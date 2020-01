Zwei Abgänge beim SC Cham Zwei Spieler werden den Fussballverein verlassen. 09.01.2020, 15.50 Uhr

(bier) Das Chamer Team wird die Rückrunde in der Promotion League voraussichtlich ohne viele Veränderungen bestreiten. Fest steht bislang: Mit Roman Herger (zum FC Baden) und Ronnie Aeberli (FC Wettswil-Bonstetten) haben zwei Spieler den Verein verlassen. Herger war der dienstälteste Akteur im Kader: Der 26-jährige Offensivspieler war während der Saisons 2011/12 und 2012/13 sowie erneut ab 2014/15 für die Ennetseer aktiv. In dieser Zeit bestritt er 170 Pflichtpartien (74 Treffer). In der laufenden Spielzeit war er nurmehr eine Randfigur: Herger bestritt von seinen 14 Begegnungen (3 Tore) nur diejenige im Cup gegen Aarau über die volle Spielzeit. Sein Abgang stand schon länger fest.