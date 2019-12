Leserbrief Zum Verrat von innen Gedanken eines Lesers zum Jahresende 26.12.2019, 15.54 Uhr

Der Zufall wollte es, dass dieser Ausschnitt aus einer Rede des römischen Redners, Denkers und Philosophen Marcus Tulius Cicero (3.Januar 106 bis 7. Dezember 43 v.Chr.) just zum Jahresende auf meinem Schreibtisch gelandet ist. Seine Prophezeiungen sind eingetroffen und behalten damit ihre Aktualität auch in unseren Tagen, im Besonderen bezogen auf unser kleines, souveränes, selbstbestimmtes Land, dem eine eigenständige Existenz ausserhalb der gleichgeschalteten Union von den EU-Oligarchen (und ihren Schweizer Anschlussfreunden) abgesprochen wird: «Eine Nation kann ihre Narren und sogar ihre ehrgeizigsten Bürger überleben. Aber sie kann nicht den Verrat von innen überleben. Der Verräter arbeitet darauf hin, dass die Seele einer Nation verfault. Er infiziert den politischen Körper der Nation dergestalt, bis dieser seine Abwehrkräfte verloren hat. Fürchtet nicht so sehr den Mörder – fürchtet den Verräter, er ist die wahre Pest!» (Marcus Tulius Cicero).