Zwei Personen stellen sich für den frei werdenden Gemeinderatssitz in Risch zur Wahl Eine Kandidatin der Grünen und ein Kandidat der FDP wollen die Nachfolge von Ruedi Knüsel antreten. Raphael Biermayr 21.09.2020, 17.58 Uhr

Um den Sitz des zurücktretenden Bauchefs Ruedi Knüsel (FDP) im Rischer Gemeinderat haben sich bis zum Meldeschluss am Montagabend um 17 Uhr zwei Personen beworben: Ursula Eggenschwiler von den Grünen und Patrick Wahl von der FDP. Das teilte der Gemeindeschreiber Ivo Krummenacher auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Die Ergänzungswahl in den Rischer Gemeinderat wird am Sonntag, 29. November, stattfinden. Ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am Sonntag, 24. Januar 2021, durchgeführt werden.



Ruedi Knüsel gab Mitte August seinen Rücktritt per Ende März 2021 bekannt. Er ist im Herbst 2006 in den Gemeinderat gewählt worden und war zunächst als Schulpräsident tätig. In seinem Rücktrittsschreiben begründet der FDP-Politiker die Entscheidung mit dem Umstand, dass er in naher Zukunft das Pensionsalter erreichen wird. Er wolle einer neuen Kraft Platz machen.