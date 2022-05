Zug/Vatikan Neubau für die Schweizergarde: Kommission zeigt sich grosszügig und möchte 200'000 Franken sprechen Schon die Bestellung der vorberatenden Kommission im Zuger Kantonsrat zeigte, ein Beitrag des Kantons in der Höhe von 130'000 Franken an den Neubau der Kaserne dürfte umkämpft sein. Die vorberatende Kommission will nun noch etwas mehr drauflegen. Harry Ziegler 11.05.2022, 13.22 Uhr

Die Schweizergarde in Rom soll aus dem Kanton Zug einen Beitrag an den Neubau ihrer Kaserne erhalten. Ganz unumstritten ist das allerdings nicht. Bild: Alessandro Di Meo/EPA

130'000 oder 200'000 Franken – das ist bei der aktuellen Finanzlage des Kantons Zug eine Nebensache. Die Diskussionen, die rund um einen Beitrag des Kantons an den Kasernenneubau der Schweizergarde im Vatikan geführt werden, sind eher ideologischer Natur.

So ist die Junge Alternative Zug irritiert, ob der geplanten Unterstützung. Zumal die Unterstützung der Schweizergarde kaum als Staatsaufgabe zu betrachten sei. Vor allem vor dem Hintergrund des erheblichen Vermögens des Vatikans. Die Jungfreisinnigen des Kantons Zug fordern, das Geld für die Unterstützung von Opfern sexuellen Missbrauchs durch Kirchenvertreter statt für den Neubau einer Kaserne einzusetzen.

Gut 50 Millionen Franken soll der Neubau der Kaserne kosten, eine Stiftung, der Schweizer Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft angehört, sammelt die für den Bau notwendigen Mittel. Unter anderem hat die Stiftung auch die Kantone um Beiträge angefragt. Bund und verschiedene Kantone haben ihre Unterstützung zugesagt – nicht alle vorbehaltlos. Der Bund beteiligt sich mit fünf Millionen Franken, die Landeskirchen ebenfalls mit einem laut Kasernenstiftung «beträchtlichen» Beitrag.

Kommission will Zugs Beitrag erhöhen

Der Zuger Regierungsrat will der Kasernenstiftung 130'000 Franken zukommen lassen – das entspricht rund einem Franken pro Einwohnerin und Einwohner des Kantons. Laut regierungsrätlichem Antrag bezahlen weitere Kantone jeweils Beiträge, die sich auf derselben Berechnungsgrundlage bewegen. Nun will die vorberatende Kommission den Beitrag um 70'000 Franken auf neu 200'000 Franken erhöhen.

Begründet wird der Antrag auf Erhöhung damit, «dass die Finanzlage des Kantons einen Beitrag in dieser Höhe durchaus zulasse und einzelne Kantone keinen Beitrag leisten werden», heisst es im Kommissionsbericht. Der Kanton Zug wird also – bei Annahme des Kommissionsantrags – freundeidgenössisch für allfällig zahlungsunwillige Kantone in die Bresche springen.

Und die Inanspruchnahme der beantragten Zuger Grosszügigkeit könnte nötig sein. Denn die durch die Kasernenstiftung erbetenen Beiträge sind in einigen Kantonen durchaus ein Diskussionsthema. So zum Beispiel in den Kantonen Uri und Luzern.

Die Urner SP-Landrätin Jolanda Joos hält in einer Kleinen Anfrage fest, dass die Finanzierung eines Kasernenneubaus für die Schweizergarde keine Staatsaufgabe sei. Die Gardisten seien keine militärische Einheit, die von der Schweiz geführt werde, sondern stünden im Dienst des Vatikans. Der Urner Regierungsrat hat die Fragen mittlerweile beantwortet.

Der Regierungsrat habe beschlossen, der Kasernenstiftung 36'000 Franken zu überweisen. Er halte sich damit an den Berechnungsschlüssel von einem Franken pro Einwohnerin/Einwohner. Es sei zudem gängige Praxis, Beiträge an nationale oder überregionale Grossprojekte in einem Verhältnis zur Bevölkerungszahl zu sprechen. «Damit wird unter anderem der unterschiedlichen Finanzkraft der Kanone Rechnung getragen», so die Urner Regierung.

Abstimmung über Beitrag im Kanton Luzern

Im Januar hat der Luzerner Kantonsrat beschlossen, 400'000 Franken an den Neubau der Schweizergarde-Kaserne zu bezahlen. Bereits in der Debatte um den Beitrag wurde Kritik laut und ein Referendum gegen den Beschluss ergriffen. Ende März ist das Referendum von Vertreterinnen und Vertretern der Freidenker-Regionalgruppe Zentralschweiz, SP, Grünen und GLP Luzerns zu Stande gekommen. Die Stimmberechtigten des Kantons Luzern werden im September über den Beitrag abstimmen.

Im Zuger Kantonsrat ist man noch nicht so weit. Hier wird das Geschäft in einer der nächsten Kantonsratssitzungen beraten werden. Die vorberatende Kommission hält in ihrem Bericht fest, dass der Vatikan zwar über einen enormen Reichtum an wertvollen Kulturgütern verfüge, seine Einnahmen aber relativ bescheiden, die laufenden Ausgaben hingegen hoch seien. Der Vatikan sei deshalb auf Mittel von aussen angewiesen.

Übrigens: Geht man von den Spendenzusagen an die Kasernenstiftung aus – aktuell rund 42 Millionen Franken – dürfte der Neubau realisiert werden. Aktuell haben neben dem Bund (fünf Millionen Franken) 17 Kantone rund vier Millionen Franken zugesagt. Den Rest bringen Stiftungen, natürliche und juristische Personen sowie katholische Gemeinschaften auf. Eigentümer der neuen Gebäude für die Schweizergarde wird wie bis anhin der Vatikan sein.

Immerhin kann der Vatikan die Unterbringung der Garde während der Bauzeit sowie einen wesentlichen Teil der Planungskosten finanzieren. Nach Beendigung des Baus werde die Kasernenstiftung aufgelöst. Sollte dann noch Stiftungsvermögen vorhanden sein, falle dieses an die gemeinnützige Stiftung der Päpstlichen Schweizergarde.