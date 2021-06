Leserbrief Zwei Reaktionen zu den Abstimmungen Zum Nein zum CO 2 -Gesetz vom Sonntag, 13. Juni 18.06.2021, 16.12 Uhr

Mit grosser Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass mehr als die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer sich immer noch eine eigene Meinung bildet, trotz massiver Beeinflussungsversuche durch die Medien, Politiker, Wirtschaftsverbände und die sogenannte Zivilgesellschaft. Für mich hat die vernünftige und faire Schweiz gewonnen. Fair deshalb, weil diese Lenkungsabgaben nur für Personen mit einem kleineren Einkommen eine Auswirkung gehabt hätten. Wie wirkungslos Lenkungsabgaben sind, sehen wir ja bei der Abfallgebühr oder bei der Parkgebühr in Einkaufszentren. Vernünftig deshalb, weil es auch bei einem Ja keine Veränderung im Klima zum Positiven gegeben hätte. Die Verlierer der Abstimmung sind doch die Medien und die vermeintlichen Profiteure des Klimafonds. Die Medien waren ja bisher mit ihrer Klimahysterie sehr erfolgreich. Die Wahlen 2019 mit dem Erfolg der Grünen sind für mich vor allem auf die einseitige Berichterstattung der Medien zurückzuführen. Der Farbwechsel bei der FDP hat doch denselben Grund. Man wollte plötzlich auch wieder ein Darling der Medien werden.

Die Einseitigkeit der Berichterstattung sieht man gut bei der Jugend. Wie haben die Medien uns doch die letzten zwei Jahre immer wieder zu erklären versucht, dass die Jugend eine Veränderung will. Jetzt sieht man, dass es sich bei der Klimajugend nur um eine kleine, laute und gut organisierte Gruppe handelt. Wie die Wahlanalysen zeigen, will die Mehrheit der Jugend aber offensichtlich keine weiteren Einschränkungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei einer nächsten Billag-Abstimmung eine Presseförderung oder Abgaben an das SRF abgelehnt werden. Dass die Profiteure des Klimafonds jetzt den Klimatod herbeireden, kann man mit der Bezeichnung «schlechte Verlierer» abtun. Dabei fehlt aber doch vielen der Anstand, demokratische Entscheide zu akzeptieren. Wenn der Klimapapst der ETH Zürich, Reto Knutti, die Nein-Sager als «dumm, faul und eigennützig» bezeichnet, muss man sich schon fragen, wie objektiv eine solche Person bei Prognosen sein kann. Der Einzige, der aus dieser Klimadiskussion einen Nutzen zieht, ist er.

Stefan Betschart, Cham

Es ist traurig zu sehen, was aktuell in dieser Schweiz 2021 abgeht. Wenn man bedenkt, was seinerzeit unsere Vorfahren auf dem Rütli 1291 geschworen haben: «Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod, als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.» Haben wir diesen Schwur 1291 von den Vorfahren im Jahr 2021 vergessen, und wollen wir so ein Land den jungen hinterlassen? Darum verstehe ich die Jungen, die auf die Strasse gehen für die Freiheit.

Roland Flecklin, Cham