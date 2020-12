Öffentlicher Verkehr Fahrplanwechsel in Zug: Menzingen und Neuheim kommen sich näher Am Sonntag, 13. Dezember, gilt bei den Zugerland Verkehrsbetrieben ein neuer Fahrplan. Ein Streckenast hat Premierenstatus. Marco Morosoli 11.12.2020, 05.00 Uhr

Der Bus von Baar nach Neuheim fährt ab dem Fahrplanwechsel nach Menzingen weiter. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 18. März 2020)

Ab den frühen Morgenstunden am Samstag bis am Samstagnachmittag sind Zweierteams der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) während mehrerer Stunden unterwegs. Es gilt, die neuen, ab Sonntag gültigen Fahrpläne auf rund 300 Haltestellen für den Fahrplanwechsel am Tag darauf aufzurüsten. Eine Mammutaufgabe, der eine gewissenhafte Planung vorangeht. Die Fahrplanaushänge an den Bushaltestellen müssen ausgetauscht werden. Solche Informationstafeln gleich für mehrere Jahre zu bestücken, ist bei der ZVB keine Option. Dies, obwohl es auf einigen Linien da und dort nur Wechsel im Minutenbereich gibt.

Der Kanton wie auch die Gemeinden als Besteller und die ZVB als Transportunternehmen sind weiterhin innovativ unterwegs. Ab dem kommenden Montag fährt die Buslinie 32 von Baar nach Neuheim. Das an sich ist wenig spektakulär, doch im Stundentakt erschliesst der Bus zwei nahe beieinanderliegende Dörfer. Eine direkte Verknüpfung zwischen Neuheim und Menzingen mit dem öffentlichen Verkehr hat es noch nie gegeben. Bis anhin mussten zum Beispiel Neuheimer Kantonsschüler über Baar und den Talacher nach Menzingen fahren. Aber auch Baarer Gymnasiasten profitieren von diesem neuen Lückenschluss. Neuheimer brauchen aktuell nach Menzingen 39 Minuten. Mit der Verlängerung der Linie von Neuheim nach Menzingen sind diese Lernwilligen in acht Minuten am gewünschten Ort. Da lässt es sich wohl auch verschmerzen, wenn der Bus die Abkürzung nur stündlich nimmt.

Die Walchwiler gewinnen gleich doppelt

Walchwil bekommt mit dem neuen Fahrplan ab Sonntag, 13. Dezember, einerseits mehr Zug und andererseits einen stündlichen Bus nach Zug. Diese Buslinie vermittelt den Walchwilern dabei einen Zusatznutzen. Auf dem Rückweg in den Kantonshauptort fährt die Buslinie 5 durch Quartiere des Dorfes an der Zuger Riviera.

Zudem hält nunmehr die S2, die von Baar Lindenpark nach Walchwil oder weiter nach Erstfeld fährt, jeweils immer in Walchwil Hörndli. Dieser Haltepunkt dürfte für lange Jahre die teuerste Haltestelle auf dem Netz der Zuger Stadtbahn gewesen sein. Ausser ein paar Alibizügen am frühen Morgen bediente keine Flirt-Komposition diesen Haltepunkt. Mit der Verlängerung der SBB-Doppelspur im Nordkopf des Walchwiler Bahnhofs um 1,7 Kilometer sollte sich auf der Nord-Süd-Achse Zürich – Zug – Arth-Goldau die Fahrplanstabilität verbessern. Genau das ist ja das Ziel, welches die SBB mit der jetzt beendeten Streckensanierung und der verlängerten Doppelspurstärke anstreben.

Verlängerung des 15-Minuten-Takts

Die stark frequentierten Buslinien von Zug nach Baar, Steinhausen und zwischen St.Johannes und der Schönegg fahren nun wieder an Werktagen ausser am Samstag im 15-Minuten-Takt bis um 22 Uhr. Am Samstag und Sonntag gilt ein anderes Fahrplanregime. Der Viertelstundentakt startet einfach später und endet früher. Damit ist der Kanton Zug wieder beim Angebot, das er vor dem von der Zuger Regierung verfügten Sparprogramm «Finanzen 2019» hatte, mit etwas mehr Angebot am Sonntag. Dieses Projekt führte Ende 2016 zum ersten Kahlschlag im öffentlichen Verkehr im Kanton seit Jahren. Fortan versuchten Besteller und Transportunternehmer, jeweils Verbesserungen durch Optimierungen zu erreichen. Auf den konzessionierten Linien der ZVB legen die Busse pro Jahr rund eine Strecke von 6,5 Millionen Kilometern zurück. Das entspricht rund 160 Umrundungen der Erde.

Neue Verbindungen entstehen auch zwischen Rotkreuz und dem Kanton Schwyz. Dieser tritt am Sonntag ebenfalls in ein neues Zeitalter des öffentlichen Verkehrs ein. Arth-Goldau und Schwyz sind in diesem System Drehkreuze mit schlanken Anschlüssen zwischen den Verkehrsträgern. Aber es gibt neben Wachstum auch Abbau. Zwischen Walchwil und Arth-Goldau fährt kein Bus mehr. Die Regierungen beider Kantone sind der Ansicht, dass es diese Leistung nicht mehr braucht.

Haltestellen erhalten neue Namen

Im Zuge des Fahrplanwechsels gibt die ZVB auf Wunsch der Gemeinden auch einigen Haltestellen neue Namen. Die Busse auf und vom Berg der Linien 1, 2 und 13 bedienen nicht mehr Zug Kolinplatz, sondern nunmehr Zug Burgbach. Etwas weiter südlich hält der Bus der Linie 11 nicht mehr beim Theater Casino, sondern in Zug Bibliothek.

In der breit verteilten Tabloid-Zeitung «Durchzug» bringt es der ZVB-Unternehmensleiter Cyrill Weber auf den Punkt, wenn er schreibt: «Der Kanton glaubt an die Vorteile des öffentlichen Verkehrs und ist bereit, diesen Verkehrsträger weiter zu stärken.» Auch die ZVB als Transportunternehmen gibt sich innovativ und investiert in Elektrobusse. Ein erster Vorentscheid in dieser Sache ist im Oktober erfolgt. In absehbarer Zeit wollen die ZVB eine Linie nur noch mit Elektrobussen betreiben. Welche Linie das Rennen macht, ist noch nicht entschieden. Der Fahrplan für die ZVB-Premiere steht wohl schon fest, denn was wie und wie oft zu fahren ist, haben die Fachleute schon entschieden. Fahrpläne haben einen Vorlauf von sechs Jahren. Derzeit wären viele froh, schon zu wissen, was morgen ist.

Die Südschweiz rückt auf der Schiene näher an den Kanton Zug

Neu in Zug: Der Bombardier-Doppelstockzug. Bild: Marco Morosoli (3. Dezember 2020)

Der Umweg über Rotkreuz fällt ab dem kommenden Sonntag für die Züge weg, welche zwischen Zürich, Lugano und Italien unterwegs sind. Das ist möglich, weil die 18-monatige Sperre ausreichte, um die Strecke zwischen Zug und Arth-Goldau umfassend aufzuarbeiten und die Doppelspur nördlich von Walchwil zu verlängern. Fertig ist auch der Monte-Ceneri-Basistunnel. Zusammen mit dem vor vier Jahren eröffneten Gotthard-Basistunnel verkürzt sich die Fahrzeit auf Spielfilmlänge (90 Minuten). Zum Einsatz soll auch die neuste Errungenschaft von Stadler Rail, von den SBB als «Giruno» bezeichnet, kommen. Solche Kompositionen sind heute schon auf dieser wichtigsten Schweizer Nord-Süd-Verbindung regelmässig im Einsatz.

Auch beim Verkehr durch den Gotthard-Scheiteltunnel zwischen Göschenen und Airolo übernimmt eine andere Transportunternehmung die Verantwortung. Die Südostbahn setzt auf der Gotthard-Bergstrecke ihre goldfarbenen Traverso-Kompositionen ein. Da einige dieser Zugleistungen in Zürich beginnen, kommen auch Zuger in den Genuss dieser Züge. Die Innenausstattung der Traversos lässt die bisher dort eingesetzten Flirt-Züge alt aussehen. Die Züge können ab Fahrplanwechsel vorderhand jedoch nur bis Bellinzona fahren. 2021 soll dann die Weiterführung nach Locarno möglich sein. Auch sind Reisende schneller von Locarno in Lugano als jemals zuvor. Möglich macht dies wiederum der Monte-Ceneri-Basistunnel.

Aber auch auf der Strecke Zürich – Zug – Luzern kommen Zuger Reisende in den Genuss von neuem Rollmaterial. Die Kompositionen der Fernverkehrs-Doppelstockzüge (FV) aus dem Hause Bombardier können mehr Reisende aufnehmen, als dies heute möglich ist. Die heute eingesetzten IC2000-Züge fassen rund 350 Reisende. Mittlerweile haben die SBB schon viele der Wagen dieser Kompositionen total überarbeitet und modernisiert.

Ein sehr interessanter Laufweg fast rund um den Säntis

Die Bombardier-Züge RABe 502 können – es gibt sie in drei verschiedenen Konfigurationen – über 500 Reisende aufnehmen. Diese Züge verkehren über St.Gallen und das Rheintal weiter nach Chur. Wie der SBB-Sprecher Oli Dischoe erklärt, bekommen die Zuger ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag stündlich vier Züge zum Flughafen. Einerseits die beiden Interregio-Züge nach Zürich und andererseits die S24, welche die Verbindung Zug – Zürich Flughafen halbstündlich anbietet.

Ein kleiner Schönheitsfehler ist allerdings, dass der Zug, der jeweils zur halben Stunde nach Zürich fährt, dort 19 Minuten wartet, bevor er weiterfährt. Dischoe sagt dazu: «Es gibt zugleich in beiden halben Stunden schnellere Verbindungen mit Umsteigen im Zürcher Hauptbahnhof für diejenigen, die es eilig haben.» Schneller geht es mit dem Interregio, welcher weiterhin von Luzern in Richtung Konstanz fährt. Immer weiter geht es bei der Zuger Stadtbahn. Die SBB binden die Flirt-Züge halbstündlich nach Sursee durch. In allen SBB-Fernverkehrszügen gibt es gratis WLAN. Ferner fahren die Züge nach München auf der ganzen Strecke unter Fahrdraht. Die Fahrzeit sinkt so von 4 Stunden 45 Minuten auf 4 Stunden. Doch vorderhand ist dieser Zeitgewinn leider gar noch nicht nutzbar, da das deutsche Bundesland Bayern in Folge der Coronapandemie weitergehende Beschränkungen verfügt hat.



