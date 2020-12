Zugersee Klinik Oberwil: Jugendliche leiden aktuell stärker unter psychischen Problemen Die Pandemie schlägt auf das Gemüt und die Psyche. Kliniken in der ganzen Schweiz vermelden immer mehr junge Patienten – der Kanton Zug bildet dabei keine Ausnahme. Tijana Nikolic 18.12.2020, 05.00 Uhr

Die Coronavirus-Pandemie belastet die Psyche von Kindern und Jugendlichen, heisst es zurzeit in vielen Medien. Schweizer Universitätskliniken melden einen Zustrom junger Patienten, sowohl stationär als auch ambulant. Denn Freunde treffen, die Weihnachtsfeier unbeschwert vorbereiten oder Sommerferien planen – all dies lässt die derzeitige Situation nur schwer zu. Das schlägt Kindern und Jugendlichen aufs Gemüt. Auch Luzerner Kliniken sprechen von langen Wartezeiten und zu wenigen Psychiatern: Ein kürzlich erschienener Bericht des Kantons zeigt eine prekäre Lage auf. Wie sieht es im Kanton Zug aus?

Im Bereich Erwachsenenpsychiatrie bestehe in der Klinik Zugersee momentan keine Notlage, auch gibt es keine längeren Wartezeiten. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren biete die Klinik Zugersee keine stationäre Behandlung an. «Wir sehen aber eine deutliche Zunahme der Anfragen für ambulante Betreuungen bei Kindern und Jugendlichen, ebenso bei Erwachsenen», sagt Josef Jenewein, Chefarzt der Klinik Zugersee.

Josef Jenewein, Chefarzt der Zugersee Klinik, stellt eine deutliche Zunahme der Anfragen für ambulante Betreuungen bei Kindern und Jugendlichen in der Zugersee Klinik fest.

Bild: Maria Schmid (Oberwil, 17. Dezember 2019)

Vermehrte Fälle von Angst- und Essstörungen sowie Depressionen

Gesamthaft habe die Klinik Zugersee in diesem Jahr deutlich mehr Eintritte und Behandlungen. «Die Belastungen durch die Pandemie spielen dabei eine Rolle. Aber auch die Tatsache, dass wir im Januar ein neues stationäres Behandlungsangebot für junge Erwachsene eröffnet haben», so Jenewein. Jörg Leeners, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Triaplus AG, dem Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie, weiss:

«Einige Kinder und Jugendliche wurden in diesem Jahr teilweise entlastet, beispielsweise bei sozialen Phobien oder Leistungsstress in der Schule.»

Vermehrt würden aber Fälle von Angststörungen, Essstörungen und Depressionen vorkommen. Dies habe vielseitige Gründe in diesem besonderen Jahr: «Die Jugendlichen sind sehr von ihrer Normalität abgeschnitten. Es gibt keine Geburtstagsfeiern, keinen Ausgang, viele Sportvereine sind geschlossen, und das Lernen für die Schule hat sich sehr verändert», erklärt Leeners. Auch die Angst der Eltern vor Jobverlust oder jene um die Gesundheit der Grosseltern würden die Jugendlichen spüren und aufnehmen.

Für Erwachsene sind Coronamassnahmen leichter zu akzeptieren

Das Coronavirus beschäftige momentan alle Menschen. «Kinder und Jugendliche gehören jedoch sicher zu der Gruppe, die wohl am meisten unter den Einschränkungen und den Veränderungen leidet», weiss Jenewein. Es gebe aber auch viele Erwachsene, die stark betroffen sind und so Ängste oder eine Depression entwickeln und deshalb in die Klinik kommen würden.

«Es ist davon auszugehen, dass für Erwachsene der Sinn der Einschränkungen leichter erkennbar ist und deshalb die Massnahmen auch leichter zu akzeptieren sind», erklärt Jenewein weiter. Erwachsene seien wohl mehr von Existenzängsten als von Leiden unter den Einschränkungen betroffen. «Grundsätzlich wäre es für das psychische Wohl der Menschen gut, wenn neue Massnahmen einfach, klar und verständlich sowie zeitlich befristet wären», findet Jenewein abschliessend.