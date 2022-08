Sanierung Jahrzehnte überfällig

Zuger Wahrzeichen Instandsetzung der mittleren Lorzentobelbrücke wurde jahrzehntelang aufgeschoben Die Natursteinbogenbrücke der Lorzentobelbrücken-Trilogie leidet unter vielen Schäden. Basierend auf einer Abstimmung von 1986 soll die Brücke nun endlich saniert werden. Caila Schilling Jetzt kommentieren 11.08.2022, 17.00 Uhr

Die Natursteinbogenbrücke im Lorzentobel, welche im Volksmund als alte Lorzentobelbrücke bekannt ist, sollte in den 1980er-Jahren gesprengt werden. Doch ein Initiativkomitee unter der Leitung von Jürg Dübendorfer, ehemaligem Gemeindepräsidenten von Baar und am Bau der jüngsten Lorzentobelbrücke beteiligtem Bauingenieur, setzte sich für die Erhaltung der Brücke ein. 1986 wurde die Initiative dem Zuger Stimmvolk unterbreitet, welches mit einem Zweidrittelmehr für den Erhalt der Steinbogenbrücke stimmte.

Bis heute wurde die alte Lorzentobelbrücke, welche grösstenteils als Rad- und Gehweg dient, trotz ihres schlechten Zustandes seit 1986 nicht instand gesetzt. Über die Jahre gab es diverse Vorschläge und Vorplanungen, welche jedoch nie konkret umgesetzt wurden. Nach einer Zustandsuntersuchung im Jahr 2014 wurde festgestellt: Die Schäden haben stark zugenommen.

Projekt startet Anfang 2023

2018 war für Werner Portmann, Abteilungsleiter für Kunstbauten beim Tiefbauamt des Kantons Zug, kein Zuwarten mehr möglich und er meldete den dringlichen Sanierungsbedarf an. Portmann warnt:

«Die Brücke ist undicht, reisst an gewissen Stellen und die Steine verlieren an Festigkeit und brechen ab.»

Daraufhin wurde noch im selben Jahr das Projekt der Instandsetzung von Akteuren wie dem kantonalen Denkmalschutz und dem Tiefbauamt und einer Ingenieurgemeinschaft unter dem Projektierungsleiter Michael Amsler wieder aufgegriffen.

Die Sanierung der Steinbogenbrücke soll im Februar 2023 starten und rund ein Jahr dauern. Der Gesamtkredit des Projekts beläuft sich auf 5,27 Millionen Franken, wovon rund 1 Million Franken vom Bund subventioniert wird, da es sich beim Objekt um ein Bauwerk im Bundesinventar der historischen Verkehrswege (IVS) handelt, welches als schützenswert gilt.

Die alte Lorzentobelbrücke ist in einem schlechten Zustand. Bild: Maria Schmid (Baar, 10. August 2022)

Logistische Herausforderung

«Während der Sanierungszeit wird die ganze Brücke geschlossen bleiben», so Portmann. Der Fuss- und Radweg unter der Steinbogenbrücke wird jedoch weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben.

Amsler und Portmann sehen einige logistische Herausforderungen auf sie zukommen. Die Höhe und die Lage seien zum einen ein Aspekt, zumal sich die Brücke teilweise in einer Quellwasserschutzzone befindet und in einer Höhe von 55 Metern gearbeitet werden wird. Auch sei laut Amsler zum Teil unklar, wie vor über 100 Jahren gebaut wurde, was während der Sanierung zu neuen Problemen führen könnte.

Die historische Natursteinbogenbrücke im Lorzentobel wird im nächsten Jahr saniert. Bild: Maria Schmid (Baar, 10. August 2022)

Historische Brückentrilogie

Die drei Lorzentobelbrücken sind eigenständige Konstruktionen, welche ihre eigenen Geschichten haben. Die älteste Brücke aus Holz wurde 1759 erbaut und bildete eine wichtige Verbindung zwischen Zug und den Bergdörfern. Der Verkehr nahm in den folgenden Jahrzehnten stetig zu, woraufhin von 1907 bis 1910 der Bau der Natursteinbogenbrücke folgte.

So sieht die älteste Lorzentobelbrücke aus. Archivbild Zuger Zeitung

Einige Jahre verkehrte auch das Tram von Zug nach Ägeri über diese Brücke, doch bald genügte diese Verbindung für den wachsenden Verkehr nicht mehr. Die Bauarbeiten für die dritte Lorzentobelbrücke aus Beton wurden 1985 beendet, womit die Brückentrilogie komplett wurde.

Die Erhaltung der drei Brücken hat für Amsler und Portmann auch eine immaterielle Bedeutung. Als Zuger wissen die beiden um deren historische Wichtigkeit der Brücken und sind froh, das Bestehen der Steinbogenbrücke für weitere 75 Jahre sichern zu können.

