Zuger Wahlen 2022 Wie zwei Parteien ihre Dominanz einbüssten – so hat sich der Kantonsrat entwickelt Vor rund 50 Jahren dominierte im Parlament des Kantons Zug das Orange der heutigen Mitte-Partei, mit einigen FDP-blauen Punkten und ganz wenigen anderen Farbtupfern dazwischen. Heute ist der Kantonsrat deutlich bunter. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 09.09.2022, 17.00 Uhr

Wir schreiben das Jahr 1970. Im Kanton Zug finden Wahlen statt. Für die damalige CVP – heute «Die Mitte» – scheint die Sache geritzt: Sie hat mit 41 Sitzen mehr als die absolute Mehrheit im Zuger Kantonsparlament (1970 bestand der Kantonsrat aus 78 Sitzen). Die FDP ist mit 26 Sitzen (inklusive LPS, mit welcher sie 2009 fusionierte) die zweitgrösste Partei im Rat.

Doch was aus heutiger Sicht für beide Parteien ein Glanzresultat wäre, war damals, zumindest im Falle der Mitte-Partei, der Vorbote für einen markanten Rückgang. 1982 verlor sie erstmals überhaupt in ihrer Geschichte die absolute Mehrheit im Parlament (seit 1974 besteht der Kantonsrat aus 80 Sitzen) und schrumpfte um über die Hälfte: vom Höchststand von 44 Sitzen auf die aktuellen 21 Sitze.

Während von dieser Entwicklung anfangs FDP und SP profitierten, ging es für die FDP nach dem Jahrtausendwechsel ebenfalls deutlich abwärts. Den Höchststand hatte diese allerdings bereits in den 1980er-Jahren erreicht, mit zweimal 29 Sitzen. 2018 wurden noch 17 Personen der FDP in den Zuger Kantonsrat gewählt – ein Rückgang von 40 Prozent. Wobei die Partei wenige Monate später, bei der Kantonsrat-Ergänzungswahl für ihren frisch gewählten Regierungsrat, in Walchwil einen weiteren Sitz verlor. So ist die Partei aktuell mit 16 Kantonsrätinnen und Kantonsräten im Parlament vertreten.

Die Sitze der beiden grossen Parteien gingen wohl hauptsächlich an die SVP. Sie schaffte 1994 – knapp drei Jahre nach der Gründung ihrer ersten Zuger Ortspartei – den Sprung ins Parlament. Nach nur zwei Legislaturen erklomm sie ihre heutige Flughöhe von 18 Sitzen. Neben der SVP gruben aber auch die ALG, die seit 1986 im Parlament vertreten ist, sowie die GLP (seit 2010) und vereinzelte kleinere Parteien der FDP und der Mitte das Wasser ab.

Relativ konstant – auf tiefem Niveau – bewegt sich das dritte Urgestein im Zuger Kantonsrat: die SP. Zwar büsste sie nach ihrem Allzeithoch von 12 Sitzen (1990) einzelne Mandate ein. Der Rückgang zum Ergebnis von 2018 – auf 9 Sitze – betrug allerdings nur 25 Prozent. Seit dem Frühjahr 2019 sind es nach der Ergänzungswahl in Walchwil aber deren 10.

Wie sich die Zahl der Parteien verdoppelte

So verteilten sich die Sitze im Kantonsrat von anfangs drei Parteien mit mindestens vier Sitzen, auf heute sechs solche Parteien. Dass am Ende auch die gemeinsame, langjährig dominierende Mehrheit von FDP und Mitte 2014 gebrochen wurde, ist hauptsächlich der Änderung des Wahlsystems zuzuschreiben.

Beim sogenannten «doppelten Pukelsheim» zählt in einem ersten Schritt die Parteienstärke über den ganzen Kanton hinweg. An zweiter Stelle werden die einzelnen Gemeinden angeschaut. Dieses Verfahren erzielte 2014 bei der Einführung im Kanton Zug den Effekt, dass die kleinen Parteien von zusätzlichen Sitzen profitierten, während die grossen drei (Mitte, SVP, FDP) Sitze einbüssten, wie später eine Auswertung der NZZ ergab.

Am 2. Oktober sollen die Karten nun neu gemischt werden. So haben sich zwei Parteien zum Ziel gesetzt, neu in den Zuger Kantonsrat einzuziehen: die EVP und die Partei Aufrecht. Doch auch die bisherigen Parteien haben sich Zielmarken gesteckt.

Von Status quo bis plus drei Sitze

Die Mitte will gemäss Präsidentin Laura Dittli einen Sitz gewinnen. «Wir wollen zudem klar die stärkste Fraktion bleiben.» Auch die FDP will ihren Abwärtstrend stoppen. Präsident Cedric Schmid: «Unser erklärtes Ziel ist es, unsere Sitze von heute 16 auf neu 19 zu erhöhen.» Also ein Plus von drei Sitzen.

Weniger euphorisch geht hingegen die SVP an den Start. Die derzeit zweitgrösste Partei im Parlament hat sich gemäss Präsident Thomas Werner kein Ziel bezüglich der Anzahl Sitze gesetzt. «Die SVP steht wie ein Fels in der Brandung für eine verlässliche, konsequente bürgerliche Politik.»

Die SP will ihren Status quo verteidigen. «Wir hatten während der aktuellen Legislatur mehrere Rücktritte von Personen, die viele Jahre dabei waren. Deshalb geht es um den Erhalt dieser zehn Sitze», erklärt Präsidentin Barbara Gysel.

Umwelt-Parteien hoffen auf Rückenwind

Viel ausführlicher ist die Antwort bei den beiden grünen Parteien. ALG und GLP nehmen unter anderem Bezug auf den Klimawandel. ALG-Präsident Andreas Lustenberger: «Der erneute Hitzesommer hat uns nochmals gezeigt, wie gross der Handlungsbedarf ist.» Und GLP-Präsidentin Tabea Estermann sagt: «Wir müssen eine klimaneutrale Wirtschaft ermöglichen, indem wir die richtigen Leitplanken und Anreize setzen.» Beide Parteien erhoffen sich zwei zusätzliche Sitze, was bei der ALG ein Plus von rund 20 Prozent wäre und bei der GLP gar eines von 50 Prozent.

Angesichts des aktuellen Klima-Rückenwinds könnte das neue Parlament also noch etwas grüner werden. Aber auch die bürgerlichen Parteien könnten durch das Wirtschaftswachstum und der damit verbundenen Zuwanderung von Fachkräften Aufwind erfahren. Ob es trotzdem Platz für neue Farben hat – durch den Eintritt der EVP oder Aufrecht – wird sich am 2. Oktober zeigen.

Datenquellen: Bundesamt für Statistik, Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)

