möglichst schnell in die laufenden Dossiers unterschiedlichster Themen einzuarbeiten und auch neue Projekte aufzugleisen und damit Weichen für die Zukunft zu stellen», erklärt er mit grosser Begeisterung. Er ergänzt:

«Hilfreich dabei war, dass ich einerseits von meinem Vorgänger Urs Hürlimann die Baudirektion in einem guten Zustand übernehmen durfte und andererseits auf Vorwissen aus meiner achtjährigen Tätigkeit als Kantonsrat aufbauen konnte.»

Mehr Zeit, um Geschäfte umzusetzen

Eine Umstellung war auch das Tempo, mit dem sich Projekte realisieren lassen. «Als Firmeninhaber musste eigentlich nur ich von einem Vorhaben oder einer Strategie überzeugt sein und konnte diese dann sofort umsetzen.» Bei den politischen Projekten nähmen dagegen die Prozesse zur Meinungsbildung und zur Genehmigung eines Geschäfts viel mehr Zeit in Anspruch.

«Verständlicherweise, denn es müssen viel mehr Interessen berücksichtigt und Ansprechgruppen miteinbezogen werden. Dies nicht zuletzt auch aufgrund der begrenzten räumlichen Verhältnisse», erklärt der 41-Jährige. Die Frage, ob das nicht ermüdend oder frustrierend sei, verneint Florian Weber klar:

«Ich stehe hinter unserem politischen System und unserem Verständnis vom Wert der Mitwirkung der breiten Bevölkerung und der Wirtschaft. Das ist ein wichtiger Pfeiler für tragbare Lösungen.»

Verkehrsströme entflechten

Angesprochen auf die vielen Baustellen an den Kantonsstrassen, erklärt Florian Weber, dass der Aufbau einer Infrastruktur das eine, deren Unterhalt aber das andere sei. «Rechtzeitig sanieren spart nämlich, langfristig betrachtet, Geld.»

Seit rund dreieinhalb Jahren ist Florian Weber Regierungsrat. Bild: Matthias Jurt (Zug, 30. Juni 2022)

Die Baudirektion jedoch nur auf die Strassen zu reduzieren, sei viel zu kurz gegriffen, macht Florian Weber deutlich und fügt an, dass die Baudirektion derzeit beispielsweise mit der Kantonsschule in Rotkreuz oder der Sanierung des Reussdamms auch anders gelagerte Infrastrukturprojekte von grosser Bedeutung vorbereitet.

Drei Fragen an die Regierungsratskandidierenden Was fehlt dem Kulturplatz Zug? Ein Zuger Schwingerkönig als Botschafter für die reichhaltige Kultur- und Sportlandschaft in unserem Kanton. Dazu drücke ich unseren Schwingern fürs Esaf in Pratteln die Daumen. Schauen Sie lieber Fussball oder Eishockey? Als Junior beim FC Walchwil bin ich gewissermassen als Fussballer aufgewachsen und ich schaue auch heute gerne mal einen Fussballmatch. Als Zuger kommt man aber natürlich nicht am Eishockey vorbei. Für mich ist immer wieder faszinierend, dass der EVZ nicht nur sportliche Höchstleistungen vollbringt, sondern es auch schafft, verschiedenste Bevölkerungsgruppen zu einem echten «Wir» zusammenzuführen. Unter dem Strich bin ich eher in der Bossard-Arena als auf einem Fussballplatz anzutreffen. Welcher ist Ihr liebster Kanton, abgesehen von Zug? Sehr gerne erinnere ich mich an meine Militärzeit im Kanton Graubünden zurück. Während meiner Ausbildung zum Offizier habe ich dort eine sehr schöne, lehrreiche und prägende Zeit erlebt. Und das in einer herrlichen Landschaft.

«Ebenfalls gehört es zu unserer Aufgabe, in einer weitsichtigen Beurteilung raumplanerische Herausforderungen zu erkennen und dafür Lösungsvorschläge zu machen. Grosse Themen unter diesem Aspekt sind die Entflechtung der übergeordneten Verkehrsströme von den Wohngebieten und die Entlastung von Ortszentren.»

Damit kommen wieder die Strassen ins Spiel. Kein Wunder, bei den vorherrschenden beschränkten räumlichen Verhältnissen und dem grossen Druck auf die Siedlungsräume führe kein Weg am Thema Strassen vorbei.

Umwelt ist ebenfalls ein wichtiges Departement

Zur Baudirektion gehört auch das Amt für Umwelt.

«Dem Umwelt- und Klimaschutz tragen wir unter vielen Aspekten Rechnung.»

Beispiele dafür seien das sich in der politischen Diskussion befindliche Energiegesetz, die Überwachung der Grundwasserqualität oder auch die Förderung von erneuerbaren Energien.

Florian Weber ist das wichtig. Kürzlich hat er deshalb zum Beispiel die Zuströmbereiche des Oberflächenwassers bezeichnet, was nicht überall gut ankommt. Dies kann nämlich Einfluss auf die landwirtschaftliche Bewirtschaftung dieser Flächen haben.

Intensive Arbeit

Das Amt des Regierungsrats und Baudirektors sei sehr intensiv, und das sowohl in zeitlicher wie auch in fachlicher Hinsicht. Die Baudirektion hat sehr viele Geschäfte im Kantonsrat. Entsprechend gross ist der Aufwand für die politische Vorbereitung dieser Geschäfte und die spezifische Einarbeitung in die vielen Dossiers.

«Ich finde meine Arbeit faszinierend und ich mache sie mit grosser Freude.»

Dass dies zu Lasten der Freizeit geht, stört Florian Weber überhaupt nicht. Bekanntlich kandidiert er für eine weitere Legislaturperiode.

«Motivation dazu sind einerseits unsere Infrastrukturprojekte, mit denen auch in Zukunft ein wesentlicher Beitrag zum Erhalt der guten Lebensqualität in unserem Kanton geleistet wird. Aber auch die Erarbeitung von Vorschlägen zur strategischen Ausrichtung unserer künftigen Raumnutzung und die besonderen Herausforderungen im Umwelt- und Klimabereich mit den damit verbundenen politischen Diskussionen begeistern mich nach wie vor sehr.»

