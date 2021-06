Zugerberg: Murgang Geissbodenstrasse hinterlässt Verwüstung

Zugerberg Schlamm, Geröll und ganze Bäume – der Rosstobelbach hat ein Bild der Verwüstung hinterlassen Am Mittwochabend hat ein Hangrutsch einen grösseren Murgang ausgelöst. Nun versuchen Mitarbeiter der Korporation Zug weitere Rutsche zu verhindern – ein Augenschein. Zoe Gwerder 10.06.2021, 18.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bagger der Korporation Zug gräbt sich durch das, was der Murgang ins Bachbett und auf die Strasse geschoben hat: Eine braun-graue Masse aus Steinen, Erde und Holz. Er steht einige Kurven oberhalb der Bergbahnstation Schönegg auf der Geissbodenstrasse, wo der Rosstobelbach normalerweise untendurch fliesst.

Alles anzeigen

Hier war am Mittwochabend zwischen fünf und sechs Uhr abends ein grosser Murgang heruntergekommen.

«Wir hatten riesiges Glück, dass niemand zu Schaden kam»,

sagt der Korporationsrevierförster Andreas Birrer. Denn diese Strasse werde rege genutzt. «Insbesondere zu Feierabendzeit, wenn Schüler und Lehrer vom Montana abgeholt werden oder nach Hause fahren.»

Revierförster Andreas Birrer an der Stelle, wo der Murgang auf die Strasse trat.

Bild: Matthias Jurt (Zugerberg, 10. Juni 2021)

Birrer begutachtet den Schadenplatz. Der für den Zugerberg relativ hohe Wasserfall des Rosstobelbachs ist nur wenige Stunden nach dem Ereignis bereits wieder ein kleiner, beinahe klarer Wasserlauf.

Alles grau in grau

Das Ausmass, das der Murgang hatte, ist trotzdem nicht zu übersehen: Die Erdwände rund um den Wasserlauf sind gleichmässig von einer Schlammschicht bedeckt. Es wirkt, als wäre dort dunkler Beton verspritzt worden.

Das vom Murgang gezeichnete Bachbett bei der Geissbodenstrasse. Bild: Matthias Jurt (Zugerberg, 10. Juni 2021)

Und ein Grossteil des Gerölls und Schlamms inklusive Bäumen liegt über mehrere hundert Meter weit auf der Geissbodenstrasse.

Die Geissbodenstrasse ist über mehrere hundert Meter von Geröll, Schlamm und Ästen bedeckt.

Bild: Matthias Jurt (Zugerberg, 10. Juni 2021)

Wie Birrer erklärt, war zuerst der Schacht mit der Röhre, die unter der Strasse hindurchführt, gefüllt worden, worauf der Murgang später seinen Weg auf der Strasse gesucht hatte. Zwei Bagger und vier Mitarbeiter der Korporation sind derzeit an der Arbeit, um die Strasse wieder passierbar zu machen. Schlamm und Geröll werden gemäss Birrer im Wald verteilt. «Ein Grossteil des Materials ist dermassen flüssig, dass wir es gar nicht mit einem Lastwagen abführen können», erklärt der Revierförster die Herausforderung.

Hang ist an der Strassenkante abgerutscht

Der Ursprung des Murgangs liegt rund 200 Meter weiter den Flusslauf hinauf – ebenfalls an der Geissbodenstrasse. Hier, in der Kurve oberhalb des Widishofs, wo der Wanderweg zuvor fast an den Strassenrand herankam, ist der Hang unter der Strasse weggerutscht.

Forstwart Cornel Aschwanden vermasst die Stelle, wo der Hang abgerutscht ist.

Bild: Matthias Jurt (Zugerberg, 10. Juni 2021)

Die rund ein bis zwei Meter dicke Erdschicht war samt Wanderweg in den Bach weiter unten gerutscht und hat diesen gestaut – bis der Druck zu hoch wurde und sich das Wasser mitsamt Erde, Geröll und Bäumen den Weg nach unten nahm.

Das Video zeigt, wie am Morgen nach dem Murgang noch immer Wasser die Strasse hinunterläuft:

Eindrücke vom Unwetter beim Zugerberg. Video: Tele1

Auch die Strasse beim Abbruch hat den Rutsch nicht unbeschadet überstanden. Rund ein halber Meter des Strassenrandes hängt am Tag danach ohne Untergrund in der Luft.

Die Abbruchstelle des Erdrutsches an der Geissbodenstrasse. Bild: Matthias Jurt (Zugerberg, 10. Juni 2021)

Die beiden Forstwarte Silvan Annen und Cornel Aschwanden befestigen nun eine Plastikblache über dem Rutschgebiet. «Wenn es wieder regnet, fliesst so das Wasser über das Plastik hinweg direkt in den Bach und löst so bei der losen Erde keine weiteren Rutsche aus», erklärt Birrer.

Forstwart Silvan Annen (dunkler Pulli) bedeckt gemeinsam mir seinem Arbeitskolleg Cornel Aschwanden die Abbruchstelle mit einer Plastikblache.

Bild: Matthias Jurt (Zugerberg, 10. Juni 2021)

Später werden in den Hang mit Baumstämmen grosse Treppen über die ganze Breite gebaut, die mit Erde aufgefüllt werden. So, dass der Hang, wie er bis am Mittwoch existierte, wieder nachgebaut werden kann.

Die Verantwortlichen der Korporation planen, die Arbeiten am Bachbett sowie das Räumen und Putzen der Strasse bis am Freitagabend beendet zu haben, damit sie die Sperrung der Strasse wieder aufheben können.

Auch im Ägerital lagen Steine auf der Strasse

Beim heftigen Regen am Mittwochabend musste auch die Sattelstrasse zwischen Morgarten und Sattel wegen Geröll und Wasser gesperrt werden. Die Einsatzkräfte konnten sie jedoch bereits kurz vor 20 Uhr wieder freigeben.