Zuger Wahlen 2022 Zwei grosse Krisen forderten Regierungsrätin Silvia Thalmann-Gut den Dialog zwischen Politik und Wirtschaft aufrechtzuerhalten Seit 2019 ist die Volkswirtschaftsdirektorin und vermittelte in gleich zwei Krisen zwischen Politik und Wirtschaft. Sie kandidiert für die nächste Legislatur erneut und will dann den Blick auch auf regionale Landwirtschaft lenken. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut im Garten hinter dem Regierungsgebäude. Bild: Matthias Jurt

(Zug, 30. Juni 2022)

Der Zuger Wirtschaftsplatz gilt national und international als stark. Trotz der grossen Stabilität waren auch die hier ansässigen Firmen betroffen, als die Corona-Pandemie ausbrach und das öffentliche Leben auf Sparflamme zurückgedreht wurde. Für die amtierende Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut (Mitte/Stadt Zug) begann damit eine herausfordernde Zeit.

Um die Gesundheit zu schützen, machten die vom Bund auferlegten Einschränkungen Sinn, doch von der Wirtschaft trafen ebenfalls deutliche Signale ein, dass die Massnahmen nicht zu weit reichen dürfen. «Als Volkswirtschaftsdirektorin obliegt es mir zwischen Wirtschaft und Politik zu vermitteln. Auch in dieser Ausnahmesituation, welche viel Fingerspitzengefühl erforderte», erinnert sich die Mitte-Regierungsrätin zurück.

Die Pandemie stellte auch ihre Direktion vor konkrete Aufgaben, die zügig abgehandelt werden wollten. So zum Beispiel die Kurzarbeitsanträge, die zu normalen Zeiten nur selten Anwendung finden. «Durch die Pandemie gab es plötzlich ein massives Volumen solcher Anträge zu bewältigen. Wir mussten schnell handeln, schliesslich befanden sich gewisse Unternehmen in einer Notsituation», schildert die 61-Jährige.

Auftragsbücher sind gefüllt

Nachdem die Pandemie allmählich abklingt, wurde mit dem Ukraine-Krieg eine neue Krise ins Feld geführt. Von den Unternehmen hat die Volkswirtschaftsdirektion unterschiedliche Signale diesbezüglich erhalten. Zum einen bleibt die Arbeitslosigkeit tief, die Unternehmen suchen häufig Fachkräfte, die Auftragsbücher sind gut gefüllt.

Zum anderen sind gewisse Firmen direkt oder indirekt von den Sanktionen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise betroffen. Direkt, wenn sie nicht mehr an die Finanzmittel kommen, und indirekt durch steigende Rohstoffpreise. Eine Prognose liesse sich aufgrund der hohen Komplexität nicht mit Sicherheit abgeben; Silvia Thalmann-Gut geht aber davon aus, dass die Zuger Firmen diese Krise gut überstehen werden.

Blick in die Zukunft richten

Für die 61-Jährige ist es die erste Legislatur als Regierungsrätin. Ihr Fazit nach rund 3,5 Jahren im Amt? Es sei ein forderndes und gleichzeitig bereicherndes Amt. Eines, das man nicht einfach nebenbei machen könne, sondern völlig darin eintauchen müsse. Thalmann-Gut:

«In einem Kanton wie Zug, der finanziell solide aufgestellt ist, und der seit Jahren eine klare Entwicklungsstrategie verfolgt, Regierungsrätin zu sein, erachte ich als ein Privileg.»

Ausserdem können durch Projekte aus Zug+ Weichen für den langfristigen Erfolg Zugs gestellt werden. Es sei wichtig, dass man nicht nur aktuelle Aufgaben löse, sondern den Blick in die Zukunft richte und sich Ziele setzte.

Digitalisierung fordert die Berufsbildung

Ziele gesetzt hat sich die Mitte-Kandidatin im Falle einer Wiederwahl einige. Besonders wichtig ist ihr die Berufsbildung. Durch die fortschreitende Digitalisierung werden in Zukunft weitere Berufe wegfallen. «Menschen, die Fähigkeit für diese Tätigkeiten mitbringen, müssen durch andere Berufe oder eine Umschulung neue Perspektiven erhalten», so die amtierende Volkswirtschaftsdirektorin. Es sei wichtig, vorausschauend zu handeln.

Darüber hinaus ist die Förderung der Landwirtschaft eine Herzensangelegenheit. «Die Frage, welche wir uns künftig stellen müssen, ist: Wie können wir erreichen, dass im Kanton Zug vermehrt saisonale Produkte aus der nahem Umgebung konsumiert werden?», schildert die Kandidatin. Dazu steht man mit landwirtschaftlichen Vertretern und Vertreterinnen und dem landwirtschaftlichen Ausbildungszentrum Schluechthof in Cham (LBBZ) in Kontakt. «Die Schweiz und der Kanton Zug hat die Möglichkeit zum Ackerbau, zur regionalen Produktion – das müssen wir stärker nutzen.»

Das Thema soll auch in der Gesellschaft mehr Aufmerksamkeit generieren. Man will die Bevölkerung sensibilisieren.

Mehr Frauen im Regierungsrat erwünscht

Der Kanton Zug ist attraktiv für Firmen. Das soll er bleiben. «Die steuerliche Situation ist für ansiedlungsinteressierte Unternehmen ein Türöffner für die Shortlist», beschreibt Silvia Thalmann-Gut und ergänzt: «Aber das allein reicht nicht, um zufriedene Firmen ausweisen zu können. Die Vermittlungsarbeit und Beziehungspflege wird daher auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe sein.»

Sie arbeite gerne in diesem innovativen, zukunftsorientierten Kanton und will das kleine und dynamische Zug auch in Zukunft mitgestalten können. «Ich möchte als Volkswirtschaftsdirektorin weiterhin dazu beitragen, eine integre Geschäftstätigkeit in unserem Wirtschaftsraum zu ermöglichen.»

Bestenfalls, so Thalmann-Gut, mit einer Frau mehr im Regierungsrat.

Denn aktuell ist sie die einzige in der kantonalen Zuger Exekutive. Da Sicherheitsdirektor und Parteikollege Beat Villiger nicht wieder zur Wahl antritt, ist das sehr wahrscheinlich. So treten neben den aktuell amtierenden Regierungsräten gleich drei Frauen an: Tabea Zimmermann (ALG), Tabea Estermann (GLP) und Parteikollegin Laura Dittli.

