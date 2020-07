Preisgünstiges Wohnen in Zug: Zwei Mieter erfüllen die Kriterien nicht Der Zuger Stadtrat äussert sich zum Thema preisgünstiges Wohnen. 22.07.2020, 05.00 Uhr

In der Stadt Zug wird regelmässig überprüft, wer Anrecht hat auf preisgünstige Wohnungen. Bild: Matthias Jurt (9. April 2020)

Die Stadt Zug verfügt aktuell über nahezu 300 sogenannte preisgünstige Wohnungen. Wohnungen also, die in der Gemeinde mit überdurchschnittlich hohen Mieten relativ erschwinglich bleiben. Im Jahr 2017 gab es eine neue Richtlinie für die Zuteilung dieser Wohnungen und in diesem Rahmen eine Überprüfung der bestehenden Mieterschaft. Diese hat ergeben, dass 21 Mieter die Kriterien nicht mehr erfüllen. Ihnen wurde gekündigt. Zwei Mieter sind allerdings bis heute nicht ausgezogen.