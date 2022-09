Zugs Eisenbahnbrücken lässt viele rätseln

Zugs längste Brücke Eine Brücke im Herzen der Stadt Zug und ihre schwierige Lokalisierung 3600 Sujets, die aus einer Sammlung von Glasplatten stammen, sind digitalisiert und für die Bevölkerung zugänglich. Fachpersonal versuchte jeweils so viel wie möglich über die Fotos in Erfahrung zu bringen. Ein oftmals schwieriges Unterfangen. Marco Morosoli 03.09.2022, 05.00 Uhr

Bauarbeiter am Zuger Stadtviadukt finden Zeit, um sich fotografieren zu lassen. Das Bild könnte die Brücke über die heutige Poststrasse zeigen und ist wohl 1896 entstanden. Bild: Bibliothek Zug (TD_23_03602)

In unseren Tagen fotografiert und filmt ein jeder so viel, dass schnell die Übersicht verloren geht. Im späten 19. Jahrhundert war das Fotografieren nur wenigen Menschen vorbehalten.

Was bei den alten Fotos ab und an fehlt: der Standort des Fotografen und die Nennung des Objekts. In diese Kategorie gehört eine Fotografie einer Eisenfachwerkbrücke, die zur Glasplattensammlung der Bibliothek Zug gehört. Das Bild aus Zug ist nunmehr für alle auf www.zentralgut.ch aufrufbar.

Bild zeigt Abschnitt zwischen Zug und Arth-Goldau

So viel ist klar: Das Bild stammt aus der Stadt Zug. Es zeigt einen Abschnitt der Bauarbeiten der Eisenbahnstrecke zwischen Zug und Arth-Goldau. Ein Teil dieser Strecke verlief über einen steinernen Viadukt mit drei Brücken in Richtung Süden.

Im «Zuger Kalender» von 1897 ist im Beitrag «Die neue Bahnlinie Thalwil-Goldau» zu lesen, dass die Eisenbahnstrecke vom Zuger Bahnhof aus in «schwacher Kurve» nach links über einen 240 Meter langen, steinernen Viadukt in rund vier Meter Höhe südwärts führt. In heutigen verfügbaren Unterlagen (Schweizer Bahnbrücken, 2013) sind es fünfzehn Meter mehr.

Hinter der Seifenfabrik beim Dreiangel, so ist im Zuger Kalender 1897 weiter zu lesen, strebe der Viadukt über die 13,4 Meter lange Dreiangelbrücke und mündet in einen «gewaltigen Einschnitt» des Guggihügels.

Die Seifenfabrik im Gebiet Steinhof könnte ein wichtiger Fingerzeig sein

Auf alten Zuger Karten taucht der Name Dreiangel im späten 19. Jahrhundert auf, wie aus dem Buch «Zuger Ortsnamen» von Beat Dittli hervorgeht. Hingegen ist der Name aus neueren Kartenwerken der Schweiz bereits wieder verschwunden. Noch vor kurzer Zeit befand sich dort eine Entsorgungsstelle. Jetzt lässt die Stadt dieses Gebiet umfassend sanieren.

Auf der Fotografie aus dem Glasplatten-Fundus der Bibliothek Zug sind zahlreiche Arbeiter zu sehen, die sich eine Pause gönnen. Die Bauarbeiten für dieses Baulos der Strecke von Zug nach Arth-Goldau begannen gemäss dem «Zuger Kalender» am 25. April 1895 und dauerten ungefähr zwei Jahre.

Die Bauherrschaft wollte eigentlich früher fertig sein, doch italienische Arbeiter konnten nicht in der notwendigen Anzahl beigebracht werden. Der Kalender schreibt, dass die Italiener es wie die Störche halten würden, welche im Winter südwärts flögen.

Abklärung nach dem Ausschlussverfahren

Eine Durchsicht der verschiedensten möglichen Winkel führte womöglich zu einer Lösung für die Beschriftung dieses Zeitzeugnisses. Die Eisenbahnbrücke über die Gotthardstrasse kommt nicht in Frage, weil sie zu kurz ist. Die längere Überquerung der Baarerstrasse fällt aus dem Rahmen, weil Bauten jenseits des Eisenbahnstrangs zum Zeitpunkt der Fotografie überhaupt noch nicht vorhanden sind.

Dann bleibt eigentlich nur die Option, dass die Momentaufnahme aus dem Gebiet Dreiangel stammen kann. Zweifelsfrei ist aber auch diese Festlegung nicht, höchstens eine Annäherung.

Drei ausgeführte Sanierungen und eine Volksabstimmung über eine Brücke

Sicher ist jedoch, dass es diese Brücken heute wie dargestellt nicht mehr gibt. Bekannt sind Umbauten am Stadtbahnviadukt in den Jahren 1921, 1959 und 2018/19.

Die sogenannte Dreiangelbrücke war sogar am 20. Oktober 1991 Thema an einer städtischen Volksabstimmung. Geplant war eine Bogenbrücke. Die Stimmbürger versenkten mit 4332 Nein- zu 3588 Jastimmen das Projekt.

Die SBB zogen dann ihr Ding – eine einfache zweckmässige Brücke – durch. Fotografiert heute einer diese Brücke, dann ermöglichen die gleichzeitig gesammelten Ortsdaten im Jahre 2150 eine zweifelsfreie Standortfeststellung.