Zug Im ZVB-Hauptstützpunkt müssen die Busse ins Untergeschoss, um den Menschen mehr Licht zu schenken Das Gebiet An der Aa westlich der kantonalen Verwaltung erfährt in der nächsten Dekade grosse Umwälzungen. Zwei Akteure spannen zusammen, und ein Dritter stellt die Bedingungen. Marco Morosoli 03.02.2021, 05.00 Uhr

Die Visualisierung zeigt das neue ZVB-Gebäude und den Fussweg entlang der SBB-Gleise. Bild: PD

Es ist eine Zuger Perle. Sie liegt im Stadtzentrum von Zug, und sie ist aufgrund der Eigentumsverhältnisse in diesem Gebiet jeglicher Bauspekulation entzogen. Was das Gelände An der Aa südlich der General-Guisan-Strasse aber sicher nicht ist: ein Museum.

In Bewegung ist An der Aa rund um die Uhr irgendetwas. Das Gelände nutzen die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) als Hauptstützpunkt für ihre Busflotte. Daran ändert sich auch in Zukunft nichts. Das hat der Zuger Kantonsrat im März 2019 so festgelegt. Die Bauherrschaft unter der Federführung der ZVB hat nun in virtuellen Informationsveranstaltungen die Nachbarschaft über ihre Pläne informiert. Das Immer-weiter-Denken setzen die ZVB radikal um. Es bleibt kein Stein auf dem anderen. Die Ausrichtung der Gebäude erfährt eine Drehung auf Ost-West. Der heutige ZVB-Standort liegt auf der Achse Nord-Süd. Cyrill Weber, Unternehmensleiter der ZVB, fasste an der Präsentation für die Nachbarn das Vorhaben so zusammen:

«Mit zeitgemässen Neubauten und der Gestaltung des ganzen Areals wird eine städtebauliche Aufwertung des Quartiers im Zentrum von Zug möglich.»

Der Clou am Projekt ist, dass die ZVB ein paar Stockwerke in die Tiefe gehen. Die Busse parkiert das Transportunternehmen unter Niveau. Die auf diese Art freigespielte Fläche wird für den Bau eines Gebäudes der kantonalen Verwaltung genutzt. Der Zuger Rettungsdienst (RDZ) erhält im gleichen Bau eine neue Leitzentrale. Wie der Zuger Kantonsbaumeister Urs Kamber erklärte, soll es mit dem vorerwähnten Bau dann möglich werden, die kantonalen Institutionen weiter am Standort An der Aa zu konzentrieren. Zügelkandidaten wären dann unter anderen die Sicherheitsdirektion, die Direktion des Innern, die Gesundheitsdirektion und die Finanzdirektion. Dass die ZVB bleiben, wo sie bereits sind, hat noch einen weiteren Vorteil: Das Transportunternehmen wartet die Fahrzeuge der Zuger Polizei und des RDZ. Für Cyrill Weber von der ZVB «hat sich diese Nähe bewährt».

Das Areal, wie es sich heute präsentiert. Bild: Stefan Kaiser (Zug 2. Februar 2021)

Siegerprojekt ist schon seit 2014 bekannt

Die jetzt weiterentwickelten Bauten basieren auf einem Projekt, mit welchem die Fiechter & Salzmann Architekten und die Graber & Steiger Architekten im Jahre 2014 den Projektwettbewerb gewannen. Die Entscheidungsträger beschrieben damals das Projekt als «ausgewogen und gut durchdacht», was Urs Kamber von der Baudirektion auch noch erwähnte. Die Umsetzung des Projekts richte sich nach heute gängigen Umweltstandards. Zudem sollen auf den Dächern Fotovoltaikanlagen entstehen.

Auf dem Stadtmodell sind die Volumen der Gebäude sichtbar. Bild: PD

Besonders stolz ist der ZVB-Unternehmensleiter Cyrill Weber darauf, dass durch die konsequent praktizierte Verdichtung des ZVB-Betriebsareals eine beträchtliche Fläche für anderes nutzbar ist. Das Gelände bewusst zu öffnen, wertet das Gelände auch auf. Dies ist auch gefordert, denn ein Bebauungsplan soll ja einen Mehrwert schaffen, um die politische Ochsentour möglichst reibungsfrei überwinden zu können. Die Aufwertung liegt, so Weber, unter anderem darin, dass quer durch das heutige ZVB-Gelände ein Fussweg führen soll. Dereinst soll es eine Achse für den Langsamverkehr zwischen dem Bahnhof und dem Stierenmarktareal geben.

Ein Eigentümer der Schutzengel-Häuser stellt sich quer

Bei allen Umwälzungen bleibt der einst von den Zügen genutzte «Schleifi»-Bahndamm erhalten. Cyrill Weber streicht heraus:

«Mit dem alten Schleifenbahndamm kann zudem eine grüne, ökologisch biodiverse Oase gesichert werden.»

Hier kommt die Stadt Zug ins Spiel. Sie plant schon seit fünf Jahren die General-Guisan-Strasse zwischen dem Aabachkreisel und dem EVZ-Stiere-Kreisel einzuebnen, um zwischen dem Bahnhof und der Letzistrasse eine durchgehende grüne Allee zu schaffen. Wie Eliane Birchmeier, Bauchefin der Stadt Zug, erklärte, fehle immer noch die Unterschrift einer Partei. Sie sei aber zuversichtlich, dass diese bald vorliegen werde.

Blick von der S-Bahn-Station Schutzengel auf das ZVB-Areal. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 2. Februar 2021)

Bis zur Umsetzung sind aber noch weitere Hürden für die Bauherrschaft zu überwinden. Der Kanton bekommt die Dokumente zur Vorprüfung. 2022 soll der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug seinen Segen erteilen. Dann würde 2023 mit dem ZVB-Provisorium auf dem Gaswerkareal begonnen werden. Dann folgen die Bauarbeiten für die kantonale Verwaltung und den RDZ (2024 bis 2027), und anschliessend ist der neue ZVB-Hauptsitz an der Reihe. Der private Investor könnte dann ab 2030 loslegen. Verzögerungen im Betriebsablauf sind möglich, immer weiter geht es aber so oder so.

Die Kosten für die beiden Gebäude (ZVB-Hauptsitz/Verwaltung/RDZ) betragen, so geht aus der Kantonsratsvorlage zum Geschäft im Jahre 2019 hervor, rund 240 Millionen Franken. Durch die Eigentumsverhältnisse, Verrechnungen und dergleichen ist derzeit eine klare Aussage über geldwerte Leistungen jedoch schwierig.

Weitere Informationen: www.areal-an-der-aa.ch