IG Mountainbike Zug verurteilt Sachbeschädigung auf dem Zugerberg

Zugerberg IG Mountainbike Zug zu wilden Trails und versprayten Schildern: «Wir verurteilen die Sachbeschädigung ebenfalls» Nach den von der Korporation Zug geschilderten Geschehnissen auf den Wegen im Zuger Wald meldet sich die Fraktion der Mountainbikerinnen und Mountainbiker zu Wort. Sie möchten sich weiterhin für den konstruktiven Dialog untereinander einsetzen und als offizielle Wegnutzergruppe mit Bedürfnissen akzeptiert werden. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Mountainbiker auf natürlichen, unbefestigten und schmalen Wegen im Zuger Wald, die für sie den Reiz zum Fahren ausmachen. Bild: PD

Letzte Woche schilderte die Korporation Zug, dass es im Zuger Wald vermehrt Probleme gibt mit Bikern, die sich wilde Pfade durchs Gelände bahnen, Fahrverbotsschilder ausreissen oder mit Farbe unkenntlich machen.

Nun meldet sich die Interessengemeinschaft (IG) Mountainbike Zug zu Wort, welche die Sachbeschädigung ebenfalls verurteilt und sich weiterhin für den konstruktiven Dialog untereinander einsetzen möchte. Gemäss dem Sportbericht 2020 des Bundesamts für Sport sind dieser Sportgruppe im Kanton Zug über 10’000 Personen anzurechnen.

Anlass zur Diskussion gäbe laut der IG immer wieder die Nutzung der Wege. In der Regel nicht die breiten, befestigten Waldwege, sondern die natürlichen, unbefestigten, schmalen Wege.

«Diese schmalen Wege machen den Reiz des Mountainbikens aus. Daher ist das Verständnis von Seiten der Behörden, der Grundeigentümer und anderen Nutzergruppen für diesen Reiz zentral, um an einer gemeinsamen Lösungsfindung zu arbeiten», erklärt Christoph Jans, Präsident der IG Mountainbike Zug.

Mountainbikerinnen und Mountainbiker seien auf den schmalen Wegen lediglich geduldet, jedoch auch unter Einhaltung der Trailrules und des Vortrittsrechts der Wandernden, keine offiziell akzeptierte Wegnutzergruppe, findet Jans. Das sei auch im Kanton Zug so.

«Dies trotz des breit abgestützten Positionspapiers zur Koexistenz Wandern und Velo/Mountainbike in der Schweiz, erarbeitet von Schweizer Wanderwege, Beratungsstelle für Unfallverhütung, Swiss Cycling, SchweizMobil, Schweizer Alpen-Club SAC, Seilbahnen Schweiz, Schweiz Tourismus und dem Schweizer Tourismus-Verband», erklärt Jans weiter.

Mit Grund für die Verwirrung seien die vielerorts unklaren oder veralteten Signalisationen sowie eine sehr unpräzise und von Uneinigkeit durchzogene Auslegung der Gesetzeslage.

«Die ‹Lösungsfindung› verläuft häufig nach dem gleichen Schema wie beispielsweise im Kanton Luzern», fährt Jans fort. Will hiessen: Wenn Mountainbikerinnen und Mountainbiker die breiten Wege benutzen, sei das Problem gelöst – also werde von den Behörden eine Mindestbreite festgelegt, damit Fussgänger und Mountainbikerinnen sich kreuzen können. Und alles was schmaler sei, solle fortan nicht mehr befahren werden. Jans fügt an:

«Dass dies einem eigentlichen Verbot gleichkommt und damit die Bedürfnisse der Nutzergruppen sehr einseitig gewichtet und berücksichtigt werden, ist den Entscheidungsgremien häufig nicht bewusst.»

Gleichzeitig sei es der IG aber auch wichtig, den Nutzern die Thematik des Grundeigentums der Waldbesitzer bewusst zu machen.

Auch werden teilweise Hilfsmittel zur Datenerhebung genutzt, ohne fundierte Abklärungen über die Erfassung, die Zielgruppe, die Relevanz und Aussagekraft jedes einzelnen Falls. Als Beispiel nennt Jans die Strava-App.

Als Datengrundlage für Entscheidungen, die Aufzeichnungen und statistischen Auswertungen einer Sport-App zu verwenden, sei wenig aussagekräftig. Vor allem ohne vorgängig Fragen zu klären, wie und ob die Nutzergruppe der App die Gesamtheit der Mountainbikerinnen und Mountainbiker abdeckt oder welche diversen Bias dabei vorkommen. «Das ist keinesfalls repräsentativ», ist sich Jans sicher.

Die IG Mountainbike Zug, zu der rund 1000 Mitglieder zählen, und der Verein Zuger Wanderwege arbeiten seit mehreren Jahren zusammen, um gegenseitigen Respekt aufzubauen und den Austausch zu pflegen. «Ein Miteinander ist möglich und wird gelebt», versichert Jans. Eine gemeinsame Info- und Verständniskampagne sei künftig geplant. «Darauf aufbauend könnte auch eine Kampagne unter Einbezug weiterer Nutzergruppen, der Grundeigentümer, des Kantons und der Gemeinden sinnvoll sein», findet Jans.

Als bisher einziges, erfolgreich umgesetztes Konzept für Koexistenz in der Schweiz, welches alle Nutzergruppen gleich einbezieht, ist jenes vom Kanton Graubünden, laut Jans. Dieses besteht aus einem Massnahmenpaket basierend auf Koexistenz und genereller Trail-Toleranz, Lenkung der Massen durch gute, spannende Routen, spezielle Strecken auf Hotspots, zugehöriger Kommunikationsstrategie und gutem, angepasstem Wegunterhalt.

«Unsere Nutzungsdichten im Kanton Zug sowie die Grösse und Anzahl von Hotspots sind bis auf wenige Ausnahmen bei weitem geringer als jene von Graubünden. Daran dürfte es also nicht scheitern», führt Jans weiter aus.

Wichtig für eine funktionierende Lenkung sei für Jans eindeutig die Schaffung attraktiver Wege. Gleichzeitig könne mit der richtigen Bauweise der Unterhalt massiv reduziert werden. «Durch gute Wege wird zudem ein möglicher Wildwuchs von selbst gebauten Routen vermindert. Das Ziel muss sein, eine Kanalisierung auf dem bestehenden Wegnetz zu ermöglichen und Waldflächen und Rückzugsgebiete für Flora und Fauna nicht weiter zu zerschneiden», sagt Christoph Jans.

Wenig zielführend sei der Versuch, Mountainbiken auf einzelne, wenige Routen zu limitieren: «Zu divers sind die Fahrkünste und die Wünsche der Fahrerinnen und Fahrer.» Er fährt fort:

«Wir möchten auf Augenhöhe mitreden können und endlich als legaler und rechtlicher Partner und Nutzer des Wegnetzes akzeptiert werden.»

Im Zusammenhang mit der Revision des Waldgesetzes hat die IG Mountainbike Zug einen Workshop gemacht und Mountainbikerinnen und Mountainbiker befragt, welche Wege ihnen wichtig sind und warum.

«Wir haben rund 18’000 Rückmeldungen über rund 300 Wege und Wegsegmente bekommen, die wir nun auswerten werden», verrät Jans. Danach möchte die IG die Auswertung zusammen mit dem Zuger Amt für Raum und Verkehr, dem Amt für Wald und Wild, den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern der Wege sowie den anderen Nutzergruppen anschauen und für alle befriedigende Lösungen suchen.

«Viele Wanderinnen und Wanderer fühlen sich auf einzelnen, stark befahrenen schmalen Wanderwegen nicht mehr sicher und ärgern sich über ‹forsche und unfreundliche› Biker, die sich erst wenige Meter hinter ihnen bemerkbar machen», sagt Marcel Hähni, Kommunikationsbeauftragter der Zuger Wanderwege.

Das sei ein Problem, dass sich in den letzten Jahren mit Corona noch stärker bemerkbar gemacht habe. Es werde durch einzelne unbelehrbare Biker verstärkt. «Ein Grossteil der Biker ist freundlich und verständnisvoll», versichert Hähni.

Wanderwege und Biketrails müssten an gewissen Punkten separat geführt werden. «Eventuell sollte auf viel begangenen Wanderwegen eine zeitliche Begrenzung für Biker eingeführt werden», so Hähni. Verbote im Wald würden meistens missachtet, seien Notfalllösungen und würden von der Zuger Polizei kaum kontrolliert.

«Es braucht Aufklärungsarbeit und viel Verständnis auf allen Seiten», sagt Hähni abschliessend. Der Verein Zuger Wanderwege pflege ein freundschaftliches Verhältnis zur IG Mountainbike Zug und treffe sich regelmässig zum Austausch.

