Handball Zugerinnen liegen nach Sieg in Zürich auf Platz zwei Der LK Zug gewinnt gegen GC Amicitia mit 29:26. Zwei Spielerinnen haben ihren Einstand in der höchsten Liga gegeben. Raphael Biermayr 27.10.2021, 21.52 Uhr

Zugs Leah Stutz (am Ball) ist mit vier Toren am Erfolg beteiligt. Bild: Roger Zbinden (Zug, 25. September 2021)

Der LK Zug hat auch das 14. Aufeinandertreffen mit GC Amicitia Zürich in der SPL1-Geschichte für sich entschieden. Der 29:26-Erfolg am Mittwoch in der Zürcher Saalsporthalle kostete die Zugerinnen allerdings Nerven. Zur Pause mit 16:11 geführt habend, kassierten sie nach dem Seitenwechsel vier Tore in Serie.