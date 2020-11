Kommentar Zugs Stadtparlament dreht eine aufschlussreiche Zusatzrunde Der Zuger Stadtrat möchte ein Hundeverbot in öffentlichen Badeanlagen der Stadt verfügen können. Das wäre durchaus früher möglich gewesen – hätte der Grosse Gemeinderat damals mitgespielt, so Harry Ziegler, Chefredaktor der Zuger Zeitung. Harry Ziegler 14.11.2020, 05.00 Uhr

Harry Ziegler. Bild: Stefan Kaiser

Nun also doch: Der Zuger Stadtrat möchte ein Hundeverbot in öffentlichen Badeanlagen der Stadt verhängen können. Gut, fairerweise muss man sagen, dass er das schon in der parlamentarischen Beratung des seit dem 1. Januar 2019 geltenden Reglements über die Benützung öffentlicher Anlagen wollte.