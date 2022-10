Wahlen Zug 2022: Resultate und Reaktionen im Ticker

09:43 Uhr

Wer wird Stadtpräsident, wer Gemeindepräsidentin?

In vier Gemeinden des Kantons Zug kommt es am Sonntag zu Kampfwahlen um die Präsidien: In Steinhausen, in Unterägeri, in Neuheim – und in der Stadt Zug, wo es besonders spannend werden dürfte. Denn gleich vier Personen bewerben sich um das Stadtpräsidium. Erste Präsidentin überhaupt wollen Bauchefin Eliane Birchmeier (FDP) und Barbara Gysel (SP, neu) werden. Weiter kandidieren fürs Amt des Stadtpräsidenten Urs Raschle (Mitte), Vorsteher Departement Soziales, Umwelt, Sicherheit, sowie André Wicki (SVP), Vorsteher des Finanzdepartements. Selbstverständlich gilt: Wer als Stadtpräsidentin oder -präsident gewählt werden will, muss zuerst in den fünfköpfigen Stadtrat gewählt werden. Entsprechend treten die genannten Personen auch dafür an.