Zwei kleine Schlösser werden in Zug hart am Waldrand gebaut Bebaubares Wiesland gibt es im Kanton Zug kaum noch. Im Hasenbüel oberhalb will ein Generalunternehmer auf einem solchen Juwel bauen. Marco Morosoli 28.10.2020, 12.15 Uhr

Die Sicht auf den Zugersee und die Berge ist im Hasenbüel einzigartig. Ein Generalunternehmer plant nun dort den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern mit 14 Eigentumswohnungen. Der dafür notwendige einfache Bebauungsplan liegt nun im Stadthaus an der Gubelstrasse in Zug öffentlich aus. Die grösste Wohneinheit, eine Attika-Wohnung mit 5,5 Zimmern, bietet eine nutzbare Fläche von über 200 Quadratmetern.

Die Häuser sollen auf der buchstäblichen grünen Wiese entstehen. Bild: Patrick Hürlimann (Zug, 27. Oktober 2020)

Die Planungsunterlagen für dieses Dossier sind sehr umfangreich. Das ist wohl auch dem Umstand geschuldet, dass der Baugrund schwierig und das Baugebiet hochsensibel ist. Die Höhenlinien, so zeigen es die Dokumente, folgen sich in einem engen Abstand. Das bedeutet steiles Gelände. Der höchste Punkt auf dem Bauplatz liegt bei ungefähr 512 Metern, der tiefste bei 493 Metern. Sichtbar scheinen die beiden Bauten, nichts miteinander zu tun zu haben, doch unter der Erde teilen sie ein Stockwerk.

Ein Stück Babylon in Zug

Im Planungsbericht steht dazu in schon fast salbungsvollen Worten: «Auf der Parzelle sind zwei Bauvolumen projektiert, die sich entlang der Hangkante entwickeln respektive an den Hang anschmiegen.» Im eigentlichen Sinne handelt es sich um zwei Terrassenhäuser, die mit vielen Winkeln bestückt sind. Dies geht ebenfalls aus den eingereichten Papieren der Bauherrschaft hervor. Es ist gar von hängenden Gärten die Rede, aber nicht von denjenigen von Semiramis. Eine solche Gartenanlage soll in Babylon am Fluss Euphrat im heutigen Irak existiert haben und zählt zu den sieben Weltwundern der Antike.

Im Hasenbüelweg geht es profaner zu und her, wobei das Gartenthema auf der Website des Projekts allgegenwärtig ist. In einem animierten und vertonten Video auf der Website des Projekts ist dann nicht von hängenden, sondern von fliessenden Gärten die Rede. Dort hören die Bewohner die Vögel zwitschern und finden Gefallen an den Fliessgewässern in unmittelbarer Nähe der beiden geplanten Terrassenhäuser. Ob allerdings der Fridbach respektive der Bruibach so laut plätschern wie im Promotionsvideo, das darf bezweifelt werden.

Die Bauherrschaft muss 14 Parteien überzeugen, dass die Bauten hoch über der Stadt Zug ihr Geld wert sind. Hinweise auf die Wohnungspreise sind derzeit auf der Website nicht zu finden. Die Projektkosten werden pro Haus mit 8,5 Millionen Franken angegeben. Die Kosten für den Baugrund dürften da jedoch wohl noch nicht mit eingerechnet sein. Ein Hinweis, dass eine eher betuchte Klientel gesucht ist, findet sich jedoch an einer anderen Stelle in den Unterlagen. Es sollen 50 Parkplätze entstehen. Das reicht also pro Wohnung für drei Parkplätze.

Die Stadtbildkommission erteilt schon ihren Segen

Die Bauherrschaft hat mittlerweile für ihr Projekt das «Ja-Wort» der Stadtbild-Kommission erhalten. Sie attestiert dem Projekt «eine besonders gute architektonische Gestaltung der Bauten und Anlagen sowie der Freiräume». Es liege ferner eine «besonders gute städtebauliche Einordnung in das Siedlungs- und Landschaftsbild» vor. Diesen Attest hat das Planerteam erhalten, nachdem einige Änderungen in Bezug auf die Zugänge zu den Gebäuden vorgenommen worden sind. Geplante Mauern sind ebenfalls aus den Projektunterlagen verschwunden. Die Planungen für die Bebauung dieser Parzelle an bester Lage in der Stadt Zug haben schon vor fünf Jahren begonnen. In dieser Zeit sind an verschiedene Änderungen vorgenommen worden.

Gemäss Auflageunterlagen soll der Bau der beiden Terrassenhäuser im Oktober 2022 beginnen. Die Bauherrschaft rechnet mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren. Neu ist, dass die beiden Häuser unter dem Dach eines einfachen Bebauungsplanes realisiert werden sollen. Dieses Planungsinstrument gibt seit dem neuen Planungs- und Baugesetz. Es ist seit Anfang 2019 in Kraft. Es hat die sogenannte Arealüberbauung abgelöst und soll mithelfen, städtebauliche, architektonische und nutzungsmässige Qualitäten eines Bauprojektes zu sichern.