Velofahrer bei Zusammenstoss mit Auto in Zug leicht verletzt Am Mittwochmittag verletzte sich ein Velofahrer, als er in der Zuger Innenstadt mit einem Auto zusammenstiess. Die Polizei sucht Zeugen.

(pd/jus) Am Mittwochmittag kurz vor 12 Uhr kam es in der Zuger Innenstadt zu einer Kollision zwischen zwischen einer 36-jährigen Autolenkerin und einem 31-jährigen Velofahrer. Letzterer verletzte sich dabei leicht, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung schreiben. Der Vorfall ereignete sich bei der Verzweigung Aabachstrasse und Landis+Gyr-Strasse.

Da der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Zuger Polizei Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (041 728 41 41).