Walchwil lagert Notariat teilweise nach Baar aus

Zusammenarbeit Baarer Verwaltung erledigt ab 2022 auch Arbeiten für Walchwil Nach Neuheim hat eine zweite Zuger Gemeinde ihre Notariatsdienstleistungen wenigstens teilweise ausgelagert. 22.12.2021, 05.00 Uhr

Im Baarer Gemeindehaus werden ab und zu auch Walchwilerinnen und Walchwiler anzutreffen sein. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 22. November 2018)

Ab 1. Januar 2022 müssen Walchwilerinnen und Walchwiler für gewisse Notariatsdienstleistungen nach Baar fahren. Laut einer Mitteilung der Gemeinde Walchwil würden die vier Notarinnen der weitaus grösseren Gemeinde den Walchwiler Notar und Gemeindeschreiber René Arnold dadurch entlasten. Dieser besorge «die Triage der Geschäftsfälle» und beauftrage die Baarer Kolleginnen. Die Ausnahme betrifft nach eigenen Angaben Beglaubigungen: Diese würden weiterhin von der Gemeindekanzlei in Walchwil vorgenommen.

Die Vereinbarung sei von der kantonalen Direktion des Innern bewilligt worden und gelte vorerst für die Dauer von zwei Jahren. Nach dieser Frist werde die Vereinbarung evaluiert und über das weitere Vorgehen entschieden. Walchwil ist nach Neuheim die zweite kleine Gemeinde im Kanton Zug, die diese Aufgaben nach Baar auslagert. Wie in Neuheim, wo das seit 1. August 2020 der Fall ist, lautete die Begründung dafür auch in der Ortschaft am Zugersee, dass gerade kleinere Gemeinden die Notariatsdienstleistungen bei einem Ausfall der zuständigen Person nicht immer garantieren könnten. Die Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten im Kanton Zug hätten in diesem Bereich die Zusammenarbeit angeregt.

Vorher Termin vereinbaren

Das Notariat der Einwohnergemeinde Baar befindet sich in der Gemeindeverwaltung an der Rathausstrasse 6. «Um die Dienstleistungen zu garantieren, wird um eine Terminvereinbarung gebeten», steht in der Mitteilung der Gemeinde Walchwil. Nach Möglichkeit seien die Notarinnen auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten für die Kundinnen und Kunden da. (bier)