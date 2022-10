Wahlen Baar: Resultate Gemeinderat und Kantonsrat

Zuger Wahlen 2022 Baar wird wieder bürgerlicher, die Linke verliert einen Sitz Die Ausgangslage in Baar war spannend, denn es standen drei Sitze für die sechs neuen Kandidierenden zur Verfügung. Mitte und FDP verteidigten ihre Kräfte im Gemeinderat, die SVP siegte über die Grünen. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 02.10.2022, 20.25 Uhr

Der neue Gemeinderat ist gewählt (von links): Zari Dzaferi (SP bisher), Pirmin Andermatt (Mitte, bisher), Sonja Zeberg-Langenegger (FDP bisher), Hans Küng (SVP, neu) Marco Kathriner (Weibel), Walter Lipp (Gemeindepräsident, Mitte, bisher), Barbara Schmid-Häseli (Mitte, neu), Mark Gustafson (FDP, neu), Andrea Bertolosi, Gemeindeschreiberin. Bild: Matthias Jurt (Baar, 2. Oktober 2022)

Der bisherige Gemeindepräsident Walter Lipp erzielte mit 4410 Stimmen das beste Resultat und wurde damit klar in seinem Amt bestätigt. Auch die übrigen bisherigen Gemeinderäte Zari Dzaferi (SP), Pirmin Andermatt (Mitte) und Sonja Zeberg-Langenegger (FDP) folgten mit geringem Abstand. Pirmin Andermatt wurde zudem in den Kantonsrat gewählt.

Von den sechs Kandidierenden für die drei frei gewordenen Sitze von Sylvia Binzegger (Mitte), Berty Zeiter (ALG) und Jost Arnold (FDP) erreichten nur deren vier das absolute Mehr von 2178 Stimmen. Es sind dies Hans Küng (SVP) mit 2799 Stimmen, Mark Gustafson (FDP) mit deren 2683, Barbara Schmid-Häseli mit 2996 sowie André Guntern-Hotz (ALG) mit 2417 Stimmen. Er ist der unglückliche Achte, der überzählig wegfällt. Barbara Schmid-Häseli wurde zusätzlich in den Kantonsrat gewählt.

Martin Zimmermann (GLP) blieb knapp, Cornelia Süess (Aufrecht Zug) deutlich zurück. Zimmermann schaffte jedoch den Sprung in den Kantonsrat.

Damit verlieren die Grünen ihren Sitz zu Gunsten der SVP. Die beiden übrigen bürgerlichen Parteien FDP und Mitte verteidigten ihre zwei beziehungsweise drei Sitze. Die Stimmbeteiligung lag bei 43,5 Prozent.

Enttäuschung bei den Grünen

«Klar bin ich enttäuscht», sagt André Guntern ernüchtert.

Den Sitz der ALG im Baarer Gemeinderat nach zwölf Jahren zu verlieren, sei bitter.

«Ich sehe mich eher als gemässigten Grünen und hätte die Gemeinde gerne unterstützt bei den grossen Herausforderungen, die in der kommenden Legislatur auf sie zukommen.»

«Wir haben immer klar Position ergriffen für eine ökologische Baukultur, preisgünstige Wohnungen, für eine Aufwertung der Landschaft, die Förderung erneuerbarer Energien sowie eine verträgliche Verkehrspolitik. Ich bedaure es sehr, dass die Baarer Stimmberechtigten keinen weiteren Vertreter im Gemeinderat haben wollen, der diese Anliegen vertritt.»

Triumph bei der SVP

Mit Hans Küng, der ebenfalls in den Kantonsrat gewählt wurde, nimmt die SVP wieder Einsitz im Baarer Gemeinderat und geht damit als eine der Siegerinnen aus dieser Wahl hervor. Sie hat seit der letzten Wahl 2018 dazugelernt, als sie mit Oliver Wandfluh und Max Colpi zwei Kandidaten ins Rennen schickte, die sich gegenseitig ausstachen.

«Es war tatsächlich eine taktische Überlegung, dass wir diesmal lieber nur einen, anstelle von zwei Kandidaten aufstellten, um zu vermeiden, dass sie sich gegenseitig kannibalisieren», bestätigt Küng. Der Wahlausgang sei damals eine herbe Enttäuschung gewesen.

Nun aber sei die Freude gross: «Ich bin überwältigt vom Resultat und den vielen Reaktionen», so Hans Küng. «Ich habe nicht mit einem so guten Ergebnis gerechnet. Vor allem in der letzten Woche kam eine gewisse Skepsis auf, verbunden mit Nervosität.» Er habe drauf gehofft, aber nicht damit gerechnet. «Nun bin ich umso glücklicher.»

Es sei wichtig für die Gemeinde Baar, dass die SVP wieder vertreten sei und mitdiskutieren und -entscheiden könne. «Unser Gewinn geht zu Lasten der Grünen. Ich kann gut nachempfinden, wie sie sich fühlen. Aber die Sitzverteilung können wir nun mal nicht beeinflussen. Das ist der Wille des Volkes. Und die SP ist ja von linker Seite noch vertreten.» Die hohe Stimmenzahl, welche die bisherigen bürgerlichen Gemeinderäte erzielt hätten, zeige deren Bekanntheit und Beliebtheit im Dorf deutlich auf.

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission wurde still gewählt

Die vier bisherigen und drei neuen Gemeinderatsmitglieder treffen sich im Verlauf des Novembers, um die Dikasterienverteilung für die neue Legislatur vorzunehmen, wie die Gemeinde Baar mitteilt.

Bereits in stiller Wahl gewählt wurde die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK), da nur so viele Kandidierende aufgestellt worden sind, wie Sitze zur Verfügung stehen. Die RGPK setzt sich in der Legislatur 2023 bis 2026 wie folgt zusammen: Thomas Gwerder (Mitte, Präsident), Kevin Bischofberger (FDP), Daniel Eichenberger (SVP), Alois Gössi (SP) und Ivo Herger (Mitte).

