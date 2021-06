Zugerland Verkehrsbetriebe Die Linie 13 wird zur leisen E-Linie Ab Fahrplanwechsel im Dezember 2021 wird die Linie 13 nur noch mit Elektro-Bussen bedient. Von der leisen E-Linie profitieren insbesondere die Anwohner im Wohnquartier. Die neue E-Linie ist ein weiterer Schritt in Richtung E-Zukunft. 28.06.2021, 09.59 Uhr

Ein E-Bus der ZVB. Bild: PD

(cro) Die ZVB strebt den CO 2 -neutralen Linienbetrieb bis ins Jahr 2035 an. Ein erster E-Bus ist seit Ende 2019 auf dem Liniennetz unterwegs. Als nächster Schritt wird eine ganze Linie umgestellt. Zu diesem Zweck wurden drei E-Busse bestellt. Es handelt sich dabei um E-Normalbusse von Solaris. Nun ist klar, wo sie zum Einsatz kommen werden: Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 wird die Linie 13 zur ersten E-Linie in Zug, wie es in einer Medienmitteilung der ZVB heisst.

Die Linie 13 führt vom Stadtzentrum hinauf ins Wohnquartier. Von der Umstellung der «Quartierlinie» auf leise E-Busse profitieren nebst den Fahrgästen und Passanten insbesondere die Anwohner. Weitere Gründe sprechen für diesen Linienentscheid. Martin Küchler, Leiter Entwicklung bei der ZVB und verantwortlich für die E-Roadmap, wird folgendermassen zitiert: «Die Linie 13 eignet sich aufgrund der eingesetzten Fahrzeuggrösse sehr gut für diesen Schritt. Mit den zusätzlichen E-Normalbussen stehen uns genügend Fahrzeuge für einen stabilen, lokal CO 2 -neutralen Betrieb zur Verfügung. Eine weitere Voraussetzung war, dass die E-Linie wegen der Ladestation ab dem Hauptstützpunkt in Zug bedient werden muss.»

Infrastruktur wächst mit

Die neuen E-Busse werden im Herbst bei der ZVB eintreffen. Damit sie eingesetzt werden können, braucht es die entsprechende Infrastruktur. Die aktuelle Ladestation auf dem ZVB Areal An der Aa wird erweitert und mit einem sogenannten Lademanagement ergänzt. Dies stellt sicher, dass die verfügbare Ladeleistung optimal auf die angeschlossenen Fahrzeuge verteilt wird.

Damit das Fernziel 2035 erreicht werden kann, ist nicht nur die betriebliche Machbarkeit eine Voraussetzung. Cyrill Weber, Unternehmensleiter der ZVB sagt dazu: «Entscheidend ist auch, dass die finanzielle Tragfähigkeit gesichert ist und die entsprechenden Mittel für einen CO 2 -freien ÖV-Betrieb in Zug bereitgestellt werden.»

Das Ziel 2035 wird über Etappen angestrebt, die periodisch überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Die ZVB geht Schritt für Schritt in Richtung E-Zukunft und so ist bereits heute die nächste Etappe in Planung.