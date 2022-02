Zunftpaar der Schiissigässler zum vierten Mal gewählt

Vereine/Verbände Zunftpaar zum vierten Mal gewählt Die Schiissigässlizunft Zug freut sich auf närrische Tage ohne Einschränkungen. Für die Schiissigässlizunft Zug:Der geheime Zunftrat 23.02.2022, 14.17 Uhr

Die diesjährige Fasnachtsplakette der Schiissigässlizunft Zug erweist dem Schiissigässli in der Zuger Altstadt die Ehre. Bild: PD

In der Altstadt von Zug nichts Neues: Bekannte Gesichter werden der Schiissigässlizunft Zug (SGZ) an der diesjährigen Fasnacht als Zunftpaar vor- stehen. Der geheime Zunftrat hat denn Nicolett IV. die Epidemiologische und Remo IV. der Zertifizierte zum neuen Zunftpaar gewählt.

Die bis vor kurzem stattgefundene Covid-19-Pandemie ist nicht der einzige Grund, weshalb man sich zu dieser Wahl hinreissen liess. Der reiche Erfahrungsschatz der beiden Gewählten, aber auch deren rudimentäre Kenntnisse lokaler Gepflogenheiten waren gewiss ausschlaggebend.

«Sich wahnsinnig über die Wahl geärgert»

Der geheime Zunftrat ist glücklich, dass mit den beiden Zunftoberhäuptern Menschen mit Renommee und Erfahrung für diese Aufgabe gewonnen werden konnten: «Nicolett Theiler hat mit ihren Vorstellungen und Ideen alle überzeugt. Nur bei Remo Hegglin bissen wir erst auf Granit», sagt ein anonym bleiben wollendes Mitglied des geheimen Zunftrats. «Gemäss Aussage seines Pressesprechers habe Hegglin sich wahnsinnig darüber geärgert, als er von der Wahl erfuhr. Da er sich gar nicht für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt hatte, brauchte es sehr viel Überzeugungsarbeit, insbesondere jedoch die Zusicherung eines A-fonds-perdu-Beitrags einerseits und eines Honorars andererseits – beide in ungenannter Höhe.» Nun aber freue auch er sich auf die bevorstehende Fasnachtszeit und auf seine vertraute Aufgabe als Zunftvater.

Mit dieser Wahl schreibt die SGZ einmal mehr Geschichte und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Denn weltweit ist kein weiterer Fall bekannt, dass ein Zunftpaar viermal in Folge dieses prestigeträchtige Amt bekleiden durfte. Umso mehr Ehre wird dem neuen, bisherigen Zunftpaar zuteil. Um das möglicherweise grosse Interesse der Boulevardpresse aus aller Welt bewältigen zu können, wurde ad hoc eine Taskforce gebildet. Nicolett IV. die Epidemiologische kommt ins Schwärmen: «Einmal im Leben als Prinzessin zusammen mit dem Prinzen auf der Frontseite der ‹Vogue› oder der ‹Daily Sun› in Südafrika zu erscheinen – wer träumt nicht davon?»

Dass eine durch und durch traditionelle Zunft in Krisenzeiten auf Altbewährtes setzt, mag wenig verwundern. Und doch ist es erstaunlich, dass der geheime Zunftrat der SGZ sich am 12. November 2021 um 3.45Uhr in der Früh anlässlich der Wahl des Zunftpaares so einig war wie nie zuvor: Es herrschte absolute Einstimmigkeit. Aus dem schluderig handgeschriebenen und deshalb teils schwer lesbaren Protokoll dieser Zusammenkunft geht hervor, dass die Ratsmitglieder beim Auswahlprozess nicht unparteiisch sein konnten.

Ein ausgetrockneter Markt möglicher Kandidaten

«Die Signale der Bevölkerung sind sonnenklar: Man kann sich aktuell kein anderes Zunftpaar vorstellen – zumindest, solange der Markt mit potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten derart ausgetrocknet bleibt», wird ein Ratsmitglied zitiert. Das Paar geniesse in der Zuger Bevölkerung grosses Vertrauen. Auch hätten beide sich bis dato keine groben Schnitzer erlaubt, wie sie in vergleichbaren Positionen auf Polit- und Wirtschaftsebene leider durchaus üblich seien. Weder gebe es Anzeichen von Amts- und Machtmissbrauch oder Veruntreuung noch könne dem Zunftpaar Kompetenzüberschreitung, Compliance-Verstösse oder illegaler Drogen- und Waffenhandel nachgewiesen werden.

Der Schiissigässli-Ball ist der Höhepunkt

Im Zuge des traditionellen Schiissigässli-Umzugs durch das Schiissigässli in der Zuger Altstadt wird das designierte Zunftpaar am Schmutzigen Donnerstag um 14 Uhr zum ersten Mal und mit viel Brimborium öffentlich in Erscheinung treten. Fulminanter Fasnachtshöhepunkt der SGZ ist der traditionelle Schiissigässli-Ball. Er wird am Schmutzigen Donnerstag ab 18 Uhr im Rathauskeller Zug stattfinden. «Endlich wieder ein Fest ohne Einschränkungen. Von Herzen wünsche ich mir eine Rückkehr zur Normalität», sagt Nicolett IV. die Epidemiologische. Remo IV. der Zertifizierte ergänzt: «Das ist doch alles nicht normal.»