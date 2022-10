Zuger Wahlen 2022 Neuheim: FDP verliert einen Sitz an einen Polit-Neuling Überraschung in der kleinsten Zuger Gemeinde: Der parteilose Yusuf Erkan schafft es in den Gemeinderat. Für den langjährigen FDP-Gemeinderat Roger Bosshart kommt seine deutliche Abwahl unerwartet. Die Stimmbeteiligung lag bei 53,7 Prozent. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 02.10.2022, 21.45 Uhr

Dorfansicht von Neuheim von der Sihlbruggstrasse aus gesehen. Bild: Stefan Kaiser

(16. Mai 2022)

In Neuheim zieht der parteilose Polit-Neuling Yusuf Erkan (476 Stimmen) in den Gemeinderat ein. Abgewählt worden ist dafür Roger Bosshart (FDP), langjähriges Gemeinderat-Mitglied. Für ihn fällt das aktuelle Wahlresultat mit lediglich 341 erreichten Stimmen erstaunlich niedrig aus. Ebenso deutlich die Stimmenzahl auf dem Protokoll der Wahl für das Gemeindepräsidium: Der Bisherige Daniel Schillig erreicht 504 Stimmen und bleibt im Amt, Roger Bosshart schafft 225. Bei den Wahlen 2018 hat Bosshart nur 4 Stimmen hinter Daniel Schillig gelegen.

Abgewählt: Roger Bosshard (FDP) Bild: Lukas Schnurrenberger

Für den FDP-Kandidaten kommt das Resultat überraschend und unerwartet, wie er auf Anfrage sagt. Mit so einer deutlichen Unterlegenheit hätte er nicht gerechnet. Es sei sehr enttäuschend, nachdem er sich 14 Jahre lang für Neuheim eingesetzt und viel für das Dorf geleistet habe. «In der Politik kann es so laufen, man muss halt doch mit allem rechnen.» In einer Gemeinde könne man als Exekutiv-Politiker viel bewegen. «Und nicht alles, was man bewegt, das heisst, nicht alle Entscheidungen, die man trifft, können auch immer allen gefallen. Da kann sich dies entsprechend auf die Wahlen auswirken. So funktioniert Politik.»

Roger Bosshart gibt sich trotz seiner Niederlage pragmatisch und gefasst. Dass er sich im Vorfeld der Wahlen für seine Partei starkgemacht und gemeinsam mit Parteikollege Flurin Grond aktiv den Kontakt zur Bevölkerung gesucht habe, zahle sich nun insofern aus, als Flurin Grond einer von zwei Neuheimern sei, der in den Kantonsrat einzieht. Im Gemeinderat werde die FDP mit Marcel Güttinger weiterhin gut aufgestellt sein.

Zeit für eine Veränderung

Der parteilose Yusuf Erkan zieht neu in den Gemeinderat ein. Bild: PD / Zuger Zeitung

Der parteilose Überraschungskandidat Yusuf Erkan zeigt sich erfreut und dankbar für die hohe Stimmenzahl. Mit deren 476 liegt er nur gerade um 9 Stimmen hinter der langjährigen Mitte-Gemeinderätin Monika Ulrich-Meier. «Das Vertrauen, welches mir die Einwohnerinnen und Einwohner von Neuheim entgegenbringen, freut mich sehr.» Über die Gründe für dieses deutliche Resultat kann Yusuf Erkan nur mutmassen. «Jedenfalls scheint es für die Leute an der Zeit, für eine Veränderung zu sein.» Vielleicht habe man sich vor einer politischen Stagnation gefürchtet und eine solche verhindern wollen. Es sei das erste Mal, dass er sich so öffentlich «exponiere». Neuheim ist für ihn eine Gemeinde mit vielen Möglichkeiten und Entwicklungspotenzial.

«Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und will mich entsprechend einbringen.»

Sein Engagement soll nicht zuletzt auch ein Zeichen des Dankes sein: «Mein Vater ist damals mit so viel Herzlichkeit aufgenommen worden, als er nach Baar gekommen ist, und ähnlich ergeht es mir hier in Neuheim. Mit der Wahl in den Gemeinderat habe ich jetzt die Gelegenheit, der Bevölkerung etwas zurückzugeben.»

Auch wenn die FDP nun einen Sitz im Gemeinderat verliert, bleibt dieser bürgerlich geprägt. Die verbleibenden Mitglieder Daniel Schillig (Mitte 559 Stimmen), Marcel Güttinger (FDP, 557 Stimmen), Andreas Bächtold (SVP, 491 Stimmen) sowie Monika Ulrich-Meier (Mitte, 485 Stimmen) erfahren weiterhin einen soliden Zuspruch seitens Volk.

