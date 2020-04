Zugs Stadtrat hat neue Leiterin der Abteilung Kultur bestimmt Der Stadtrat hat Iris Weder als Leiterin der neuen Abteilung Kultur gewählt. Sie wird ihre Stelle am 1. Juli mit einem 80-Prozent-Pensum antreten. 01.04.2020, 09.50 Uhr

(mua) Die 56-jährige Iris Weder wuchs in der Zentralschweiz auf. Nach der Diplommittelschule in Luzern bildete sie sich zur Tanz- und Bewegungspädagogin in Basel aus und absolvierte anschliessend eine Theaterausbildung in Paris. An den Universitäten Genf und Lausanne schloss sie das DAS «Gestion Culturelle» ab und in diesem Jahr absolvierte sie die beiden CAS «Innovation & Change» sowie «Kulturpolitik und Kulturrecht». Ende dieses Jahres wird sie ihr MAS-Studium «Kulturmanagement» abschliessen. Die Angaben sind aus der entsprechenden Medienmitteilung des Stadtrates zu entnehmen.