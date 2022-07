Zugerbergbahn Beim Trassee der Zugerbergbahn braucht es Fingerspitzengefühl – und ein Flair für Zahlen Seit Februar 2022 sind bis zu 30 Bauarbeiter damit beschäftigt, die Trassee der Zugerbergbahn komplett neu aufzubauen. Die Bauherrschaft ist gut unterwegs. Die derzeitigen Arbeiten brauchen viel Fingerspitzengefühl und ein ausgeprägtes Flair für Zahlen. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

1234 als Passwort für seinen iPad oder Laptop zu gebrauchen, ist liederlich. Auf einem rund 1,28 Kilometer langen Bauplatz oberhalb der Schönegg bedeutet diese einfache Zahlenreihe jedoch den Bauplan: Alle angelieferten 18 Meter langen Stahlkonstruktionen können platziert werden. Für die ganze Strecke sind 65 Stahlelemente nötig. Aus der Distanz mögen sich diese gleichen, aber sie sind mehr oder weniger alles Unikate.

Noch müssen die auf der Trassee der Zugerberg Bahn (ZBB) eingesetzten Baufachleute mit dem Sich-auf-die-Schulter-Klopfen aber noch etwas warten. Am vergangenen Montag, 4. Juli 2022, trafen bloss die ersten vier Tragelemente für das neue Trassee der Zugerberg Bahn auf dem Bauplatz oberhalb der Talstation Schönegg ein.

Zwei temporäre Materialseilbahnen entlang der Baupiste bringen die Stahlgerüste an die für sie vorgesehenen Orte. Das Drehbuch für die richtige Depotwahl ist längst geschrieben. Umschreiben geht nicht.

Die für das Trassee der ZBB vorgefertigten Stahlteile kommen allesamt von der Firma Garaventa aus Goldau. Ueli Sutter, er ist beim bekannten Seilbahn-Hersteller als Projektleiter Verkauf tätig, sagt denn auch: «Eine detaillierte Ablaufplanung ist unabdingbar.»

Trotz aller Technik ist vieles bei der Erstellung des neuen Trassees Handarbeit

Doch das perfekte Drehbuch ist nur eine Seite der anspruchsvollen Handarbeit am Zugerberg, denn wie Sutter erklärt, «dürfen die angelieferten Elemente auch nicht schwerer als 5,3 Tonnen sein». Das sei die Höchstlast für beide provisorischen Materialeilbahnen am Zugerberg. Sutters Kollege Peter Kalbermatter ergänzt:

«Wir arbeiten sehr viel mit Unikaten.»

Kalbermatter stammt aus dem Kanton Wallis und ist bei Garaventa für die Abteilung Spezialbahnen verantwortlich. Jede Bahn sei anders. So gesehen sei bei seiner täglichen Arbeit das Spezielle normal.

Die für die ZBB angewandte Methode der Aufständerung, so weiss Kalbermatter, sei bis anhin in dieser Form bereits am rechten Thunerseeufer zwischen der Beatenbucht und dem Beatenberg angewandt worden.

Das Trasse der Zugerberg Bahn misst 1,28 Kilometer. Insgesamt legen die Fachleute 65 Stahlelemente in die bereits gebauten Betonelemente, auf denen sie künftig ruhen. Einzig oberhalb der Talstation bis zur «Brücke Birrer» bildet Schotter, wie gehabt, das Gleisbett.

Interessant ist auch, dass die Montage der Stahlbauelemente von der Ausweiche her in Richtung Berg- und Talstation erfolge. Denn gemäss Ueli Sutter sind die beidseits der Ausweiche vorhandenen «Weichenherze» die zentralen Elemente des gesamten Gleisbaus. Interessant ist auch, dass sich zwischen den vorfabrizierten Elementen eine etwa drei Zentimeter breite Lücke ergibt, dann ist das gewollt:

«Stahl dehnt sich aus und zieht sich zusammen.»

Auf einem der beiden Installationsplätze erklärt Ueli Sutter, wie die Schienen auf den 18 Meter langen Stahlelementen zu montieren sind. Diese Bauweise erinnert zwar an eine feste Fahrbahn. Doch Sutter korrigiert umgehend: «Die feste Fahrbahn zeichnet sich dadurch aus, dass die Schienen auf einer Betonunterlage ruhen.» Das tun sie bei der Zugerberg Bahn nicht.

Eine Gemeinsamkeit haben die Aufständerung wie auch die feste Fahrbahn schon: Der Schotter fehlt. Das Trassee verläuft zwischen 50 Zentimeter und zwei Meter über dem Grund. Das ergibt neue Lebensräume für Tiere. Zudem wird der Betrieb gerade im Winter zuverlässiger, da weniger Schneeräumarbeiten notwendig sein werden.

Ein 18 Meter langes Stahlelement kostet rund 50'000 Franken

Etwas zugeknöpft zeigen sich die Fachleute bei der Frage nach dem Preis eines 18 Meter langen Stahlelements. Thomas Wey, der Bauingenieur des Projekts, nennt dann die Zahl 50'000 Franken. Für die Sanierung setzt der Betreiber der Zugerberg Bahn rund 15 Millionen Franken ein. Zum Bauplan äussert sich Wey dann sehr detailliert:

«Wir sind gut unterwegs.»

Damit man im Zeitplan bleibt, haben diesen Frühsommer zeitweise bis zu 30 Baufachleute der beauftragten Arbeitsgemeinschaft Landis Bau AG/Gebrüder Hodel AG gearbeitet. Die Arbeit im steilen Gelände erfordere höchste Konzentration. Diese ist vonnöten, weil die Fachkräfte den ganzen Tag in der Schräge stehen würden. Zudem komme der Vermessung und dem exakten Betonieren im unwegsamen Gelände eine zentrale Bedeutung zu.

Noch scheint der Weg zur Eröffnung am 11. Dezember 2022 sehr lange zu sein. Doch Thomas Wey ist zuversichtlich, dass das Ziel wie geplant erreichbar ist. Bereits im November soll mit den Probefahrten auf dem sanierten Trassee begonnen werden.

Die eigentliche Prüfung ist dann die Inspektion der Fachleute des Bundesamts für Verkehr. Doch wer so professionell unterwegs ist, wie die Bauprofis am Zugerberg, der sieht dem Schluss-Test mit Freuden entgegen. Ab dem 11. Dezember 2022 soll es dann wieder auf der Schiene auf den Zugerberg gehen.

Hinweis: Auf der Geissboden-Strasse zwischen der Schönegg und dem Zugerberg gilt weiterhin absolutes Fahrverbot. Die Bauherrschaft bitte auch darum in Folge des Werkverkehrs mit grossen Lastwagen auf dieser Strasse auch nicht mit dem Velo herumzufahren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen