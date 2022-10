Zuger Wahlen 2022 Walchwil: Die FDP jagt der SP den Kantonsratssitz ab Peter Rust (Mitte) und Christophe Lanz (FDP) sind in den Kantonsrat gewählt worden. Letzterer verlor in den Ersatzwahlen 2019, ehe er diesen heuer zurückgewonnen hat. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 02.10.2022, 19.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christophe Lanz, FDP. Bild: PD

Der 37-jährige Christophe Lanz (FDP) geht als Sieger in den diesjährigen Kantonsratswahlen in Walchwil hervor. Mit 523 Stimmen ist er deutlich vor Willy Portmann (SVP, 414 Stimmen), Guido Suter (SP, 247) und Arsena Odermatt (SP, 98) platziert. Die auswärtigen Kandidaten Stefan Huber (GLP, Zug) und Andreas Kretz (ALG, Steinhausen) bilden die Schlusslichter.

Lanz und Suter haben sich bereits im Nachgang der letzten Wahlen um den zweiten Kantonsratsitz duelliert. Es gab eine Ergänzungswahl, da Florian Weber in den Regierungsrat gewählt wurde und seine Partei, die FDP, für den Kantonsratssitz keinen zweiten Kandidaten nominiert hatte. Diesen Sitz schnappte sich im Frühjahr 2019 Guido Suter zehn Stimmen vor Christophe Lanz.

Erneut stille Wahlen im Gemeinderat

Peter Rust, Mitte. Bild: PD

Seinen Sitz verteidigen kann Peter Rust von der Mitte. Mit 760 Stimmen ist der bisherige Kantonsrat und Präsident des Bürgerrats Walchwil der Bestgewählte von den sieben Kandidierenden. Die Wahlbeteiligung liegt insgesamt bei 55,6 Prozent – es ist die Höchste aller elf Gemeinden.

Wie 2018 gab es heuer im Gemeinderat stille Wahlen. Stefan Hermann (Mitte, Präsident), Eveline Hunziker, René Peyer (beide FDP), Manuel Studer (Mitte) und Caroline Schmid (SVP) bilden auch die nächsten vier Jahre den Gemeinderat. Auch die Rechnungsprüfungskommission mit Michael Hirt (FDP, Präsident), Andreas Busch (SP) und Monika Hürlimann (Mitte) bleibt unverändert.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Suter zieht trotz Niederlage eine positive Bilanz

René Loosli, Präsident FDP Walchwil, blickt positiv auf die Kantonsratswahlen zurück: «Wir sind sehr glücklich, dass wir den Sitz zurückgewinnen konnten». Die Niederlage in den Ersatzwahlen 2019 ziehe er darauf zurück, dass Lanz krankheitsbedingt kaum Wahlkampf führen konnte. Diesmal sei dies anders gewesen. «Wir haben bis letzte Woche nochmals Werbung auf den Strassen gemacht und waren auf Facebook sehr aktiv», sagt Loosli.

Der gescheiterte Guido Suter, der die SP-Ortspartei präsidiert, habe damit gerechnet, dass es nicht mehr reichen könnte. «Es grenzt eher an eine Sensation, wenn die Linken in Walchwil gewählt werden, da die Gemeinde eher bürgerlich orientiert ist.» Für einen Sitz brauche es einen «ausserordentlichen Zustand» wie nach der Wahl vor vier Jahren. Er blicke mehrheitlich positiv auf die Wahlen zurück. «Für mich ist es ein gut akzeptierbares Resultat. So kann ich mich in Würde vom Amt verabschieden», so Suter.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen