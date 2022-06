Zugerberg Ausgerissene sowie versprayte Verbotsschilder und wilde Trails: Die Korporation Zug hat Ärger mit «dreisten» Mountainbikern In letzter Zeit gibt es im Zuger Wald Probleme mit Bikern, die sich wilde Pfade durchs Gelände bahnen und somit erhebliche Schaden anrichten. Das Zuger Amt für Wald und Wild warnt: Menschliche Aktivitäten können bei Fehlverhalten zu problematischen Störungen von Wildtieren führen. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Ein wilder Mountainbike-Pfad im Wald auf dem Zugerberg. Bild: PD

Der Zugerberg ist bei Mountainbikern sehr beliebt und wird oft befahren. In letzter Zeit gab es im Zuger Wald aber vermehrt Probleme mit Bikern, die sich wilde Pfade durchs Gelände bahnen und somit erheblichen Schaden anrichten. Zusätzlich geben diese Fahrer die Infos und Koordinaten der wilden Trails an Kollegen und Kolleginnen weiter.

«Die Information über das Verbreiten der Koordinaten haben wir von der IG Mountainbike. Aber auch im Internet sind solche Seiten zu finden», sagt Ruedi Bachmann, Betriebsleiter des Forstpersonals der Korporation Zug.

Er fährt fort: «Die Biker befahren unsere Waldstrassen und Wanderwege regelmässig. Leider wurden aber auch illegale Trails erstellt, welche quer durch den Wald gehen und zu Störungen der Waldtiere und zu Schäden an der Vegetation führten.» Das Befahren von vertikal abfallenden Wanderwegen beschädige sie stark. Das führt dazu, dass gewisse Wege für Wanderer praktisch unpassierbar wurden.

Leichte Pfosten mit Fahrverbotsschildern wurden ausgerissen

«Für uns waren die Biker eine grosse, nicht organisierte Gruppierung ohne Ansprechpersonen. Mit der Gründung der IG Mountainbike Zug im Jahre 2012, welche als Interessensvertreter aller Bikerinnen und Biker gegenüber Behörden und anderen Interessensgruppen auftrat, bekam diese Gruppierung für uns ein Gesicht», erklärt Bachmann. Die IG äusserte schon bald den Wunsch eine Downhillstrecke am Zugerberg. Der Trail wurde 2016 realisiert.

Die Korporation Zug als Waldeigentümerin hat diesen Bau unterstützt, im Glauben eine Entlastung für die anderen Wege zu erhalten. Gemeinsam wurde ein Konzept ausgearbeitet, in dem gewisse Wanderwege für Biker befahrbar blieben und andere gesperrt wurden. «Wir waren der Meinung, dass wir mit der attraktiven Abfahrt von der Bergstation Zugerberg zur Schönegg eine gute Alternative zu den gesperrten steilen Wanderwegen im Zuger Seewald anbieten würden», erinnert sich Bachmann.

Eine der übersprayten Fahrverbotstafeln mit dem Logo zu «Bike-Toleranz» auf Zuger Wanderwegen. Bild: PD

Die Wanderwege wurden mit einem Bike-Fahrverbot belegt, um grössere Schäden zu vermeiden. Die ersten Fahrverbote wurden damals an leichten Pfosten befestigt. Bachmann:

«Diese wurden schon bald ausgerissen und in den Wald geworfen.»

Danach wurden massivere Pfosten in den Boden eingelassen. «Diese konnten nicht mehr so einfach ausgerissen werden und wir hatten einige Jahre Ruhe», führt Bachmann weiter aus. Bis nun vor kurzem alle Fahrverbote mit dem Logo zu «Bike-Toleranz» übersprayt wurden. «Da wir mit der IG ein sehr gutes Einvernehmen haben und diese die Szene sehr gut kennt, denken wir, dass es sich um Einzelpersonen handeln muss», ist sich Bachmann sicher.

Folgende Wanderwege wurden mit einem Bike-Fahrverbot belegt, um grössere Schäden zu vermeiden. Quelle: Korporation Zug

Störend sei für ihn, dass diese Personen scheinbar an der aktuell laufenden Diskussion über die Benützung von Wegen durch Mountainbiker sich nicht beteiligen und einfach zur «Selbstjustiz» greifen.

«Dieses Verhalten kann zu einer massiven Störung der Wildtiere führen»

Da die Personen meist anonym bleiben, kann Bachmann nicht beantworten, ob es sich um immer die gleichen Biker oder verschiedene handelt. «Beim Bau illegaler Trails kam es aber auch schon vor, dass es sich um Jugendliche handelte, die sich ihrer Handlung nicht bewusst waren», so Bachmann weiter.

Doch die wilden Pfade sind vielfach in abgelegenen Gebieten, wo noch einigermassen Ruhe für die Wildtiere herrscht. «Dieses Verhalten kann zu einer massiven Störung der Wildtiere führen. Die starke Frequenz durch Erholungssuchende aller Art in unseren Wäldern führt dazu, dass diese Gebiete immer kleiner werden», sagt Bachmann. Illegale Trails können aber auch zu Schäden am Waldbestand führen. Denn nicht selten werden kleine Bäume gefällt, um damit Schanzen zu bauen.

Anzeige gegen unbekannt eingereicht

«Wegen der Sprayereien haben wir Anzeige gegen unbekannt eingereicht. Dies, weil doch erhebliche Kosten entstehen, um die Fahrverbote wieder zu montieren», fährt Bachmann fort. Die Korporation Zug wolle und müsse die Fahrverbote wieder montieren, weil die jetzigen Schilder suggerieren, dass die Biker auf diesen Wegen willkommen sind. Bachman weiter:

«Auf die Dauer werden wir vermutlich nicht drum herumkommen, Personen zur Besucherlenkung einzusetzen. Da dies eine sehr umfangreiche und knifflige Aufgabe ist, sind wir zu diesem Thema im Gespräch mit dem Amt für Wald und Wild.»

Martin Ziegler, Amtsleiter vom Zuger Amt für Wald und Wild, sind die Vorfälle mit den Schildern und den wilden Trails durchaus bekannt. «Vor über zehn Jahren spitzte sich insbesondere im Seewald Zug die Situation bezüglich Bikenden zu. Neben Konflikten auf den Wanderwegen entstanden illegale Bikewege, die weder von Seiten der Waldeigentümerschaft noch von Seiten Behörden toleriert werden konnten», erinnert sich Ziegler zurück.

Beim Bau des Zugerberg-Trails wurde klar vereinbart, in der Umgebung des Trails Wanderwege für die Bikenden zu sperren. «Dies war Teil der Baubewilligung und geschah per Verfügung der Direktion des Innern vom 3. Juni 2016», sagt Ziegler. Die letzten Jahre wurden immer wieder Verstösse gegen die Fahrverbote festgestellt und Bikeverbote wurden entfernt.

Die meisten Erholungssuchenden verhalten sich sehr korrekt

Der Wald als Erholungsraum wird immer wichtiger, betont auch Martin Ziegler. Menschliche Aktivitäten können bei Fehlverhalten zu problematischen Störungen führen. «Insbesondere im Frühling während der Aufzuchtzeit der Jungtiere und im Winter während der Winterruhe», so Ziegler weiter.

Denn nur rund ein Viertel des Zuger Waldes liegt weiter als 50 Meter von Wegen und Strassen entfernt. Diese ruhigeren Räume sind als Rückzugsgebiet besonders zu schützen.

Sanktionen wie Bussen sollten das letzte Mittel von Lenkungsmassnahmen sein, findet Ziegler. Im Umfeld des Zugerberg-Trails wurden vor Jahren zusammen mit der Polizei gezielte Kontrollen durchgeführt und Fehlverhalten gebüsst: «Wir behalten uns vor, die Kontrollen wieder zu verstärken. Allerdings steht Aufklärungsarbeit im Vordergrund.»

Abschliessend muss, laut Bachmann, noch gesagt werden, dass sich die meisten Erholungssuchenden sehr korrekt verhalten. Aber leider gibt es immer einige, die sich nicht an Regeln halten.

