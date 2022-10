Wahlen Steinhausen: Resultate Gemeinderat und Kantonsrat

Zuger Wahlen 2022 Neuer Gemeindepräsident freut sich über sein deutliches Wahlergebnis in Steinhausen – Grüne können keinen weiteren Sitz gewinnen Die Steinhauser Bevölkerung hätte die Chance gehabt auf mehr Grün in ihrem Gemeinderat. Doch das Parteigefüge bleibt unverändert. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 02.10.2022, 21.21 Uhr

Im Vorfeld hätten nur wenige damit gerechnet, dass der FDPler Beda Schlumpf dem Grünen Christoph Zumbühl tatsächlich gefährlich werden könnte. Im Nachhinein wird gemutmasst, dass ihm seine Vernetzung in der Gemeinde zugutekam. Denn: Schlumpf übertrumpft Zumbühl mit 55 Stimmen. Damit muss der bisherige Sicherheitsdirektor Zumbühl nach nur einer Legislatur seinen Posten räumen.

Woran hat's gelegen, Christoph Zumbühl? «Das ist schwer zu sagen. Wir wussten von Beginn weg, dass es ein Risiko sein könnte, mit zwei Grünen zu kandidieren», sagt der Abgewählte. Aber die Zeiten hätten sich geändert und grüne Themen würden gesamtgesellschaftlicher immer wichtiger. «Ich hätte schon erwartet, dass sich das im Abstimmungsverhalten niederschlägt.» Erfreulich sei aber, dass die Grünen im Gemeinderat vertreten bleiben.

Hausheer gewinnt das Duell ums Präsidium

Wo der eine Grüne geht, da kommt ein neuer. Andreas Hürlimann gab in Steinhausen sein Comeback: Er zog in den Gemeinderat zurück, in welchem er schon von 2014 bis 2018 als Bauvorsteher geamtet hatte. Im Duell um das Gemeindepräsidium musste er sich hingegen von Andreas Hausheer (Mitte) geschlagen geben. Hürlimann erhielt 999 Stimmen, Hausheer 1536.

«Es hat sich als schwierig herausgestellt, gegen die geschlossene bürgerliche Front anzutreten», sagt Hürlimann. Er sei aber zufrieden mit seinem Wahlergebnis, auch beim Kampf um das Gemeindepräsidium: «Mit 40 Prozent der Wählerstimmen habe ich ein respektables Resultat erzielt.»

Als Partei hätten die Grünen jedoch mehr erreichen wollen. «Aber wir nehmen den knappen Wahlausgang zwischen Christoph Zumbühl und Beda Schlumpf zur Kenntnis», so Hürlimann. «Wenn auch zähneknirschend.»

Der neue Gemeindepräsident von Steinhausen Andreas Hausheer. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 2. Oktober 2022)

«Ich freue mich über das Wahlergebnis und bin sehr dankbar», sagt Andreas Hausheer, den die Stimmbevölkerung ins Gemeindepräsidium erhoben hat. «Ich nehme das mit Demut zur Kenntnis – Demut vor dem Amt und der Aufgabe des Gemeinderatspräsidenten.»

Dass er es in den Gemeinderat schaffen würde, da sei er zuversichtlich gewesen, sagt Hausheer. Beim Kampf ums Präsidium habe er aber mit Andreas Hürlimann einen ernstzunehmenden Konkurrenten gehabt. «Umso mehr freue ich mich, wie deutlich das Wahlergebnis ist.»

Hausheer wolle die Zeit, bis er auf Neujahr hin sein Amt antritt, dafür nutzen, sich noch detaillierter über die Funktionsweise der Gemeinde zu informieren und sich mit den anderen Gemeinderatsmitgliedern auszutauschen. «Mir ist wichtig, dass wir ein Team bilden und die anstehenden Themen gemeinsam in Angriff nehmen.»

