Am Samstag beginnt im Kanton Zug die Jagdsaison

Peter Schön ist einer von nur zehn Jägern, welche die Zuger Gams ins Visier nehmen dürfen Am Samstag startet im Kanton Zug die Jagdsaison – zuerst auf Hirsche und Gämsen. Erst zum zweiten Mal seit 70 Jahren sind Gämsen zum Abschuss freigegeben. Eine Herausforderung für Jägerinnen und Jäger. Fabian Gubser 03.09.2022, 05.00 Uhr

Auf der Suche nach Gämsen: Jäger Peter Schön nutzt seinen Stock, um den Feldstecher zu stabilisieren. Bild: Jan Pegoraro (Neuägeri, 1. September 2022)

4 Uhr 30. Wer Jagd auf die Gams machen will, muss früh aufstehen. Jäger Peter Schön fährt an diesem Dienstagmorgen mit seinem olivgrünen Geländewagen Richtung Hürital. Es ist noch dunkel in Unterägeri, der Himmel wolkenlos und voller Sterne.

Nachdem Schön den Schönalp-Parkplatz hinter sich gelassen hat, hält er auf dem Weg zum Zuger Alpli an einer grossen Wiese und blickt durch sein Wärmebildgerät. «Hier halten sich die Gämsen gerne auf», weiss der 65-Jährige. Heute hat er Pech: keine Spur von ihnen.

Ein paar Minuten später parkiert der Schön sein Auto beim Alpli-Gatter und macht sich, in der Linken das Smartphone mit Taschenlampe, in der rechten die Leine seines deutschen Jagdterriers Jack, auf zum Wildspitz. Ohne Gewehr, denn die Jagd hat noch nicht begonnen. Sein Ziel: Gämsen beobachten. Mit etwas Glück wird der Allenwindner eine von ihnen in dieser Jagdsaison erlegen können.

Jäger Peter Schön ist es gewohnt, früh aufzustehen. Bild: Jan Pegoraro (Neuägeri, 1. September 2022)

Hohe Anforderungen für die Gamsjagd

Der erfahrene Jäger ist seit 45 Jahren auf der Pirsch. Und zählt zu den zehn glücklichen Zuger Jägern, die in dieser Saison eine Gams ins Visier nehmen dürfen. Die Hürden waren hoch: Bewerben beim Zuger Amt für Wald und Wild durften sich nur jene, die seit mindestens 15 Jahren auf die Hirschjagd gehen. 17 Kandidaten meldeten sich – ausgewählt wurde per Los. Die zehn Ausgewählten mussten zudem einen speziellen Kurstag mit einem Schwyzer Wildhüter im eidgenössischen Jagdbanngebiet Mythen absolvieren.

136 Jäger ab heute auf der Hirschjagd Die Jagdsaison im Kanton Zug beginnt jeweils im September mit der Hirsch- und Gamsjagd. Insgesamt sind 136 Jägerinnen und Jäger dem Hirsch auf der Spur. Dabei sollen mindestens 24 Hirsche erlegt werden, damit das vom kantonalen Amt für Wald und Wild festgelegte minimale Abschussziel erfüllt wird. Bis und mit dem 24. September findet die Jagd jeden Montag, Dienstag, Mittwoch und Samstag statt. Ausserdem dürfen zehn per Los ausgewählte Jägerinnen und Jäger im Kanton Zug Gämsen bejagen. Freigegeben sind maximal fünf Gämsen nach klar definierten Kriterien. Die Gamsjagd findet an denselben Tagen wie die Hirsch- und Rehwildjagd (Oktober) statt. Letztes Jahr wurden zum ersten Mal seit 70 Jahren wieder Gämsen zum Abschuss freigegeben – drei an der Zahl. Dies, weil der Bestand über die Jahre hinweg immer grösser wurde. Tatsächlich erlegt wurde 2021 aber keine Gams.

«Die Gams ist besonders schwierig anzusprechen», sagt Peter Schön, der seine Umgebung aufmerksam beobachtet. «Ansprechen» bezeichnet im Jagdjargon das Erkennen von verschiedenen Merkmalen wie Geschlecht, Gesundheitszustand oder Alter.

«Bei den Gämsen sind bezüglich Alter gezieltere Abschüsse vorgegeben»,

sagt der erfahrene Jäger, der mit Feldstecher und Fernrohr ausgerüstet ist.

Jäger Peter Schön. Bild: Jan Pegoraro (Neuägeri, 1. September 2022)

In höher gelegenen Lagen, wo heute noch die Sturmschäden von «Lothar» zu sehen sind, weist Schön immer öfters auf Spuren der Gämse hin: Charakteristische Abdrücke im Boden oder abgefressene Sträucher. Er hält inne: «Jetzt kann ich sie riechen!» Tatsächlich liegt ein eigenartiger Geruch in der Luft – Hund Jack hat das längst bemerkt. Der 65-Jährige erklärt, dass der Wind morgens vom Berg ins Tal zieht.

Eine Gams im Gebiet Seewald. Bild: Peter Schön

Dann entdeckt Jäger Peter Schön zwei Gämsen im steilen Kessel unterhalb des Wildspitzes: «Ein Kitz und eine Geiss, die an ihrem Euter erkennbar ist.» Diese Tiere dürfte Schön gemäss den geltenden Vorgaben nicht schiessen.

Anders bei einer späteren Sichtung: Auf der Weide oberhalb des Zuger Alplis entdeckt er eine Gruppe von drei Gämsen. Bei zwei von ihnen ist Schön, trotz rund 150 Metern Entfernung, sicher: «Das sind Böcke, weil ich einen sogenannten Pinsel sehe.» Der «Pinsel» steht im Jagdjargon für die Haare, die um den Penis wachsen. Diese Tiere dürften die ausgewählten Jäger schiessen.

Ihm ist wichtig zu betonen, dass das Erlegen der Tiere nur ein Aspekt des Jägerseins darstelle:

«Wir beobachten die Tiere das ganze Jahr über – und schauen in besonders harten Wintern etwa dafür, dass genügend Futter und Wasser vorhanden ist».

Sie tappte in die Fotofalle: eine Gams im Seewald zwischen Oberwil und Walchwil. Bild: PD/Amt für Wald und Wild (Frühjahr 2021)

Schön kennt das Jagen, seit ihn sein Vater als Kind mit auf die Jagd genommen hat. Später bildete er im Jagdverein Zug lange Zeit selbst junge Jägerinnen und Jäger aus. Woher kommt diese Leidenschaft? «Es ist herrlich, die Natur zu beobachten und die Ruhe im Wald zu geniessen – hier kann ich meine Batterie aufladen.»

Nach fünf Stunden steigt Schön in sein Auto und tritt zufrieden den Heimweg an. Seine Gämsen sieht er bald wieder.

