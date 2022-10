Die junge Sicht Zulassungsprüfungen zu Universitäten vermeiden Die Matura muss auf-, nicht abgewertet werden. Statt einer Übergangsprüfung fürs Gymnasium ist der Kompetenzerwerb für einen erfolgreichen Übergang zum Hochschulniveau im Gymnasium wichtig. Flavia Röösli, Vorstand Die junge Mitte Kanton Zug 26.10.2022, 05.00 Uhr

Vor über sechs Jahren hatte ich meinen ersten Schultag an der Kantonsschule Zug. Damals schafften etwa 22 Prozent aller Schülerinnen und Schüler den direkten Sprung von der Primarschule ans Langzeitgymnasium. Dies steht im Kontrast zur aktuellen Gymnasialquote, welche stolze 29 Prozent beträgt. Sind folglich die Erstklässlerinnen und -klässler an der Kanti im Jahr 2022 so viel intelligenter als jene meines Jahrgangs im Jahr 2016?

Mit der Matura im Sack habe ich diesen September mein Studium an der ETH in Lausanne begonnen. Dass dieses Studium kein Selbstläufer sein wird, war mir von Anfang an klar. Was mir allerdings erst im Nachhinein bewusst wurde, ist der Fakt, dass ich insbesondere in den Mint-Fächern ungenügend auf die neue Herausforderung vorbereitet wurde. Mein Eindruck ist deckungsgleich mit jenem der Universitäten, die sich seit Jahren über ein mangelhaftes Niveau der neu beginnenden Studentinnen und Studenten beklagen. Die damit drohende Einführung von universitären Zulassungsprüfungen erachte ich als eine bedrohliche Perspektive. Die Folgen einer Zulassungsprüfung lassen sich bereits heute am Beispiel des Numerus clausus beobachten. Dieser führt dazu, dass viele potenziell geeignete Ärztinnen oder Ärzte aufgrund eines standardisierten Verfahrens nie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können.

Die eidgenössische Maturität attestiert Bildungs- und Persönlichkeitsreife eines jeden Gymnasialabgängers. Es muss unbedingt verhindert werden, dass dieses Reifezeugnis zum «Unreifezeugnis» verkommt und so kein direkter Zugang zu Schweizer Hochschulen mehr garantiert werden kann.

Dass das Niveau der Universitäten nicht angepasst werden kann und soll, ist nachvollziehbar. Diese stehen im internationalen Wettbewerb und so muss es unser Ziel sein, dass die Schweiz weiterhin Spitzenplätze im Vergleich mit dem Ausland einnehmen kann. Die logische Konsequenz daraus sollte sein, dass die Anforderungen an die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten hochgehalten und ausgebaut werden. Dies wird die harte Folge haben, dass mehr Schülerinnen und Schüler die Matura nicht bestehen werden. Dennoch ist der Endeffekt insgesamt positiv zu werten. Einerseits können universitäre Zulassungsprüfungen vermieden werden, anderseits wird auch der Übergang zwischen der Kantonsschule und dem Studium aufgrund eines höheren Leistungsniveaus erleichtert.

Bereits im Jahr 2016 bei einer Gymnasialquote von 22 Prozent konnte meiner Meinung nach das nötige Level nicht erreicht werden, und so frage ich mich, wie es mit einer Quote von 29 Prozent aussehen wird. Nichtsdestotrotz bin ich der Ansicht, dass eine Einführung von Zulassungsprüfungen fürs Gymnasium, wie es beispielsweise im Kanton Zürich der Fall ist, der falsche Weg ist. Als viel wichtiger erachte ich, dass während der gymnasialen Ausbildung ein ausreichender Kompetenzerwerb für einen erfolgreichen Übergang zum Hochschulniveau gewährleistet wird. Dies wird zur Konsequenz haben, dass Schülerinnen oder Schüler, die nicht ausreichend Potenzial für einen universitären Lehrgang mitbringen, die Maturität nicht erlangen. Jedoch kann der Wert einer Matura so erhalten werden.

In der Kolumne «Die junge Sicht» äussern sich Mitglieder der Zuger Jungparteien zu frei gewählten Themen. Ihre Meinung muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.