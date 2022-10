ZUGERMESSE An der 49. Zuger Messe erwartet die Besucherinnen und Besucher ein besonderer Ausstellermix Nach drei Jahren ist es endlich wieder so weit: Vom 22. bis 30. Oktober 2022 findet in Zug die grösste Herbstausstellung der Zentralschweiz statt. Informative Sonderausstellungen und ein attraktives Unterhaltungsprogramm sorgen für Abwechslung. Sina Engl Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Das Riesenrad an der Zuger Messe 2018. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 23. Oktober 2018)

Die Pause war lang genug. Nachdem 2019 die letzte Zuger Messe stattfand, ist es nun drei Jahre her, dass sich Besucherinnen und Besucher die grösste Zentralschweizer Herbstmesse bestaunen konnten. Am 22. Oktober öffnet die Zuger Messe nun endlich wieder ihre Türen. Die Vorfreude bei Messeleiter Thomas Huwyler ist gross.

Thomas Huwyler, Leiter Zuger Messe. Bild: PD

«Das Bedürfnis nach der Zuger Messe ist sehr gross. Das spüren wir nicht nur an der Vorfreude der Besucherinnen und Besucher, sondern auch am grossen Interesse seitens der Aussteller», wird er in einer Medienmitteilung zitiert.

Schon im März teilte die Messe Zug AG mit, dass die Zuger Messe im Oktober 2022 endlich wieder stattfinde. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatten sich 200 Aussteller angemeldet, nun sind es knapp über 300.

Optimiertes Messegelände

Neu ist in diesem Jahr, dass sich das Messegelände über das Stierenmarkt- und Oesch-Areal erstreckt. In Vergangenheit bot die Zuger Messe bei hoher Nachfrage auch Standflächen auf dem Hafenareal an. Um unter anderem sicherheitstechnische Herausforderungen zu umgehen, konzentriere sich das Messegelände nun auf ein zusammenhängendes Areal.

Das Messegelände umfasst die gleiche Grösse wie in den letzten Jahren, ist heuer aber um zirka zehn Prozent weniger bebaut als bei der letzten Messe. Statt etwas über 400 Aussteller sind es in diesem Jahr weniger, nämlich knapp über 300. Das liege daran, dass einige Aussteller wegen der Pandemie bei der Anmeldung im März noch unsicher waren. «Im Frühling war noch ungewiss, wie die Coronasituation im Herbst sein würde», so Huwyler.

Beim Publikum merke man diese Unsicherheit allerdings nicht. «Bei den Frühjahrsmessen wie der Luga in Luzern verzeichnete man Rekordzahlen, was die Besucherinnen und Besucher angeht», erklärt der Messeleiter.

«Auch an der diesjährigen Zuger Messe rechnen wir mit sehr vielen Besucherinnen und Besuchern.»

Das war die Zuger Messe 2019. Bild: Maria Schmid (Zug, 24. Oktober 2019)

Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern

«Wie in den Vorjahren sind auch in diesem Jahr zehn bis 15 Prozent der Aussteller das erste Mal an der Zuger Messe dabei», so Huwyler. «Die meisten Aussteller hingegen sind seit mehreren Jahren bei der Zuger Messe mit dabei.»

Es präsentieren sich in diesem Jahr unter anderem wieder die Zuger Polizei und das Möbelhaus Portmann. Die V-Zug ist mit einer Standfläche von 150 Quadratmetern einmal mehr eine der grössten Ausstellenden. Für die jüngeren Messebesucherinnen und Messebesucher dürfen auch Dampflokbahn und Streichelzoo nicht fehlen.

Die diesjährige Zuger Messe biete laut Huwyler einen attraktiven Mix für die Messebesucherinnen und Messebesucher. Der Messeleiter erklärt:

«Besonders ist der Ausstellermix von Ausstellern mit unterschiedlichsten Produkten und Dienstleistungen.»

So gibt es zum Beispiel einen Streetfood-Market und einen Pumptrack.

RailAway-Kombiangebot Ermässigung bei Anreise mit dem öffentlichen Verkehr Die Zuger Messe engagiert sich aktiv für eine möglichst nachhaltige Durchführung und motiviert die Besucherinnen und Besucher zur Anreise mit dem öffentlichen Verkehr. Gemeinsam mit der ZVB und SBB RailAway bietet die Messe attraktive Kombiangebote an. Bei An- und Rückreise mit dem öffentlichen Verkehr profitieren die Besucherinnen und Besucher von zehn Prozent Ermässigung auf den Eintritt an die Zuger Messe: Das Angebot ist seit dem 1. September online unter sbb.ch/zugermesse sowie am Bahnschalter oder über das SBB Contact Center erhältlich. Für Reisende aus dem Tarifverbund Zug ist an allen ZVB-Automaten sowie an den SBB-Automaten und Bahnschaltern innerhalb des Tarifverbunds Zug das ermässigte Kombibillett der ZVB erhältlich und ermöglicht direkten Zugang zur Messe.

Sechs Sonderschauen zu aktuellen Themen

Ebenfalls besonders sind in diesem Jahr die sechs Sonderschauen, welche Einblick in spannende und aktuelle Themen verschaffen. Mit dabei ist das Verkehrshaus der Schweiz, welches in einer interaktiven Erlebniswelt aufzeigt, warum das Thema Energie für die Zukunft wichtig ist. Dazu kann das Publikum bei der Sonderschau der Zeba, der Allmig und des Kantons Zug die Auswirkungen der Lebensmittelverschwendung erforschen.

Bäuerinnen und Bauern des Zuger Bauernverbands zeigen, wie sie sich für das Tierwohl ihrer Nutztiere einsetzen, und die Zuger Polizei lädt ins Patrouillenfahrzeug ein. Mit dem Zuger Blasmusikverband können zum 100-Jahr-Jubiläum Instrumente entdeckt und Livekonzerte genossen werden. Premiere feiert die Schweizer Paraplegiker-Stiftung, bei dessen Sonderschau zwei Querschnittsgelähmte persönlich Einblick in ihr Leben im Rollstuhl geben.

Messeleiter Huwyler freut sich. Die Zuger Messe in diesem Jahr sei besonders, denn:

«Man kann Produkte wieder anfassen, riechen oder ausprobieren, und nicht alles nur digital erleben.»

Attraktives Unterhaltungsprogramm

Für Unterhaltung sorgen auch in diesem Jahr diverse musikalische Darbietungen und DJs in den Bars. Wieder mit dabei sind auch die Tanzshows von Matchless und der Mavement Dance School. Für Tradition und Besinnlichkeit sorgt die Jodlermesse am zweiten Messesonntag und zum Abschluss präsentiert sich die Polizeimusik Zug. Auch das Gastroangebot ist vielfältig und lädt zum gemütlichen Beisammensein ein.

Ausführliche Programmdetails zur Zuger Messe sind auf der Website zugermesse.ch zu finden.

