Zuger Wahlen Alternative - die Grünen stimmt gemeinsamer Wahlstrategie mit SP zu An ihrer ausserordentlichen Mitgliederversammlung sagen die Mitglieder der Alternative - die Grünen Kanton Zug Ja zur linken Wahlstrategie. Das Ziel: je eine Kandidatur für die Linke im Stadt- und im Regierungsrat. 03.02.2022, 17.54 Uhr

Die Mitglieder Alternative - die Grünen Kanton Zug haben der historischen linken Wahlstrategie äusserst deutlich mit 42:1 Stimmen zugestimmt. Dies geht aus einer Mitteilung der Partei hervor. Sie folgen somit dem Antrag des ALG Vorstandes. «Die linke Wahlstrategie ist ein motivierender Startschuss für eine erfolgreiche Wahlkampagne 2022», wird Parteipräsident Andreas Lustenberger in der Mitteilung zitiert.

In den vergangenen vier Jahren rückten soziale und ökologische Themen im rein bürgerlichen Regierungsrat in den Hintergrund. Dies ist in Zeiten grosser Herausforderungen wie dem Klimawandel, der angespannten Wohnraumsituation und der drohenden gesellschaftlichen Segregation fatal, heisst es in der Mitteilung weiter. Damit diese Stimmen wieder im Regierungsrat und weiterhin im Zuger Stadtrat vertreten sind, ist die linke Wahlstrategie unabdingbar. Die Mitglieder der SP stimmten der Strategie bereits am 4. Januar 2022 zu. (haz)