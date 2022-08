Zuger Wahlen 2022 «Von den Neukandidierenden bin ich die mit der meisten Erfahrung»: Laura Dittli sieht sich gewappnet für das Amt der Regierungsrätin Auf den frei werdenden Sitz der Sicherheitsdirektion hat es auch Mitte-Kantonsrätin Laura Dittli abgesehen. Sie wurde von ihrer Partei nominiert, um die Mitte-Dominanz im Zuger Regierungsrat zu wahren. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Sie fährt vor auf ihrer orangenen Vespa; marineblauer Anzug, spitz zulaufende Ballerinas, knallpinke Nägel. Laura Dittli ist frisch zurück aus den Ferien und schon wieder von Termin zu Termin unterwegs.

In Zug kennt man die neue Regierungsratskandidatin als eine, die immer «da» ist, sei es in Vereinen, in Organisationskomitees, an allerlei Anlässen in der Gegend. Seit acht Jahren sitzt die 31-Jährige für die Mitte im Kantonsrat, seit drei Jahren führt sie deren Kantonalpartei. Beruflich arbeitet sie als Rechtsanwältin in einer Baarer Kanzlei.

Regierungsratskandidatin Laura Dittli beim Regierungsgebäude. Bild: Matthias Jurt (Zug, 03. August 2022)

Fragt man Laura Dittli, wie sie das alles schaffe, antwortet sie, das werde sie oft gefragt. Sie mache sich nicht verrückt ob der vollen Agenda, sagt sie. Und wirkt tatsächlich entspannt.

«Ich nehme alles vorzu, Schritt für Schritt.»

Im Amt der Regierungsrätin, auf das sie reale Chancen hat, sei sie dann sicher stark eingebunden. Dass ihr aber Zeit fürs Wandern und Skifahren bleibe, dafür schaue sie schon.

Zur Person Name: Laura Dittli

Jahrgang: 1991

Partei: Die Mitte

Wohnort: Oberägeri

Zivilstand: ledig

Beruf: Rechtsanwältin, Notarin

An Bahnhöfen und auf Tiktok

Wandern und Skifahren, Jassen und Klarinette spielen – das sind die Stichworte, die Dittli auf der Website der Mitte Oberägeri unter «Hobbys» angegeben hat. Sie gibt sich nahbar, gesellig, bodenständig.

Das ist auch die Strategie für ihren Wahlkampf: Laura Dittli will keine grossen Inserate schalten, sondern mit Flyern von Tür zu Tür gehen, mit Gipfeli an Bahnhöfen stehen und mit ihren potenziellen Wählerinnen und Wählern am Feierabend jassen.

Oder sie schneidet kurze Videos für ihren Instagram- und ihren Tiktok-Kanal: Sie zeigt sich an offiziellen Fotoshootings und Interviews, aber auch mal in Jeans oder Sportklamotten an Festivals und Grümpelturnieren, am eidgenössischen Feldschiessen und am Chriesisturm in Zug.

Seit mehreren Monaten bereitet sich Laura Dittli auf ihren Wahlkampf vor. Im vergangenen April sagte sie zum «Tages-Anzeiger», sie wolle sich so ins Zeug legen, wie das ihre Schwester Valérie in der Waadt getan habe. Valérie Dittli, ebenfalls Mitte-Politikerin, ist gerade überraschend in die Waadtländer Kantonsregierung gewählt worden, notabene ohne Fraktion und als Mitglied einer der schwächsten Parteien im Kanton.

«L'autre Dittli»

Das Medienecho war gross – und galt nicht nur der Wahlsiegerin Valérie. «Die aufregendsten Schwestern der Schweizer Politik», hiess es zum Beispiel im «Tages-Anzeiger», oder «die doppelten Dittlis» in der «Schweizer Illustrierten». Man las vom Biobauernhof des Vaters und vom Milchpreis, der die beiden Schwestern politisch werden liess, man las, wie ähnlich und doch unterschiedlich sie sind.

Die Schwestern Laura Dittli (links) und Valérie Dittli im Vögeligärtli in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. April 2022)

Und man las von Laura Dittli von «l’autre Dittli», der anderen Dittli. So titelte die Genfer Zeitung «Le Temps». Wie war es, für einmal «die Schwester von» zu sein und sich die Medienpräsenz mit Valérie zu teilen, der «die Polit-Sensation» geglückt war?

Laura Dittli überlegt, und zuckt mit den Schultern. «Ich bin seit Jahren im Kantonsrat und habe politische Erfahrung. Die Wahl meiner Schwester, die bislang kein Amt innehatte, war tatsächlich eine Sensation, die mich jetzt umso mehr motiviert, eine nächste Herausforderung anzupacken.»

Drei Fragen an die Regierungsratskandidierenden Was fehlt dem Kulturplatz Zug?

Laura Dittli: Angebote für Junge. Sie orientieren sich eher nach Zürich oder Luzern. Schauen Sie lieber Fussball oder Eishockey?

Laura Dittli: Weder noch, ich bin oft an Schwingfesten anzutreffen und im Winter verfolge ich die Skirennen. Welcher ist Ihr liebster Kanton abgesehen von Zug?

Laura Dittli: Einerseits Uri, denn mein Heimatort ist Gurtnellen, ich liebe den Dialekt und die Bergwelt. Andererseits Waadt: Das Weinbaugebiet Lavaux hat es mir angetan und Lausanne ist eine super Stadt.

Sollte dieser nächste Schritt glücken, sitzt Laura Dittli ab Januar in der Kantonsregierung Zugs. Wahrscheinlich als Sicherheitsdirektor. Diese Aufgabe würde ihr gut liegen, sagt Dittli, sie sei als Rechtsanwältin täglich mit Themen konfrontiert, die in einer Sicherheitsdirektion relevant seien.

Vermittlerin und Brückenbauerin

Es gehe aber hauptsächlich darum, Verantwortung zu übernehmen und Ideen einzubringen, egal welcher Direktion man vorsitze. Das zu können, ist sich Laura Dittli sicher. Dass sie den Altersdurchschnitt im Regierungsrat herunterziehen würde, macht ihr keine Sorgen. «Von den Neukandidierenden bin ich die mit der meisten Erfahrung im Kantonsparlament. Ich sehe mein Alter eher positiv. Das würde den Regierungsrat repräsentativer machen.»

2016 sitzt Laura Dittli schon zwei Jahre im Kantonsparlament. Archivbild: Stefan Kaiser (Zug, 25. August 2016)

Als Kantonsrätin setzt sich Dittli für kantonsweite Tagesschulen ein, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken. Und sie spricht sich für eine biologische Landwirtschaft aus – setzt sich dafür ein, dass sie trotz Siedlungsdruck Platz hat und will Anreize schaffen für Produzentinnen und Verbraucher.

Hört man Laura Dittli zu, erhält man das Bild einer Brückenbauerin. Sie will vermitteln zwischen Alt und Jung, zwischen internationalen Unternehmen und lokalem Gewerbe, zwischen Rechts und Links.

Ist das die perfekte Voraussetzung für eine Mitte-Politikerin oder ein unscharfes Profil ohne Wiedererkennungswert? Dittli sagt:

«Ich habe immer eine klare Haltung, aber nie eine extreme.»

Es sei ihr wichtig, mit allen Parteien vernünftige Lösungen zu schaffen und alle Interessengruppen anzuhören. «Das ist der Treiber meiner Politik.»

