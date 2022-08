Zuger Wahlen Wie ernst meinen es die Kandidierenden in Zug mit dem Klimaschutz? Die Regionalgruppe Klimastreik Zug veröffentlicht eine Umfrage, welche die klimapolitische Position der Kandidierenden für die Wahlen im Oktober transparent darstellen soll. 22.08.2022, 16.00 Uhr

Am 2. Oktober werden die Zuger Kandidierenden für die nächsten vier Jahre in Kantons-, Gemeinde- und Regierungsrat gewählt. Gerade in Sachen Klimapolitik sind es sehr relevante vier Jahre, schreibt die Regionalgruppe Klimastreik Zug in einer Mitteilung. Der Sommer habe wieder ganz klar gezeigt, wie brandgefährlich die Klimakrise sei – dabei sei das erst ein kleiner Vorgeschmack von dem gewesen, was uns noch erwarten werde. Momentan sehe es danach aus, dass kurz nach Ende der nächsten Amtszeit die gefährliche 1,5-Grad-Grenze überschritten werde.