«Zugerdütsch» geht online Judith Stadlin eröffnete mit einer Lesung aus ihrem Buch «Häschtääg zunderobsi» in der Bibliothek Steinhausen eine Reihe von Leseabenden an verschiedenen Orten in der Deutschschweiz. Hansruedi Hürlimann 28.08.2020, 12.10 Uhr

Judith Stadlin während ihrer Action-Lesung in der Bibliothek Steinhausen.

Matthias Jurt (27. August 2020)

Ihr Buch passe gut in eine Zeit, in der vieles «zunderobsi» sei, sagte die Autorin zu Beginn der Lesung in der Bibliothek Steinhausen am Donnerstagabend. So fiel die Vernissage, die ursprünglich auf den 19. März angesetzt war, dem Lockdown zum Opfer. Umso beschwingter nahm sie stehend ihre erste Action-Lesung als Live-Literatin in Angriff, unterstützt von kurzen Filmsequenzen, die auf einem grossen Bildschirm als Einstieg eingespielt wurden. Mit Hilfe eines QR-Codes kann man als Leser 21 Filmclips auf Youtube anschauen.