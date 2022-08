Zuger Wahlen 2022 Von jung bis alt, vom Land und aus der Stadt: So sieht das Feld der Kandidierenden für den Kantonsrat aus Über 300 Zugerinnen und Zuger wollen für ihre Partei am 2. Oktober in das Kantonsparlament gewählt werden. Wir zeigen, wo sie zu Hause sind, wie sie sich je nach Partei im Alter unterscheiden und welche Partei es beim Sitzerhalt am schwersten haben könnte. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 19.08.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in den Zuger Kantonsrat. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 31. Januar 2019)

Seit vergangener Woche ist es amtlich: Für die 80 Sitze des Zuger Kantonsparlaments kandidieren 317 Personen. Etwas mehr als ein Drittel sind Frauen, wie die Analyse der offiziellen Listen des Kantons Zug ergibt. Der Frauenanteil der Kandidierenden ist mit rund 37 Prozent deutlich höher als jener im aktuellen Parlament von 29 Prozent.

Die höchste Zahl an Kandidatinnen und Kandidaten stellt die Mitte-Partei (63) gefolgt von den beiden linken Parteien SP und ALG (54 respektive 53). Klar am hinteren Ende der bisherigen Parlamentsparteien befinden sich FDP (48), GLP (46) und SVP (45).

Die SVP muss am meisten Sitze mit neuen Personen verteidigen: Für ihre aktuell 18 Sitze treten lediglich zwölf bisherige Parlamentsmitglieder an. Auch die FDP muss drei bisherige Sitze mit neuen Personen verteidigen. Die komfortabelste Position hat die SP. Sie tritt für ihre aktuellen zehn Sitze mit zehn bisherigen Parlamentsmitgliedern an.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Um Stimmen werben auch zwei Parteien, die heute nicht im Zuger Kantonsrat vertreten sind: die Evangelische Volkspartei sowie die Gruppierung Aufrecht-Zug.

Links gleich jung?

Das allgemeine Gefühl, wonach junge Politikerinnen und Politiker vor allem im linken Parteienspektrum zu finden sind, bestätigt sich im Kanton Zug. So entspricht die Reihenfolge der Parteien nach Durchschnittsalter denn auch fast perfekt dem links-rechts-Muster der aktuell im Parlament vertretenen Parteien: Am jüngsten sind SP und ALG mit 39 respektive 40 Jahren, während die SVP und FDP mit einem Altersdurchschnitt von 45 Jahren die älteren Kandidierenden stellen. GLP und die Mitte sind im Mittelfeld.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Gros der Kandidatinnen und Kandidaten ist zwischen 25 und 65 Jahre alt, steckt also mitten im Erwerbsleben. Mit 74 Personen ist die Altersklasse der 45- bis 54-Jährigen am stärksten vertreten, wobei die Verteilung in den Alterskategorien recht ausgeglichen ist.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der absolute Spitzenjahrgang befindet sich allerdings in der höheren Alterskategorie: Mit 12 Kandidierenden sind die Personen mit Jahrgang 1964 am stärksten vertreten, also die 58-Jährigen. Ihnen folgen die Jahrgänge 1987 (35 J.), 1994 (28 J.) und 1998 (24 J.) mit je 11 Personen.

Wohnort ohne Parteienmuster?

Was der öffentlichen Publikation der Kandidatinnen und Kandidaten ebenfalls ersichtlich ist, ist deren Adresse. Auf die Parteienzugehörigkeit aufgeschlüsselt und auf der Zuger Karte dargestellt, ergibt es ein relativ wildes Bild. Trotzdem sind bei genauerer Betrachtung einige Muster erkennbar.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die FDP-Kandidierenden wohnen oft an einem der beiden Zuger Seen. Die SVP zeigt ein relativ breit gefächertes Bild über den ganzen Kanton hinweg – auch ausserhalb der Zentren. Bei der Mitte-Partei zeichnet sich am ehesten ein Muster zwischen Zug und Baar: Die dort wohnenden Kandidatinnen und Kandidaten leben hauptsächlich an der Achse zwischen Oberwil und Baar.

Die SP-Mitglieder hingegen haben sich in der Stadt Zug hauptsächlich im Gebiet Zug-West niedergelassen – also in der Region Letzi, Herti und Gartenstadt. Bei der ALG ist eine Ballung ihrer Mitglieder im Raum Baar, Zug, Steinhausen und Cham auszumachen. Etwas, das sich bei der GLP noch deutlicher zeigt.

Wahlkreis muss nicht Wohnort sein

Zudem fällt bei der ALG und der SP auf, dass keine ihrer Kandidierenden in Neuheim wohnen. Von der ALG ist zudem auch in Walchwil keine kandidierende Person zu Hause. Trotzdem stehen auf den Listen der beiden Parteien auch in der kleinen Berggemeinde für die zwei Sitze zwei ALG- und ein SP-Mitglied.

Möglich macht dies das Zuger Wahlsystem («Doppelter Pukelsheim»). Kandidatinnen und Kandidaten können sich so innerhalb des Kantons auch in einer anderen Gemeinde als ihrer Wohngemeinde aufstellen lassen. Für die Parteien zahlt sich dies in Form zusätzlicher Stimmen aus.

Spitzenreiterin an Kandidierenden, welche in einer anderen Gemeinde antreten als sie wohnen, ist die GLP mit neun solchen Kandidaturen. Fünf davon werden für die Baarer Liste eingesetzt. Die ALG hat insgesamt drei solche Kandidaturen, die SP zwei und die FDP eine. Bei den übrigen Listen treten alle Kandidierenden in ihrer Wohngemeinde an.

Mitarbeit: Stefan Trachsel

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen