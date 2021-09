Vereine Zum Jubiläum eine neue Standarte Zum 125-jährigen Bestehen hat sich der Kavallerieverein Zug kürzlich selbst beschenkt. 01.09.2021, 16.20 Uhr

Die neue Fahne basiert – wie auch alle Bisherigen – auf dem Zuger Wappen.

Ein Freudentag für den Zuger Kavallerieverein: Nachdem er zwei Jahre in Folge pandemiebedingt auf die Zuger Springkonkurrenz verzichten musste, konnte am Samstag, dem 28. August, doch noch zu einem Anlass mit Publikum auf dem Stierenmarkt geladen werden. Natürlich dürfen die Pferde nicht fehlen, so stand eine berittene Truppe auch auf dem Platz. Doch dieses Mal rückte man nicht den Sport in den Fokus, sondern all das, wofür der Kavallerieverein sonst steht: Kameradschaft, Freude an der Arbeit mit dem Tier und eine reiche Tradition – immerhin schon 126 Jahre sind seit der Gründung vergangen.

Und eben jener traditionsreichen Geschichte zollen Vereinsmitglieder und das anwesende Publikum die gebührende Ehre, nicht nur mit einem Jubiläumsfest, sondern vor allem auch mit der neuen Standarte. Der Hintergrund ist in Blau-Weiss gehalten, ganz dem Zuger Wappen nachempfunden, geziert von einem galoppierenden Pferd mit wehender Mähne. Enthüllt wurde die Fahne durch Fahnengotte Brigitte Aschwanden und Fahnengötti Martin Ulrich.

«Zugerbläch» sorgt für musikalische Unterhaltung

Die Standarte ist aufwendig gestickt und war auch schon länger in Planung, wie die Vereinspräsidentin Susanne Zürcher in ihrer Ansprache verrät: «Die Standarte sollte bereits letztes Jahr mit einem eigenen Anlass eingeweiht werden – anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums. Schon Ende 2019 wurde deshalb mit der Planung begonnen.»

Bekanntlich kam alles anders und der Pandemie wegen konnte kein Anlass durchgeführt werden. Dann entschloss man sich, die Fahne an der diesjährigen Springkonkurrenz einzuweihen. Auch dieser Plan fiel ins Wasser. Deshalb entschloss man sich, nicht länger zu warten und der Fahneneinweihung dieses Jahr einen Anlass zu widmen. Ganz zur Freude des Publikums. Während Susanne Zürcher mit ihrer Rede fortfährt, wispert ein Zuschauer dem andern nämlich zu: «Schön, wieder einmal so einen Anlass zu besuchen, nicht?», «Und wie!», ist die Antwort. Dieser Meinung schloss sich auch Landammann Martin Pfister an in seiner Rede: «Der Kavallerieverein richtet schöne Feste aus, die Stadt und Kanton bereichern.»

Der Anlass ist vor allem deshalb gelungen, weil sich der Verein spürbar Mühe gegeben hat. Einerseits sorgt die berittene Delegation im Hintergrund für das passende Ambiente: Schnaubende Pferde mit elegant gekleideten Reitern und Kutschen mit mächtigen Rädern, welche die Zuschauer an eine Zeit erinnern mögen, in der solche Gefährte noch gang und gäbe waren.

Neben der tierischen Verstärkung ist auch für musikalische gesorgt: Das Brassquintett Zugerbläch untermalt den Anlass mit traditionellen Stücken. Nicht zuletzt bereichern zahlreiche Redner den Anlass. Nadja Hausmann, Präsidentin des Reit- und Fahrvereins, freut sich für den Patenverein und beglückwünscht ihn herzlich. Dass die beiden Vereine sich angenähert haben, liegt gar nicht so lange zurück. Ende der 1960er-Jahre kam es zu einem kleinen Zwist der Regionalgruppen, weil die Ägerer Delegation ein paar Stangen länger für ein Turnier behielt als ausgemacht. Die Diskussionen kochten damals hoch und man trennte sich. Doch vor einiger Zeit klopfte der Kavallerieverein bei den Zugern wieder an, da man Unterstützung für die Zuger Springkonkurrenz suchte. Die Ägerer sprangen ein, und so wurde der Zwist beiseitegelegt. «Das freut uns sehr, und es freut uns überdies, an diesem wunderbaren Anlass dabei sein zu dürfen», sagt Nadja Hausmann.

40 Jahre dauerte es bis zur ersten Fahne

Susanne Zürcher zeichnet einen Einblick in die Geschichte der Standartentradition des Zuger Kavallerievereins. Beispielsweise hatte der Verein wohl Glück, dass sich ein zugkräftiges Trio bestehend aus Susanne Zürcher, Christine Weber und Rahel Schlumpf vor zwei Jahren bereit erklärte, die Gestaltung an die Hand zu nehmen. Andere Mitglieder warteten derweil viel länger darauf: 1917 etwa bestand die Idee, eine Standarte zu fertigen. Die Idee kam gut an, man ernannte sogar einen Fähndrich. «Der aber musste lange warten, um sein Amt auszuführen», schildert Susanne Zürcher, während das Publikum ganz gespannt lauscht und sich ein Schmunzeln nicht verkneifen kann, als die Vereinspräsidentin den Clue verrät: «Erst 1960, ganze 43 Jahre später also, wurde jene erstellt.» Sie war vergleichsweise schlicht: Wie im aktuellen Modell bildete das Zuger Wappen den Hintergrund, darauf gestickt waren die Jahreszahlen des Gründungsdatums und der Einführung der Fahne. Gesäumt war die Standarte von Quasten. Zum 100-jährigen Jubiläum gab es wieder eine neue Standarte, das Zuger Wappen blieb, diesmal war allerdings ein Pferdekopf darauf gestickt.

Das neueste Modell wird künftig von Burki Wittprächtiger getragen. «Er ist schon 28 Jahre lang Fähndrich, und dafür möchten wir alle einmal Danke sagen», erklärt Susanne Zürcher und überreicht ihm begleitet vom Applaus des Publikums eine Flasche Kirsch, bevor die Fahnen geschwungen werden. Nachdem die berittene Delegation, gefolgt von Fahnenträgern und einer Dreierdelegation der Veteranen mit schmuckem Auftreten in Uniform, zum Ende des Anlasses ausser Sichtweite war, lädt der Kavallerieverein zum Apéro – ein Vorgeschmack auf die Zuger Springkonkurrenz 2022.

