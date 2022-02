Leserbriefe - Zur Wahl als Rechnungsprüfer

Bevölkerungsschutz Heute ist Sirenentest: Wie funktioniert der Alarm im Ernstfall? Wie muss man reagieren? Wie viele Anlagen gibt es?

Am Mittwoch, 2. Februar um 13.30 Uhr werden in der ganzen Schweiz die Sirenen getestet. Ab 14.15 Uhr wird in den gefährdeten Gebieten unterhalb von Stauanlagen der Wasseralarm ausgelöst.