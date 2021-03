Zweckentfremdung Das Vorgehen im Notspital in Baar wirft Fragen auf Wo das eine Spital aufhört, fängt das andere an: Unter dem Zuger Kantonsspital befindet sich ein inaktiver, geschützter Bereich für den Kriegs- und Katastrophenfall. Doch ein Bezug wäre schwierig – die Spitalleitung nutzt die Anlage als Archiv und Garderobe. Das stösst in SP-Kreisen auf Kritik. Kilian Küttel 15.03.2021, 05.00 Uhr

Die Räume des unterirdischen geschützten Spitals werden auch als Garderobe genutzt.

Bild: Matthias Jurt (Baar, 03. März 2021)

Die trockene Luft staut sich unter der 2,38 Meter hohen Betondecke wie Sommerhitze in einem parkierten Renault Twingo. Zwei Frauen marschieren in dicken Winterkleidern den kargen Gang entlang und biegen rechts ab. Nach einigen Minuten tauchen sie wieder auf, gehen den Weg in entgegengesetzter Richtung zurück, tragen jetzt aber weisses T-Shirt und gleichfarbige Hose. Beiden baumelt eine hellblaue Jacke von der Hüfte. Wahrscheinlich Faserpelz.

Eine Leuchtstoffröhre an der Decke wirft ein grelles Licht in den Raum, aus dem die Frauen gekommen sind. Klobige, orange Schränke reihen sich aneinander. In einer Nische steht ein einsamer Stuhl, der aussieht, als hätte er die Hoffnung längst aufgegeben, dass sich irgendwann jemand auf ihn setzt. Dieser Ort verströmt genau so viel Charme, wie man es von einer unterirdischen Personalgarderobe erwarten darf.

226 unterirdische Plätze

Was die Mitarbeiterinnen kaum im Hinterkopf haben werden, wenn sie hier Tag für Tag ihr Privatleben zusammen mit ihren Strassenkleidern ablegen: Im Ernstfall würden auch hier Patienten medizinisch versorgt und betreut. Denn die Räume unter dem Zuger Kantonsspital sind ein geschütztes Spital; eine Schutzanlage, die laut dem Bund «primär für den Fall des bewaffneten Konflikts erstellt» wird, aber auch «bei Katastrophen und Notlagen» als Notunterkunft genutzt werden kann.

Mindestens 0,6 Prozent der Bevölkerung müssen die Kantone in Notspitälern oder geschützten Sanitätsstellen behandeln können; vier solcher Stellen kennt der Kanton – in Zug, Oberägeri, Baar und Steinhausen. 226 «Patientenliegestellen» wären alleine im geschützten Spital verfügbar.

Das geht aus einer Antwort der Regierung auf eine Interpellation der Kantonsräte Kurt Balmer, Roger Wiederkehr (beide Risch, beide CVP), Pirmin Andermatt (Baar) und Jean Luc Mösch (Cham, beide CVP) hervor. Diese wollten in ihrem Vorstoss von der Regierung wissen, wie viel es kosten würde, das Spital in Betriebsbereitschaft zu versetzen. Die Antwort stammt vom 9. Juli 2019, als das inaktive, geschützte Spital schon einmal Politikum war – und das war es auch an der letzten Kantonsratssitzung Ende Januar, als das Thema wegen eines neuerlichen Vorstosses ein zweites Mal aufs Parkett kam.

Am falschen Ort gespart?

In seinem Votum warf der Baarer SP-Kantonsrat Zari Dzaferi der Exekutive vor, die «Zweckentfremdung» des Notspitals beim Bau des Kantonsspitals in Kauf genommen zu haben. Dem Rat sagte er damals: «Man hat im Notspital eine Garderobe untergebracht, die sonst nirgendwo Platz gefunden hätte, weil man damals das Zuger Kantonsspital zu klein gebaut hat. Man befürchtete, ein zu hoher Kreditrahmen würde politisch nicht durchkommen.»

Der Kantonsrat erklärte das Postulat als nicht erheblich, wies damit den Wunsch an die Regierung ab, das «Erforderliche» zu unternehmen, um das Spital wieder in Betrieb zu nehmen. Deshalb hat Dzaferi seine Meinung aber nicht geändert, wie er auf Anfrage unserer Zeitung sagt: «Es geht darum, wie der Kanton Zug mit Ressourcen umgeht.»

Über 14 Millionen Franken günstiger als erwartet

Nach dem Umzug des Kantonsspitals von der Arther- an die Landhausstrasse kommunizierte der damalige Baudirektor Heinz Tännler eine «deutliche Kostenunterschreitung»: Ohne Rückstellungen sei der Neubau 14,4, Millionen Franken billiger geworden als erwartet, heisst es in einer Medienmitteilung vom September 2009. «Das trifft ja zu», so Dzaferi. Aber:

«Man hat einfach am Bauvolumen gespart, was offensichtlich dazu führte, dass Garderobe und Archiv im Notspital untergebracht werden mussten. So konnte das geschützte Spital von vornherein nie als solches genutzt werden.»

Zudem habe man darauf verzichtet, das oberste Stockwerk auszubauen. «Das war ein strategischer Fehler, denn dieser Stock wird gemessen am Bevölkerungswachstum eher früher als später benötigt.» Man müsse kein Baufachmann sein, um zu realisieren, dass eine Aufstockung auf einem bestehenden Dach und während laufenden Betriebs teurer zu stehen kommt, als wenn man gleich von Beginn das Bauvolumen ausgeschöpft hätte.

Die Sache ist für die Regierung vom Tisch – anders sieht das Dzaferi

Auf die Kritik angesprochen, schreibt das Zuger Kantonsspital, Archiv und Garderobe seien seit dem Bezug 2008 im geschützten Spital untergebracht; Bund und Kanton hätten das bewilligt. Gleiches schreibt der Zuger Sicherheitsdirektor Beat Villiger, in dessen Zuständigkeit die Angelegenheit fällt:

«Das geschützte Spital wäre sanierungsbedürftig und wird nicht mehr in Betrieb genommen. 2006 verzichtete das Bundesamt für Bevölkerungsschutz auf die Sanierung und Modernisierung der technischen Einrichtungen im geschützten Spital und stimmte damals einer zivilen Umnutzung zu.»

Im Übrigen verweist Villiger auf einen Kantonsratsbeschluss von 2006, in dem die damalige Legislative einen Zusatzkredit für den Einbau der Garderobe bewilligt hatte.

Übersetzt bedeutet Villigers Antwort: Nach 15 Jahren und mehreren Vorstössen ist die Sache für die Regierung vom Tisch. Gilt das auch für SP-Kantonsrat Dzaferi? Nein. Er ist überzeugt, dass das Thema die Regierung früher oder später wieder einholen werde: «Erstens muss die Zweckentfremdung bereinigt werden, wenn der Bund seine Regelungen zu den geschützten Anlagen anpasst. Zweitens braucht das Kantonsspital wegen des Bevölkerungswachstums irgendwann so oder so mehr Platz.»