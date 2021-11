International School spendet Gemeinden zwei Bänke zum Jubiläum

Vereine/Verbände Zwei «Bänkli» zur 60-jährigen Zusammenarbeit Die International School of Zug and Luzern bedankt sich zum Jubiläum mit Sitzbänken bei den Gemeinden. Für die ISZL: Joanna Cull 02.11.2021, 18.01 Uhr

ISZL-Direktor Barry Dequanne und Renate Huwyler, Präsidentin der Gemeinde Hünenberg, auf dem gespendeten «Bänkli». Bild: PD

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens bedankt sich die International School of Zug and Luzern (ISZL) bei den Gemeinden Baar und Hünenberg mit Jubiläumsbänken für die Unterstützung seit 1961. Barry Dequanne, Direktor der ISZL, sagt: «Wir danken dem Kanton Zug für die freundschaftliche Zusammenarbeit und die Unterstützung, die unsere Schule seit sechzig Jahren erfährt und freuen uns, die enge Beziehung zu den Gemeinden Baar und Hünenberg auch in Zukunft fortzusetzen.»