Zuger Wirtschaft 2019: Der Kanton Zug zwischen Tradition und Moderne Zugs Erfolgsfaktoren – gestern, heute und morgen: Die Wirtschaftsbeilage 2019 der «Zuger Zeitung »geht diesen Faktoren nach. Harry Ziegler

Blick auf die Gebiete Grafenau, Siemens, Schleifi und Feldhof in der Stadt Zug. (Bild: Stefan Kaiser, 10. Mai 2019)

Wer an den Kanton Zug denkt – und nicht aus dem Kanton stammt oder hier lebt –, denkt bei der Namensnennung «Zug» vor allem an Reichtum, Verkehrsprobleme, Steuerparadies. Dabei ist der Kanton Zug viel mehr. Er ist primär eine Erfolgsgeschichte, die vor gut 150 Jahren begann und aktuell andauert. Die Entwicklung führte den Kanton vom mausarmen Bauernkanton zur heutigen Blüte.

Diese Entwicklung war, wie der Zuger Historiker Michael van Orsouw ausführt, beileibe nicht geplant, sondern ist zu einem grossen Teil glücklichen Umständen geschuldet. Gute verkehrstechnische Erschlies-sung, verfügbare Landreserven und innovative Zuzüger halfen mit, diese Entwicklung voranzutreiben. Das alles wäre allerdings im Sande verlaufen, hätten unsere Vorfahren nicht die Gabe gehabt, zu erkennen, was ihnen da angeboten wurde, und es geschehen zu lassen. Auch das ein glücklicher Umstand.

Interessant an van Orsouws Ausführungen ist die Aussage, dass die Stadt Zug in der Entwicklung anfänglich eher aussen vor blieb, während die Gemeinden am Berg einen regelrechten Boom erlebten. Das sieht heute anders aus – nur schon wenn man sich die Zahlen aus dem innerkantonalen Finanzausgleich betrachtet. Die Stadt wird im kommenden Jahr rund 56 Millionen Franken in den Zuger Finanzausgleich bezahlen. Und damit mehr als doppelt so viel wie die restlichen Gebergemeinden Baar, Oberägeri und Walchwil (total 20,7 Millionen Franken) zusammen.

Vergangenheit erfolgreich bewältigt

Man kann festhalten: Der Kanton Zug hat seine Vergangenheit erfolgreich bewältigt und sich in der Gegenwart als innovativer Kanton etabliert. Nicht nur im finanziellen Bereich. Immer wieder zeigen Zuger Traditionsunternehmen, dass im Wandel auch immer Chancen bestehen. Man muss sie erkennen – und packen. Wie beispielsweise die WWZ AG, die sich vom einfachen Wasserlieferanten durch Umsicht zum Stromlieferanten und schliesslich zum umfassenden Anbieter inklusive Telefonie und Fernsehen entwickelte. Oder die Chamer Abnox. Ihr gelang es, die Digitalisierung für sich zu nutzen und damit effizienter zu produzieren. Ohne Mitarbeiter entlassen zu müssen.

Im Zusammenspiel des Kantons und der Unternehmen spielt der Steuerfuss durchaus eine wichtige Rolle. Wichtig ist internationalen Unternehmungen neben den vorhandenen ausgezeichneten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen jedoch auch, dass es kompetente Ansprechpartner innerhalb der Behörden gibt. Der Leiter der Kontaktstelle Wirtschaft in der Zuger Volkswirtschaftsdirektion, Beat Bachmann, zeigt auf, dass die geografische Lage von Zug ein Erfolgsfaktor ist – und weshalb gerade die Kleinheit des Kantons ein nicht unwesentlicher Wettbewerbsvorteil ist. Ein Gespräch mit dem obersten Wirtschaftsförderer.

Bekannt ist, dass Zug in der Vergangenheit wie auch aktuell Chancen gepackt und diesen durch die Offenheit von Behörden und Bevölkerung zum Erfolg verholfen hat. Wie aber steht’s um die Zukunft? Der Zukunftsforscher Georges T. Roos macht sich Gedanken, welche Innovationen im Kanton Zug für die Zukunft Erfolg versprechend sein dürften. Er sieht Chancen im Pharmabereich, konkret in individualisierten Medikamenten. In Zug gibt es diverse Pharmafirmen. Aber auch die Blockchains, die Zug zu einem ihrer wichtigen Standorte gemacht haben, bergen grosses Potenzial.